Как стирать тюль, чтобы он был как новый: большинство упускает один важный этап

Женщина рассказала, как убрать серость и желтизну с тюлей без химчистки и лишних затрат.

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Как стирать тюль дома / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя сразу класть тюль в стиральную машину

Как приготовить раствор для замачивания тюля

Пожелтевший или посеревший тюль не обязательно выбрасывать - ему можно вернуть белоснежное состояние простым домашним способом без химчистки.

Главред решил разобраться, как стирать тюль, чтобы он был белоснежным.

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Что нужно сделать перед стиркой тюля

Автор канала "Советы для дома" на YouTube показала пошаговый метод стирки тюля, который начинается задолго до загрузки в стиральную машину.

По ее словам, перед любой стиркой тюль нужно очистить от пыли, ведь на нем скапливается значительное количество пыли, особенно если окна выходят на дорогу.

Жильцам частных домов она советует просто вынести ткань на улицу и вытряхнуть ее, а тем, кто живет в многоэтажке, - замочить тюль в холодной воде на час.

"Вода вытянет пыль, уличную грязь и старые отложения", - отметила автор канала.

В чем можно замачивать тюль для белоснежности

Главный секрет свежести тюля - раствор из соли и соды, который готовят перед основной стиркой. На каждые 3 литра прохладной воды берут по 3 столовые ложки соли и соды.

Соль помогает осветлить ткань и вытянуть грязь, а сода борется с жиром и неприятными запахами.

"Сода поможет лучше выстирать жир, удалить желтизну и серость и устранить запахи, которыми пропитался тюль. Например, если он висел на кухне или в комнате, где курят", - добавила женщина.

Тюль нужно опустить в готовый раствор так, чтобы ткань была полностью покрыта водой, и оставить минимум на час. После замачивания воду следует осторожно отжать руками, не скручивая тюль, и только тогда переложить в стиральную машину.

"Поэтому замачивание - это половина успеха. Если вы стираете тюль, то пропускать этот этап я не советую", - подчеркнула автор канала.

Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

Как стирать тюль в стиральной машине

Для машинной стирки тюля следует использовать гель в дозе, равной половине нормы, указанной на упаковке. Оптимальный режим - деликатный или синтетика при температуре 30 градусов, с полностью отключенной отжимкой и дополнительным полосканием.

Как постирать тюль, чтобы он стал белоснежным – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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