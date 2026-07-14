"Большая вероятность": Трамп сказал, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ

Лидер США ответил на вопрос о вероятности принятия законопроекта про санкции против России в течение ближайшей недели-двух.

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Трамп сказал, подпишет ли законопроект о санкциях против РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

Автор законопроекта - Линдси Грэм

В законопроект также будут включены санкции против Ирана и "Хезболлы"

Президент США Дональд Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был ныне покойный сенатор Линдси Грэм. Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

В частности, лидер США ответил на вопрос о вероятности принятия законопроекта про санкции против России в течение ближайшей недели-двух.

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"Они серьезно над этим задумываются, и это в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. Вы знаете, как он к этому относился. И есть большая вероятность, что это будет сделано", - отметил Трамп.

Он добавил, что в законопроект также будут включены санкции против Ирана и "Хезболлы".

"Возможно, туда также добавят Иран и "Хезболлу". Есть большая вероятность, что это будет сделано", - сказал он.

Кроме того, Трамп высказался о смерти сенатора Грэма. По его словам, ФБР тратит свое время, если занимается расследованием его смерти.

"Я бы хотел, чтобы он лучше заботился о своем здоровье. Но то, что произошло, на самом деле очень трудно обнаружить. Я не вижу в произошедшем какого-то зла. Я знаю, что существует множество теорий заговора", - подчеркнул президент США.

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

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Ранее Главред сообщал, что страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в частности в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Как сообщалось, на саммите "Большой семерки" (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной. Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

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О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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