Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска 'Танцы со звездами' на 1+1 Украина

В Киеве состоялись съемки благотворительного выпуска "Танцев со звездами"

Танцы со звездами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Танцы со звездами, фото пресс-службы

В Киеве состоялись съемки специального предновогоднего благотворительного выпуска "Танці з зірками. Рух до життя", премьера которого состоится 28 декабря в 20:00 в эфире 1+1 Украина. Проект помогает всеукраинскому современному центру военной травмы Superhumans Center собрать средства на прицельную эвакуацию. Задонатить на сбор можно прямо сейчас по ссылке . Из-за ограничений по безопасности выпуск был записан в режиме прямого эфира заранее, а проголосовать за любимые пары зрители смогут в режиме реального времени во время премьеры шоу. Линии для голосования откроются 28 декабря в 20:00, а закроются 30 декабря в 00:00.

"Танцы со звездами" спецвыпуск / фото пресс-службы

Легендарный 12-й павильон на ВДНХ в тот вечер был наполнен праздничной рождественской магией. Питание тысячи осветительных приборов обеспечили с помощью мощных генераторов. Танцевали для спецвыпуска "Танцев со звездами" 12 пар.

Ветеранка Руся Данилкина и Павел Симакин исполнили страстную румбу, инфлюенсерка Даша Квиткова и Женя Кот - фокстрот. Телеведущей "Сніданку з 1+1" Неле Шовкопляс и Максу Леонову достался квикстеп. Кстати, на паркет вышли ее поддержать коллеги по утреннему проекту - Людмила Барбир и Валентина Хамайко.

Руся Данилкина и Павел Симакин / Фото пресс-службы

Актер Павел Текучев и Анна Карелина, стендап-комик Василий Байдак и Надин выбрали ча-ча-ча. Актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко и Антон Нестерко станцевали самбу. Большим сюрпризом для Наташи и всех зрителей стало появление на паркете актера и модели Юрия Савранского, который после выступления подарил ей огромный букет белых роз и признался в любви.

Даша Квиткова и Женя Кот / фото пресс-службы

Ведущая ТЕТ Натали Солоник и Александр Прохоров, ветеран и рок-музыкант Женя Галич и Яна Цибульская. Ведущий ТЕТ Никита Добрынин и Анна Манжула продемонстрировали румбу. Кстати, свой танец Никита и Анна под песню "Таку як є" певца ADAM (Михаил Клименко) посвятили музыканту, который недавно ушел из жизни из-за болезни. Это был один из самых щемящих моментов эфира.

Женя Галич и Яна Цибульская / фото пресс-службы

Журналистка и ведущая ТСН Наталья Островская и Виталий Загоруйко, а также певица KOLA и Сергей Ефремов станцевали танго. Телеведущий и диктор Григорий Решетник и Юлия Сахневич, которая впервые вышла на паркет после рождения дочери, выбрали для себя вальс. После выступления трое сыновей Григория, которые сидели в зрительном зале, поздравили папу цветами.

KOLA и Сергей Ефремов / фото пресс-службы

В спецэфире "Танцев со звездами" в судейские кресла сели: хореограф, танцор, а ныне военнослужащий Дмитрий Дикусар, который ради проекта приехал на один день с фронта; легенда танцевального паркета Наталья Могилевская, которая трижды участвовала в "Танцах со звездами", вечно танцующий человек, артист, композитор MONATIK, и прима-балерина Национальной оперы Украины, руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной Екатерина Кухар.

Судьи "Танцев со звездами" / фото пресс-службы

Также зрителей ждет специальный номер от хореографа-постановщика, победительницы шоу "Танцы со звездами" Елены Шоптенко и подопечных Superhumans Center. На паркет в тот вечер вышли ветераны на протезах и военные: Иван Войнов и Соломия Войнова, Павел Товстик, Вячеслав Кутьин и Анна Кутьина, Владимир Малыхин, Олег Сливар. А танцевали они с самыми родными - женами и любимыми, также на паркет вышла гражданская Валентина Псарева, которая потеряла свой дом от прилета ракеты в Бахмуте. Кроме того, в танце были задействованы танцовщицы из киевских танцевальных студий.

Этот танец о возвращении домой - к родным и близким, путь к которым полон испытаний и высокой цены. О ценности момента, когда в кругу родных собираешься за рождественским столом. Это история о силе веры и мысли о тех, кто ждет, поддерживающих в моменты усталости и уныния. Через движение как язык жизни танец становится актом восстановления и напоминанием: пока они двигаются - мы не имеем права сдаваться.

В предновогоднем спецвыпуске зрители увидят сразу 8 звездных ведущих: лицо "Танцев со звездами", его неизменного ведущего Юрия Горбунова, ведущую ред-рума Иванну Онуфрийчук, а также звезд на балконе - Екатерину Осадчую, Машу Ефросинину, Тараса Цимбалюка, Александру Зарицкую, Юлию Санину, Анну Ризатдинову.

Также зрители увидят специальные музыкальные номера от TAYANNA, Jerry Heil, MONATIK, Натальи Могилевской, Klavdia Petrivna, ROXOLANA, художницы движения, модели, хореографа и актрисы из Голливуда Марины Мазепы. Участники исполняли танцы под вокал вживую от Марты Адамчук, "Крихітки" и Романа Набожняка, Арсена Мирзояна, LAUD, Phil it, Милы Нитич, INGRET, Сергея Лазановского, Влада Шерифа, Krylata, Галины Печенежской, скрипачки Марьяны Пташник.

Как посмотреть премьеру спецвыпуска "Танцы со звездами. Движение к жизни"

В Украине: 28 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 Украина (на всех OTT платформах, по цифровому и аналоговому телевидению).

Из-за рубежа: 28 декабря в 20:00 прямой эфир можно посмотреть на телеканале 1+1 Украина с помощью платформы Киевстар ТВ по всему миру.

На Youtube: позже.

Как проголосовать за пары

Проголосовать с помощью телефонных звонков и смс зрители смогут во время премьеры шоу в пределах Украины и со всех украинских номеров. Линии для голосования откроются 28 декабря в 20:00, а закроются 30 декабря в 00:00.

Голосование за пределами Украины не будет действовать.

Каждый зрительский голос за пары = донат на прицельную эвакуацию. Все средства с голосования будут переданы в благотворительный сбор Superhumans Center.

Над созданием проекта работала команда Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком.

Постановщики и хореографы - Ксения Горб, Леся Подолянко, Илья Осядлый

Главный стилист - Ольга Слонь

Режиссер многокамерной съемки - Андрей Музыка

Кастинг - Юлия Морская

Исполнительные продюсеры - Татьяна Писанко и Анна Аксютенко

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center.

Информационный партнер - Viva!

Радиопартнер проекта Люкс ФМ - лучшее развлекательное радио!

