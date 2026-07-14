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В РФ пылают НПЗ, взрывы прогремели сразу в двух регионах: что известно

Анна Ярославская
14 июля 2026, 08:26
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Пожары вспыхнули в Башкортостане и Краснодарском крае. Также сообщалось о взрывах возле аэродрома в Геленджике.
Дроны атаковали НПЗ
Дроны атаковали НПЗ в Башкортостане / Коллаж: Главред, фото: telegram.me/astrapress, Exilenova+

Кратко:

  • Дроны атаковали НПЗ в Башкортостане и на Кубани
  • В Салавате и на Афипском НПЗ вспыхнули пожары
  • В Краснодарском крае пострадал один человек

В ночь на 14 июля дроны атаковали сразу на два российских НПЗ - в Башкортостане и Краснодарском крае. Взрывы и пожары также были зафиксированы в районе аэродрома Геленджика.

Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, в Салавате (Башкортостан) успешно поражен нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават".

видео дня

Российский Telegram-канал Astra уточняет, что утром 14 июля жители Салавата в Башкирии сообщили о взрывах и пожаре. Согласно анализу кадров от очевидцев, атаковано предприятие ООО "Газпром нефтехим Салават".

Расстояние от украинской границы до предприятия – около 1 400 км.

Дроны атаковали Салават
Дроны атаковали Салават / Фото: Exilenova+

Предположительно, горит после атаки в Салавате еще одно предприятие - нефтебаза "Роснефть-Опт".

Смотрите видео - Дроны атаковали "Газпром нефтехим Салават":

Скриншот

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку на регион и заявил, что пострадавших нет.

"Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кадры пожара после атаки НПЗ в Салавате
Кадры пожара после атаки НПЗ в Салавате / Фото: telegram.me/astrapress

ООО "Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших в России производственных комплексов, расположенный в Республике Башкортостан. Входит в группу "Газпром".

Предприятие объединяет мощности нефтепереработки, нефтехимии и производства минеральных удобрений. Завод специализируется на выпуске бензина, дизельного топлива и полимеров.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

В Краснодарском крае дроны атаковали Афипский НПЗ. На территории предприятия прогремело несколько мощных взрывов, после чего возник пожар. Проектная мощность завода – 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает топливо и другую продукцию, используемую в том числе для нужд российской армии.

Оперштаб Кубани подтвердил пожар на Афипском НПЗ после атаки БПЛА.

"Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. На Афипском НПЗ произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов - стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома", - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там уточнили, что в Северском районе из-за падения обломков дрона пострадал один человек, его госпитализировали.

"На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения", - добавили в оперштабе.

Кроме того, Astra писала о взрывах и сильном пожаре в Геленджике - в районе аэродрома.

Удары по РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край. В частности, дроны атаковали нефтебазу в городе Михайловск.

12 июля силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря.

Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под удар попали общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава врага.

В ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области страны-агрессора РФ.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

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О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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