Опасный кофе: какой способ приготовления постепенно "убивает" ваше сердце

Кофе стал для многих украинцев не просто напитком, а настоящим ежедневным ритуалом.

Фильтр-кофе считается самым полезным

Нефильтрованный кофе повышает холестерин и нагружает сердце

Ученые советуют выбирать фильтрованный напиток для более безопасного ежедневного потребления

Новые научные наблюдения подтвердили, что наиболее полезным для здоровья является именно кофе, приготовленный методом фильтрации. Такой способ позволяет сохранить максимум полезных веществ из зерен и одновременно задержать вредные компоненты в гуще.

Неудивительно, что в большинстве кофеен мира именно фильтр-кофе стал стандартом, пишет ТСН.

Специалисты объясняют, что во время одноразового прохождения горячей воды через фильтр осадок и жирные соединения остаются в бумаге, а в чашку попадает чистый напиток, богатый антиоксидантами. Именно они помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают клетки в здоровом состоянии.

Зато самым вредным способом приготовления ученые называют нефильтрованный кофе - тот, который заваривают в турке, френч-прессе или просто в чашке. В таком напитке остается густая суспензия, которая содержит в десятки раз больше веществ, повышающих уровень холестерина. Постоянное употребление нефильтрованного кофе создает дополнительную нагрузку на сердце и может привести к проблемам с сосудами.

Исследователи советуют: если хочется получить максимум пользы от любимого напитка - стоит выбирать именно фильтр-кофе. Он мягкий для организма, безопасный для сердца и одновременно сохраняет насыщенный вкус зерен.

