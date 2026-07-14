В Голливуде снимут обновленную версию "Кошмара на улице Вязов"

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В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

"Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают свое законное место в культурном каноне", - заявила вдова Крейвена Ии Лабунки.

Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами "действие в мире "Кошмара на улице Вязов"".

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

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О фильме: "Кошмар на улице Вязов"

"Кошмар на улице Вязов" - это культовый американский фильм ужасов в жанре слэшер, созданный режиссером Уэсом Крэйвеном в 1984 году. Он стал классикой мирового кинематографа и положил начало огромной медиафраншизе.

История рассказывает о группе подростков из провинциального городка, которых в их собственных снах начинает преследовать один и тот же человек - жутко обгоревший мужчина в грязном полосатом свитере, шляпе и с перчаткой с острыми лезвиями на пальцах. Главная пугающая особенность фильма: если маньяк убивает человека во сне, тот умирает и в реальной жизни. Чтобы выжить, героям приходится сутками бороться со сном.

Именно этот фильм стал первой актерской работой для тогда еще никому не известного Джонни Деппа.

Успех первой картины привел к созданию целой серии, которая включает 9 фильмов (включая кроссовер "Фредди против Джейсона" и ремейк 2010 года), сериалы, книги и комиксы.