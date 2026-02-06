Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

Переговоры в Абу-Даби прошли с некоторым прогрессом, но прорыва достигнуть не удалось, пишут СМИ.

Владимир Зеленский прокомментировал переговоры о мирном урегулировании / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Главное:

Зеленский ждет докладов "по чувствительным аспектам переговоров"

Переговоры в Абу-Даби прошли с некоторым прогрессом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в субботу отчитается украинская делегация, которая возвращается с переговоров из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщил глава государства в своем вечернем обращении, украинская делегация возвращается сегодня поздно вечером, и завтра будут доклады "по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону".

"Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонним. Завтра же мы будем говорить с европейскими партнерами", – добавил Зеленский.

Подробности переговоров в ОАЭ

Переговоры в Абу-Даби прошли с некоторым прогрессом, но прорыва достигнуть не удалось. Главный спорный вопрос — контроль над всей Донецкой областью — остаётся открытым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Обсуждались процедурные детали разведения сторон, прекращения огня и мониторинга, а вопрос об ограничении численности украинской армии и вооружений не поднимался.

Следующая встреча запланирована, однако в Киеве опасаются, что Москва может использовать недавний инцидент с генералом Алексеевым для затягивания переговоров или изменения состава делегации.

/ Инфографика: Главред

Мир на паузе: аналитик о том, почему переговоры зашли в тупик

Перспективы мирного диалога остаются туманными, считает аналитик Владимир Горбач. По его оценке, нынешние контакты между Украиной, Россией и США сводятся скорее к формальным встречам и не приносят ощутимых результатов из-за ограниченного формата и состава участников. Переход к содержательным переговорам, по его словам, возможен лишь при сочетании нескольких условий: ослаблении позиций РФ, росте международного давления и готовности сторон идти на уступки. В таком случае реальные сдвиги могут появиться не ранее весны 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

