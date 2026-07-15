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Можно ли спать на кровати умершего родственника: ответ священника

Марина Иваненко
15 июля 2026, 19:40
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Можно ли спать на кровати умершего и стоит ли бояться его вещей? Что говорит церковь, какие существуют суеверия и что советуют врачи.
Можно ли спать на кровати умершего?
Можно ли спать на кровати умершего / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Можно ли спать на кровати после смерти человека
  • Что советуют священник и врачи
  • Как безопасно обработать комнату и мебель

Смерть близкого человека в собственном доме - тяжелое испытание для семьи. Помимо боли утраты, родные часто сталкиваются с бытовыми вопросами, которые порождают немало тревог и суеверий. Одно из них - можно ли пользоваться вещами и спать на кровати, где умер член семьи. Вокруг этой темы существует множество мифов и опасений, однако представители церкви и медики дают рациональные объяснения. Главред расскажет об этом подробнее.

Что говорит церковь: мнение православного священника

Православная церковь спокойно относится к использованию мебели и вещей умерших и призывает не верить в мистические суеверия.

видео дня

Протоиерей Сергий в своём видео развеял один из самых распространённых страхов, приведя простой пример из жизни:

Можно спокойно спать на диване, на котором умер человек. Например, в больнице люди часто умирают на больничных койках, после них застилают постель и позволяют лежать на ней другим людям, и даже об этом не сообщают, чтобы не пугать суеверных. В таком случае в больнице просто без остановки уничтожали бы те кровати, на которых кто-то умер.

По словам священника, лучшее, что могут сделать родные, - искренне молиться за душу умершего.

Если чего-то боитесь - окропите святой водой комнату, где живете, можете освятить жилье. Одежду также можно окропить святой водой и носить, ничего не боясь, - советует отец Сергий.

По церковной традиции личные вещи и одежду умершего часто рекомендуют отдавать нуждающимся людям по прошествии сорока дней со дня смерти. По желанию также можно пригласить священника для освящения дома.

Медицинская точка зрения: дезинфекция и безопасность

Врачи подчеркивают, что мебель не представляет никакой мистической опасности. В то же время они рекомендуют позаботиться о гигиене и санитарной безопасности, особенно если человек длительное время болел инфекционным заболеванием.

Медики советуют соблюдать следующие правила.

Заменить или очистить постельные принадлежности

Матрас, подушки и одеяла, которыми пользовался больной, по возможности следует заменить. Если это невозможно, их необходимо профессионально очистить и продезинфицировать.

Провести дезинфекцию мебели

Мягкую мебель рекомендуется тщательно почистить и обработать соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости можно заменить обивку.

Тщательно проветрить помещение

Комнату, где находился больной, следует хорошо убрать, проветрить и, если есть соответствующее оборудование и показания, провести обеззараживание воздуха.

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О личности: Священник Сергий

Священник Сергий - православный протоиерей, автор одноимённого YouTube-канала, где публикует проповеди, духовные наставления, толкования Священного Писания, молитвы и ответы на вопросы верующих.

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