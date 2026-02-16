Укр
Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

Мария Николишин
16 февраля 2026, 20:48
Петр Павел отметил, что Россия до сих пор настаивает на своих максималистских целях.
Петр Павел высказался о мирном соглашении по Украине

Главное из заявления президента Чехии:

  • Быстро достичь мирного соглашения между Украиной и РФ не получится
  • Россия пока не проявила особой готовности к переговорам

Президент Чехии Петр Павел считает наивным ожидать, что договориться о мирном соглашении между Украиной и страной-агрессором Россией можно в краткосрочной перспективе. Об этом он заявил в интервью Odkryto.

"Вероятно, все зависит от того, какие у нас ожидания. Если кто-то ожидал, что удастся достичь согласия между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией в каком-то коротком временном горизонте, то это, безусловно, было наивно", - подчеркнул Петр Павел.

Однако, по его словам, тот факт, что позиции Украины, Европы и США сблизились и уже почти совпадают - это большой успех. Поскольку с разных сторон было много противоречивых заявлений.

Президент Чехии добавил, что самое важное - согласится ли Россия на такие условия завершения войны, которые поддерживают Украина, Европа и США.

"Россия пока не проявила особой готовности к переговорам и компромиссам. Она, как и раньше, настаивает на своих максималистских целях - как в части ограничений Украины и ее будущего в сфере безопасности, так и, прежде всего, в вопросе территории", - подчеркнул он.

По его мнению, сейчас важны две вещи: продолжение политического, финансового и экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины.

"История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если этого нет, то та сторона, которая находится в более выгодной позиции, будет всегда склонна скорее продолжать конфликт, чем его прекращать", - подытожил Петр Павел.

Мирный план США

Препятствия для заключения мирного соглашения

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляли, что отказ кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина от гарантий безопасности Украине является большим препятствием на пути к заключению мирного соглашения, чем позиция Киева по территориям.

Отмечается, что Кремль прилагает усилия, чтобы изобразить Украину как главное препятствие для мира и скрыть собственное нежелание идти на уступки.

Мирное соглашение - что известно

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что скорее откажется от подписания любого соглашения, чем согласится на мир, который будет невыгодным для украинцев. По его словам, любые договоренности должны быть справедливыми и предусматривать надежные гарантии для государства.

Издание Bloomberg писало, что страна-агрессор Россия использует мирные переговоры как средство давления и манипуляций, пытаясь наладить отношения с Соединенными Штатами без намерения останавливать войну против Украины.

В то же время глава США Дональд Трамп заявлял, что обсуждения установления мира в Украине были "очень хорошими" и могут дать конкретные результаты уже в ближайшее время.

О персоне: Петр Павел

Петр Павел (чеш. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, президент Чехии с 9 марта 2023 года. Председатель Военного комитета НАТО с 2015 по 2018 год, до этого — командующий Генеральным штабом армии Чешской Республики с 2012 по 2015 год.

Победил на президентских выборах в январе 2023 года, набрав 58,32 % голосов во втором туре.

