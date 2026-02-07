Укр
Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

Мария Николишин
7 февраля 2026, 11:44
Банкир сказал, что даже в случае профицита валюты рынок будет оставаться сдержанным.
Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника
Курс валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления банкира:

  • Валютный рынок входит в фазу выравнивания
  • Говорить о существенном укреплении гривни оснований нет

Валютный рынок Украины постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения. Но на следующей неделе важную роль в формировании курса иностранных валют будет играть бюджетный фактор. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Одним из ключевых стабилизаторов остается рост валютного предложения. Аграрный сектор, который традиционно активизируется в начале года, уже несколько недель поддерживает рынок продажей валютной выручки. Это создает определенный запас прочности для гривни, что позволяет сглаживать ситуативные колебания спроса", - сказал он.

По его словам, при этом спрос импортеров постепенно теряет пиковую активность. Прежде всего речь идет об импорте энергоносителей, где потребности в закупках, в первую очередь топлива, напрямую зависят от ситуации в энергетике.

"При отсутствии масштабных перебоев электроснабжения бизнес может скорректировать объемы закупок, что автоматически снижает давление на валютный рынок", - говорится в заявлении.

Банкир отметил, что на следующей неделе важную роль будет играть и бюджетный фактор: период налоговых платежей стимулирует бизнес активнее продавать валюту для выполнения своих обязательств перед государством. В таких условиях Национальный банк получает больше пространства для маневра, уменьшая объемы валютных интервенций без угрозы для курсовой стабильности.

"В то же время говорить о существенном укреплении гривни оснований нет. Даже в случае кратковременного профицита валюты рынок будет оставаться сдержанным", - считает он.

Курс валют в Украине на следующей неделе

Лесовой добавил, что с 9 по 15 февраля ситуация на валютном рынке будет следующей:

  • курс доллара будет колебаться в рамках 42,75-43,5 грн/долл. на межбанке и 42,5-43,75 грн/долл. на наличном рынке;
  • курс евро будет находиться в валютном коридоре 50-52 грн/евро на межбанке и 50-52 грн/евро на наличном рынке;
  • ежедневные курсовые изменения на межбанке составят до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Курс доллара в Украине

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что доллар на мировых рынках находится под давлением, что влияет и на валютный курс в Украине. Из-за этого гривня в ближайшее время может немного укрепиться или оставаться в узком диапазоне.

По ее словам, если не произойдет крупных событий, например, проблем с энергоснабжением, ближайший период, скорее всего, будет стабильным или с умеренным укреплением гривни.

Курс доллара / Инфографика: Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 9 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара, евро и злотого. Гривне удалось немного укрепиться.

Экономист Александр Хмелевский говорил, что курс гривни к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным. Он отметил, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявлял, что в феврале пара гривня/доллар будет оставаться относительно стабильной при условии сохранения спроса и активной роли НБУ. Для гривни/евро риски выше.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

