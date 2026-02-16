Загадочная оранжевая стрелка на дорогах: новый дорожный знак смущает водителей

Вы узнаете:
- Где устанавливают дорожный знак с оранжевой стрелкой
- О чем он информирует водителей
Во всех странах есть некоторые странные дорожные знаки, которые неизвестны иностранцам. В частности, иногда на дорогах можно увидеть специфический дорожный знак в виде оранжевой стрелки на белом фоне, который стал причиной растерянности многих водителей на скоростных трассах.
Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с оранжевой стрелкой.
Для чего нужен дорожный знак с оранжевой стрелкой
Издание Interia Motoryzacja рассказывает, что этот дорожный знак выполняет роль классического предложения объезда и помогает избежать длительного простоя в очередях из-за чрезмерной нагрузки на основные магистрали.
Необычный символ обычно размещают рядом с указателями съездов на немецких автомагистралях. Он обозначает альтернативные маршруты к той же цели и становится особенно актуальным в моменты возникновения больших пробок.
Отмечается, что такая стрелка работает по принципу предложения объезда в современных навигационных системах. Если на основном участке пути возникают задержки из-за дорожных работ или аварий, оранжевый указатель направляет транспорт на параллельные дороги с меньшим уровнем нагрузки. Нужно внимательно следить за знаками до появления перечеркнутой стрелки, которая сигнализирует о завершении объездного маршрута и возможности возвращения на главную трассу.
Где можно встретить дорожный знак с оранжевой стрелкой
Чаще всего встретить такой дорожный знак можно в западной части Германии, где сеть дорог максимально разветвлена и сложна.
В частности, знаки распространены в Сааре, Рейнской области, Гессене вблизи Франкфурта на Майне и в промышленном регионе Рур. Именно здесь плотность трафика достигает пиковых значений, поэтому наличие запасных путей является критически важным для стабильной работы транспортной системы.
Можно ли игнорировать дорожный знак с оранжевой стрелкой
Пренебрежение оранжевым указателем не предусматривает наложение штрафов со стороны местной полиции. Эта отметка является рекомендацией, а не обязательным к выполнению требованием, поэтому выбор остается за водителями.
Читайте также:
- Какой автомобиль является лучшим в мире: он опередил даже Audi и BMW
- Какие обороты двигателя медленно "убивают" автомобиль: ошибки, которые допускал каждый
- Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей
Об источнике: Interia Motoryzacja
Interia Motoryzacja — это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или новых автомобилях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред