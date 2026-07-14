Запутанный тест по ПДД на внимательность: куда водителю разрешено проехать

Тесты по ПДД - это не только подготовка к экзамену, но и возможность улучшить внимательность.

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Тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В каком направлении может двигаться белый автомобиль

Как дорожные знаки помогают принять правильное решение

Прохождение тестов по ПДД - это эффективный способ закрепить знания, научиться быстро принимать правильные решения и чувствовать себя уверенно за рулем. Они помогают выявить пробелы в знаниях и избежать ошибок на дороге.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: в каком направлении водителю белого автомобиля разрешается продолжить движение?

видео дня

Куда разрешено проехать / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Только прямо. Прямо и в обратном направлении. Прямо и налево. Только налево. Только в обратном направлении. Налево и в обратном направлении.

Объяснение задачи

В данном тесте изображен перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. На перекрестке водителю предлагаются три направления для дальнейшего движения. В первую очередь следует обратить внимание на дорожные знаки.

Так, знак 1.26 "Двустороннее движение" предупреждает водителей о том, что дальше их ждет участок, на котором организовано двустороннее движение. А табличка под этим знаком указывает точное расстояние до начала этого участка, то есть - 800 м.

Если дорога с двусторонним движением начинается только через 800 м, то получается, что в данный момент водитель находится на дороге с односторонним движением. Поэтому совершать разворот ему категорически запрещено.

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Кроме того, если на дороге организовано двустороннее движение, то получается, что дорога имеет две полосы для движения в одном направлении. Водитель подъехал к перекрестку, находясь в крайней правой полосе, но одно из основных правил ПДД - это занимать соответствующее крайнее положение перед поворотом или разворотом. Поэтому поворот налево водителю запрещен так же, как и разворот. Разрешено только движение прямо.

Правильный вариант ответа - 1.

Тест по ПДД для водителей - видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвященный ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписались более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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