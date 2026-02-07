"Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026

Laud выступил на Нацотборе-2026 под номером пять.

Laud имеет особенный голос/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Laud

Вы узнаете:

Laud выступил в финале Нацотбора

О чем его песня

Украинский известный певец Laud спел песню "Lightkeeper" на сцене украинского Национального отбора-2026.

Артист уже не первый раз пытается попасть на песенный конкурс Евровидение, но пока ему не удавалось побеждать.

После выступления в зале раздались аплодисменты, а также ведущий конкурса Тимур Мирошниченко сказал, что у певца "не голос, а мед".

Laud / фото: instagram.com, Laud

Песня "Lightkeeper" — это история о каждом украинце, независимо от возраста, пола или профессии. По словам артиста, "хранитель света" – это украинский военный, учитель, бизнесмен, работники коммунальных предприятий. Песня осмысливает жизнь страны в условиях блекаутов и войны, где свет выступает как ежедневный выбор и ответственность.

Laud / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления певца Laud на Нацотборе:

