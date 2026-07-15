"Толкать воду в ступе": странное испытание, которое когда-то проходили невесты

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Мало кто использует фразеологизм"толкать воду в ступе" в повседневных разговорах, однако его часто можно встретить в художественной литературе, публицистике и разговорной речи. Этим выражением описывают бессмысленную, бесполезную и монотонную работу, которая не приносит никакого результата. Главред расскажет о происхождении этого фразеологизма подробнее.
Как отмечает УНИАН, существует несколько версий происхождения этого выражения. Часть из них имеет историческую основу, а некоторые остаются лишь предположениями.
Откуда взялось выражение: три основные версии
Лингвисты и историки называют несколько возможных источников появления этого фразеологизма.
Наказание в монастырях
По одной из версий, выражение возникло в средневековье. Провинившихся монахов могли наказывать монотонным трудом, не имевшим практической пользы. По преданию, их заставляли часами толочь воду в ступе, чтобы воспитать терпение и покорность.
Античная философия
Некоторые исследователи предполагают, что выражение может происходить ещё из античных времён. Вода нередко использовалась как символ тщетности усилий, которые не способны изменить результат или создать что-то новое.
Свадебный обряд
Еще одна версия связывает происхождение фразеологизма с древними украинскими обычаями. По преданию, после свадьбы молодой жене могли предложить символическое испытание - толочь воду в ступе.
Считалось, что она должна была выполнять это задание спокойно и терпеливо, демонстрируя выдержку, трудолюбие и готовность к семейной жизни. В то же время достоверных исторических подтверждений существования такого обычая немного.
Как заменить это выражение в украинском языке
Если вы хотите сказать о бесполезной работе другими словами, можно использовать следующие фразеологизмы:
- "Переливать из пустого в пустое" - вести бесплодные разговоры или заниматься бесполезным делом.
- "Носить воду решетом" - выполнять работу, которая не может дать желаемого результата.
- "Сизифов труд" - чрезвычайно тяжелая и безрезультатная работа.
Интересно, что в английском языке этому выражению соответствуют другие идиомы. Например, to beat the air ("бить по воздуху") или to carry water in a sieve ("носить воду в решете"), которые также передают идею тщетных усилий.
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Об источнике: УНИАН
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