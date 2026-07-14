Запутанный тест по ПДД на внимательность: куда водителю разрешено проехать

Вы узнаете:
- В каком направлении может двигаться белый автомобиль
- Как дорожные знаки помогают принять правильное решение
Прохождение тестов по ПДД - это эффективный способ закрепить знания, научиться быстро принимать правильные решения и чувствовать себя уверенно за рулем. Они помогают выявить пробелы в знаниях и избежать ошибок на дороге.
Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: в каком направлении водителю белого автомобиля разрешается продолжить движение?
Варианты ответа:
- Только прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Прямо и налево.
- Только налево.
- Только в обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
Объяснение задачи
В данном тесте изображен перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. На перекрестке водителю предлагаются три направления для дальнейшего движения. В первую очередь следует обратить внимание на дорожные знаки.
Так, знак 1.26 "Двустороннее движение" предупреждает водителей о том, что дальше их ждет участок, на котором организовано двустороннее движение. А табличка под этим знаком указывает точное расстояние до начала этого участка, то есть - 800 м.
Если дорога с двусторонним движением начинается только через 800 м, то получается, что в данный момент водитель находится на дороге с односторонним движением. Поэтому совершать разворот ему категорически запрещено.
Кроме того, если на дороге организовано двустороннее движение, то получается, что дорога имеет две полосы для движения в одном направлении. Водитель подъехал к перекрестку, находясь в крайней правой полосе, но одно из основных правил ПДД - это занимать соответствующее крайнее положение перед поворотом или разворотом. Поэтому поворот налево водителю запрещен так же, как и разворот. Разрешено только движение прямо.
Правильный вариант ответа - 1.
Тест по ПДД для водителей - видео:
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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвященный ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписались более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
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