"Не голос, а мед": певец Laud покорил выступлением на сцене Нацотбора-2026

Украинский известный певец Laud спел песню "Lightkeeper" на сцене украинского Национального отбора-2026.
Артист уже не первый раз пытается попасть на песенный конкурс Евровидение, но пока ему не удавалось побеждать.
После выступления в зале раздались аплодисменты, а также ведущий конкурса Тимур Мирошниченко сказал, что у певца "не голос, а мед".
Песня "Lightkeeper" — это история о каждом украинце, независимо от возраста, пола или профессии. По словам артиста, "хранитель света" – это украинский военный, учитель, бизнесмен, работники коммунальных предприятий. Песня осмысливает жизнь страны в условиях блекаутов и войны, где свет выступает как ежедневный выбор и ответственность.
Смотрите видео выступления певца Laud на Нацотборе:
