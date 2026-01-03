Укр
Читать на украинском
Когда лучше пить кофе утром: кардиохирург назвал идеальное время для здоровья сердца

Инна Ковенько
3 января 2026, 02:44
Если сместить утренний кофе на час-полтора позже, это даст ощутимую пользу для здоровья и сделает день более продуктивным.
Когда лучше всего пить кофе - можно ли пить кофе сразу после пробуждения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли пить кофе сразу после пробуждения
  • Почему не стоит пить кофе с утра
  • Когда лучше всего пить кофе с утра

Для многих людей кофе является неотъемлемой частью удачного утра и своеобразным ритуалом начала дня. Но медики отмечают, что важно не только то, какой кофе мы выбираем или сколько его пьем, но и время, когда делаем первый глоток. Именно он может влиять на работу сердца и общее самочувствие. Об этом пишет Interia Kobieta.

Главред узнал, почему слишком ранняя чашка может создавать дополнительную нагрузку на сердце и как правильно определить время, когда кофеин действительно принесет пользу.

видео дня

Можно ли пить кофе сразу после пробуждения?

Организм имеет собственный биологический ритм. В первые часы после пробуждения - примерно между 6:00 и 8:30 уровень кортизола, гормона стресса, естественно достигает максимума. Он повышает давление, ускоряет сердцебиение и помогает нам проснуться без дополнительных стимуляторов. Если в этот момент добавить кофеин, сердце и сосуды получают двойную нагрузку. По словам известного американского кардиохирурга Аллана Стюарта, это может привести к чрезмерной стимуляции и постепенному истощению организма.

Почему не стоит пить кофе утром

Сочетание высокого уровня кортизола с кофеином может снижать эластичность сосудов и увеличивать риск микроповреждений их внутренней оболочки. Кроме того, организм быстрее привыкает к кофеину, и его эффект ослабевает. Это заставляет человека пить больше кофе, что лишь усугубляет проблему. Часто после ранней чашки уже через несколько часов наступает спад энергии, появляется усталость, раздражительность и сложно сосредоточиться.

Когда лучше всего пить кофе с утра

Рекомендуем отложить первую чашку на более позднее время, когда уровень кортизола естественно снижается. Лучшее "кофейное окно" приходится на период между 9:30 и 11:30 утра, примерно через полтора-два часа после пробуждения. В это время кофеин не конкурирует с гормонами стресса, а обеспечивает мягкую поддержку.

Кофе в этот промежуток помогает улучшить концентрацию, стимулирует кровообращение и положительно влияет на работу мозга. Он также может способствовать лучшему метаболизму и повышенной чувствительности к инсулину, что важно для профилактики сердечно-сосудистых болезней и диабета второго типа.

Об источнике: Interia Kobieta

Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.

