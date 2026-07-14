Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Вы узнаете:
- Что добавить в кофе, чтобы он был вкуснее
- Как сделать кофе менее горьким
- Зачем добавляют соль в кофе
Многие привыкли добавлять в кофе молоко или сахар, чтобы сделать его мягче. Но есть простой ингредиент, который способен изменить вкус напитка еще более заметно.
Главред расскажет, какой ингредиент добавить в кофе, чтобы он стал намного вкуснее.
Что добавить в кофе для лучшего вкуса
Эксперты рекомендуют добавлять в кофе обычную поваренную соль, пишет Express. Они объясняют, что небольшое количество соли помогает подчеркнуть естественную сладость кофе и сохранить его аромат.
Если вы чувствительны к горечи, даже в качественных зернах, этот метод может стать альтернативой молоку или сахару. Соль не только сглаживает резкость вкуса, но и делает воду, используемую для заваривания, более сбалансированной.
Популярность этого метода возросла после того, как в 2009 году американский эксперт Алтон Браун поделился советом в программе Good Eats. Он рекомендовал добавлять примерно пол чайной ложки соли на каждую чашку воды и две чайные ложки молотого кофе. По его словам, именно так можно нейтрализовать горечь и получить более гармоничный вкус. Исследования подтвердили: соль действительно эффективнее борется с горечью, чем сахар.
Смотрите видео о том, как приготовить кофе в чашке:
@coffee.capital.magazine Простой и легкий путь к восхитительному кофе, метод заваривания в чашке ☕️?? 1. Возьмите свой любимый кофе, 6 граммов на каждые 100 мл воды 2. Измельчите кофе до средней степени помола или попросите нас сделать это при оформлении заказа 3. После того как чайник закипит, снимите крышку и дайте воде остыть в течение 2–3 минут 4. Залейте кофе водой и подождите 3–4 минуты, дайте кофе настояться 5. Помешайте и наслаждайтесь ароматом и вкусом свежеобжаренного кофе. Не забудьте добавить прекрасное фото процесса в сторис и отметить нас ?? #кофе#кофе#обжаркакофе♬ оригинальный звук - КОФЕ СВОЕЙ ОБЖАРКИ
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Об источнике: Express.co.uk
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