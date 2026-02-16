Укр
Загадочная оранжевая стрелка на дорогах: новый дорожный знак смущает водителей

Мария Николишин
16 февраля 2026, 22:08
Чаще всего встретить такой дорожный знак можно в Германии.
Странный новый дорожный знак / коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

  • Где устанавливают дорожный знак с оранжевой стрелкой
  • О чем он информирует водителей

Во всех странах есть некоторые странные дорожные знаки, которые неизвестны иностранцам. В частности, иногда на дорогах можно увидеть специфический дорожный знак в виде оранжевой стрелки на белом фоне, который стал причиной растерянности многих водителей на скоростных трассах.

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак с оранжевой стрелкой.

Для чего нужен дорожный знак с оранжевой стрелкой

Издание Interia Motoryzacja рассказывает, что этот дорожный знак выполняет роль классического предложения объезда и помогает избежать длительного простоя в очередях из-за чрезмерной нагрузки на основные магистрали.

Необычный символ обычно размещают рядом с указателями съездов на немецких автомагистралях. Он обозначает альтернативные маршруты к той же цели и становится особенно актуальным в моменты возникновения больших пробок.

Отмечается, что такая стрелка работает по принципу предложения объезда в современных навигационных системах. Если на основном участке пути возникают задержки из-за дорожных работ или аварий, оранжевый указатель направляет транспорт на параллельные дороги с меньшим уровнем нагрузки. Нужно внимательно следить за знаками до появления перечеркнутой стрелки, которая сигнализирует о завершении объездного маршрута и возможности возвращения на главную трассу.

Дорожный знак с оранжевой стрелкой / фото: скриншот

Где можно встретить дорожный знак с оранжевой стрелкой

Чаще всего встретить такой дорожный знак можно в западной части Германии, где сеть дорог максимально разветвлена и сложна.

В частности, знаки распространены в Сааре, Рейнской области, Гессене вблизи Франкфурта на Майне и в промышленном регионе Рур. Именно здесь плотность трафика достигает пиковых значений, поэтому наличие запасных путей является критически важным для стабильной работы транспортной системы.

Можно ли игнорировать дорожный знак с оранжевой стрелкой

Пренебрежение оранжевым указателем не предусматривает наложение штрафов со стороны местной полиции. Эта отметка является рекомендацией, а не обязательным к выполнению требованием, поэтому выбор остается за водителями.

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja — это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или новых автомобилях.

