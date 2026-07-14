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Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить

Инна Ковенько
14 июля 2026, 04:12
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Есть простой способ сделать домашний кофе мягче и ароматнее.
Обычный кофе станет в разы вкуснее: какой ингредиент нужно добавить
Что добавить в кофе для лучшего вкуса / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что добавить в кофе, чтобы он был вкуснее
  • Как сделать кофе менее горьким
  • Зачем добавляют соль в кофе

Многие привыкли добавлять в кофе молоко или сахар, чтобы сделать его мягче. Но есть простой ингредиент, который способен изменить вкус напитка еще более заметно.

Главред расскажет, какой ингредиент добавить в кофе, чтобы он стал намного вкуснее.

видео дня

Что добавить в кофе для лучшего вкуса

Эксперты рекомендуют добавлять в кофе обычную поваренную соль, пишет Express. Они объясняют, что небольшое количество соли помогает подчеркнуть естественную сладость кофе и сохранить его аромат.

Если вы чувствительны к горечи, даже в качественных зернах, этот метод может стать альтернативой молоку или сахару. Соль не только сглаживает резкость вкуса, но и делает воду, используемую для заваривания, более сбалансированной.

Количество кофеина в разных напитках инфографика
Количество кофеина в разных напитках / Инфографика: Главред

Популярность этого метода возросла после того, как в 2009 году американский эксперт Алтон Браун поделился советом в программе Good Eats. Он рекомендовал добавлять примерно пол чайной ложки соли на каждую чашку воды и две чайные ложки молотого кофе. По его словам, именно так можно нейтрализовать горечь и получить более гармоничный вкус. Исследования подтвердили: соль действительно эффективнее борется с горечью, чем сахар.

Смотрите видео о том, как приготовить кофе в чашке:

@coffee.capital.magazine Простой и легкий путь к восхитительному кофе, метод заваривания в чашке ☕️?? 1. Возьмите свой любимый кофе, 6 граммов на каждые 100 мл воды 2. Измельчите кофе до средней степени помола или попросите нас сделать это при оформлении заказа 3. После того как чайник закипит, снимите крышку и дайте воде остыть в течение 2–3 минут 4. Залейте кофе водой и подождите 3–4 минуты, дайте кофе настояться 5. Помешайте и наслаждайтесь ароматом и вкусом свежеобжаренного кофе. Не забудьте добавить прекрасное фото процесса в сторис и отметить нас ?? #кофе#кофе#обжаркакофе♬ оригинальный звук - КОФЕ СВОЕЙ ОБЖАРКИ

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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