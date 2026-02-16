Укр
Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробности

Анна Подгорная
16 февраля 2026, 22:21
Счастливая невеста показала, как ей делали предложение.
Марина Мазепа
Марина Мазепа личная жизнь - артистка выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marina_mazepa

Кратко:

  • Марина Мазепа выходит замуж
  • Артистка показала видео с помолвки

Украинская актриса, танцовщица и акробатка Марина Мазепа стала невестой. На День святого Валентина она получила предложение руки и сердца. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Возлюбленный артистки подошел к помолвке с креативом: Марину привели в зал, наполненный огромными экранами. На них транслировались видео с ней на фоне трогательного признания мужчины.

"Ты моя поддержка и мой мир. Ты мой дом. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. В балансе и сильными. Я хочу, чтобы мы поддерживали гармонию друг в друге вопреки всему. Я обещаю быть твоей надежной опорой и нежным плечом всегда, когда тебе будет нужно. Я обещаю слушать тебя всегда и слышать даже то, что ты не говоришь. Я буду выбирать тебя снова и снова в радостях и сложностях. Сегодня я выбираю тебя и буду выбирать тебя каждый день. Я отдаю тебе свое сердце и прошу твоего взамен", - сказал он и преподнес Мазепе огромный букет белых роз. Счастливая актриса ответила на его предложение согласием.

Смотрите видео, как жених делал Марине Мазепе предложение руки и сердца:

О персоне: Марина Мазепа

Марина Мазепа - украинская актриса, хореограф и акробатка. Строит свою карьеру в Голливуде. Известна работами в фильмах "Нечестивый", "Обитель зла: Раккун-Сити", "Тьма человеческая".

