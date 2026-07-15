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Вместо РФ - новое название: как изменится Россия после войны, назван интересный сценарий

Юрий Берендий
15 июля 2026, 22:36
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Главный редактор Sotnik-TV Александр Сотник объяснил, почему новое название не изменит сущности государства.
Вместо РФ - новое название: как изменится Россия после войны, назван интересный сценарий
Вместо РФ - новое название: каким может стать Россия после войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ в нынешнем виде прекратит существование
  • Территории могут отойти к Китаю или отделиться самостоятельно
  • Новое название не изменит преступную сущность государства

Страна-агрессор Россия в нынешнем виде прекратит существование после завершения войны, а территория, которая сейчас имеет статус федерации, может распасться на несколько государств или получить новое название вроде "Конфедерации". Об этом сообщил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

Прогнозируя исход войны для государства-агрессора, он подчеркнул глубинные причины, по которым косметические изменения не повлияют на характер страны.

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"Российской Федерации в нынешнем виде уже не будет. Произойдет перестройка этой "пещеры". Но "пещерной" она не перестанет быть, потому что одичала, и вывести ее из этого состояния будет крайне трудно", - заявил Сотник.

По его словам, население государства не изменится, а значит, и изменения в образе мышления ожидать не стоит.

"Там уже все стали настолько моральными инвалидами, и там уже сформировался настолько криминальный менталитет, что изменить что-то коренным образом не получится. Других людей негде взять. Контингент, бродящий по "пещере", останется таким, каким и был. Вы же не заселите эти территории французами, голландцами или даже поляками. Это территория одичавших", - убежден журналист.

Распад на несколько государств

Публицист не исключает и территориального раскола страны-агрессора, хотя считает масштабный распад маловероятным из-за тесных внутренних связей регионов.

"Технически Россия может сначала распасться на несколько государств. Не на множество, а именно на несколько. Некоторые территории, возможно, заберет обратно Китай. Некоторые отколются сами, например, Северный Кавказ, Кенигсберг, возможно, Карелия и, возможно, еще что-то. Но основной массив земель останется, потому что они очень зависят друг от друга. Там всё настолько связано с точки зрения логистики и промышленности, что существовать отдельно им будет очень трудно", - отметил Сотник.

Новое название без новой сущности

Наиболее вероятным сценарием публицист считает формальное переименование государства без изменения его внутренней сущности.

"Скорее всего, там преобразуют государство, назовут его, условно говоря, Российской Конфедерацией, напишут новую "конституцию". Но вы, друзья, как ни крути, у вас всё равно получится банда. Потому что они такие. Чтобы стать человеком, нужно сначала слезть с дерева. И то не факт, что после этого человеком станешь. А они, как сидели на этом криминальном дереве, так и продолжают по нему скакать, да еще и гордятся этим, говорят, что это их корни. Поэтому ничего хорошего на этой территории, как бы она потом ни называлась - Российской Конфедерацией или как-то иначе, я не ожидаю", - отмечает журналист.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о страхах и личной мини-армии Путина, о подготовке Кремлем "оружия возмездия", а также о финале войны и России:

Угроза распада России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявлял о возможном распаде России после падения режима Путина и завершения войны в нынешнем виде. Огрызко подчеркнул в комментарии, что наиболее реалистичный вариант - замораживание войны с последующим ослаблением режима. По его словам, после ослабления Путина режим быстро рухнет, и вместе с ним развалится то, что сейчас называется Российской Федерацией.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил наличие признаков, напоминающих поздний период Советского Союза, и предупредил о риске цепной реакции центробежных процессов. Новак привел пример того, что даже одно заявление о выходе региона теоретически способно запустить каскад событий, аналогичный распаду СССР.

Он также обратил внимание на структурный дисбаланс между ресурсами регионов и уровнем жизни их населения как на потенциальный детонатор политических изменений. Экономист подчеркнул, что регионы обладают богатыми недрами, но население живет в катастрофической бедности, что усиливает напряженность.

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О персоне: Александр Сотник

Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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