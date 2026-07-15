"Путин готов": Трамп назвал срок завершения войны в Украине

Журналист спросил Трампа, верит ли он, что война между Россией и Украиной закончится во время его президентства.

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Трамп назвал год завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Трамп не раз уговаривал Путина завершить войну

Трамп уверен, что Путин готов пойти на сделку

Президент США Дональд Трамп надеется, что война в Украине завершится к концу его каденции в Белом доме. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Журналист спросил Трампа, верит ли он, что война между Россией и Украиной закончится во время его президентства.

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"Думаю, что да. Я думал, она закончится еще раньше. Я считал, что это будет самой простой задачей, поскольку я хорошо ладил с обоими лидерами. Я думал, это будет самым легким", - ответил президент США.

Он признался, что не раз уговаривал российского диктатора Путина завершить войну.

"Я всегда говорю ему одно и то же. Я говорю: "Владимир, тебе пора остановиться. Пора этой войне закончиться", - сказал Трамп.

Также глава Белого дома уверен, что Путин готов пойти на сделку.

"Думаю, он (Путин, - ред.) готов пойти на сделку. Скоро. Для танго требуются двое. Но я думаю, он готов пойти на сделку", - сказал Трамп.

Отметим, что срок президентских полномочий Дональда Трампа заканчивается в январе 2029 года.

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Окно для переговоров с Трампом может закрыться

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко заявлял, что разговор Трампа с Зеленским и сообщение о лицензии на производство ракет для Patriot вызвали в России волну разочарования, но именно это состояние может подтолкнуть Кремль к опасным шагам.

"Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще", - считает он.

Эксперт подчеркнул, что именно поддержание контактов Москвы с Вашингтоном напрямую связано с перспективой завершения боевых действий.

Решение Трампа по Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп разрешил Украине производить по лицензии американское оружие, в частности зенитные ракеты-перехватчики Patriot. Этот шаг стал самым ярким моментом саммита НАТО в Турции и резко контрастировал с ранее высказанной Трампом жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского.

Также Дональд Трамп на саммите НАТО впервые публично поддержал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, но переложил оценку этих действий на государственного секретаря Марко Рубио.

В то же время Россия пытается изменить отношение Дональда Трампа к войне в Украине и склонить его к решениям, выгодным Кремлю. В частности, одним из главных аргументов Кремля остается силовое давление.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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