Как отмыть зеленку, если пятна не исчезают после мыла? Как отмыть зеленку с кожи и одежды с помощью простых подручных средств.

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Как отмыть зеленку / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Чем быстро отмыть зеленку с кожи

Как вывести пятна зеленки с одежды

Каких средств следует избегать

Зеленка остается одним из самых популярных средств для дезинфекции в украинских домах. Однако достаточно одного неосторожного движения - и на руках или любимой одежде появляются стойкие изумрудные пятна. Обычная вода с мылом здесь часто бессильна, но существует несколько простых способов, которые помогут избавиться от таких загрязнений. Главред расскажет о них подробнее.

Как пишет издание "Телеграф", не стоит спешить тереть кожу жесткими щетками или использовать агрессивные химические растворители. Для безопасного очищения кожи и тканей подойдут простые подручные средства, которые есть почти в каждом доме.

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Чем отмыть зеленку с кожи

Чтобы не повредить кожу и быстро избавиться от пятен, можно воспользоваться одним из следующих способов.

Лимонный сок

Натуральная кислота помогает осветлить зеленый пигмент. Смочите ватный диск свежим лимонным соком и осторожно протрите загрязненный участок.

Спиртовые растворы

Медицинский спирт, дезинфицирующее средство или салфетки на спиртовой основе помогают растворить краситель. После процедуры желательно нанести увлажняющий или жирный крем, чтобы избежать сухости кожи.

Перекись водорода

Перекись водорода действует достаточно деликатно. Нанесите её на ватный диск и несколько раз осторожно протрите пятно.

Растительное масло или детский крем

Этот способ подходит для чувствительной кожи. Нанесите немного масла или детского крема на загрязнённый участок, оставьте на 5–10 минут, после чего смойте тёплой водой с мылом.

Видео о том, как вывести зеленку с рук, можно посмотреть здесь:

Как вывести пятна зеленки с одежды

Главное правило - действовать как можно быстрее. Чем свежее пятно, тем больше шансов полностью от него избавиться.

Хозяйственное мыло

Тщательно намыльте свежее пятно хозяйственным мылом, оставьте примерно на 30 минут, а затем постирайте вещь в соответствии с рекомендациями производителя.

Пищевая сода и уксус

Насыпьте немного соды на пятно, добавьте несколько капель уксуса и дождитесь завершения реакции. После этого прополощите ткань и постирайте её.

Перекись водорода для белых вещей

Нанесите немного перекиси водорода на пятно, оставьте на несколько минут, а затем постирайте вещь. Для цветных тканей этот способ может не подойти, поскольку существует риск обесцвечивания.

Чего не стоит делать

Пытаясь быстро избавиться от пятен, легко допустить ошибки, которые могут только ухудшить ситуацию.

Не используйте для очистки кожи или деликатных тканей ацетон, бензин, хлорные отбеливатели или другие агрессивные растворители. Они могут вызвать раздражение или повредить кожу, а также безвозвратно испортить ткань.

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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