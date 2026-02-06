Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

Эксперт подчеркнул, что риска полного блэкаута в Украине пока нет.

Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Самый тяжелый период с отключениями света уже пройден

В дальнейшем ситуация будет постепенно улучшаться

Следующий сложный период возможен в июле-августе

Украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Униан.

"Самый тяжелый период мы действительно уже прошли. Да, тяжело и больно, но мы его прошли, и дальше шаг за шагом ситуация будет идти в положительном тренде", - сказал он. видео дня

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет довольно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть довольно строгие ограничения. Я не готов говорить о масштабе. Надеюсь, что они будут мягче, чем сейчас", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что риска полного блэкаута в энергетической системе Украины пока нет.

Харченко отметил, что системные аварии, подобные той, что произошла 31 января, хоть и могут повторяться, но специалисты способны быстро их локализовать.

Сколько будут длиться отключения света

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев говорил, что не стоит надеяться, что с наступлением нулевых температур или чуть выше нуля отключения света станут короче или прекратятся.

"С отключениями света мы будем жить до тех пор, пока не будут выполнены два условия: во-первых, пока у нас будет достаточно средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты, которые летят по нашим энергетическим объектам, а, во-вторых, пока не будет подключена новая генерация к Объединенной энергосистеме", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, диспетчеры Укрэнерго 6 февраля отдали команду о введении превентивных отключений энергообъектов. Отмечается, что отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений.

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук сказал, что нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине в будущем.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба говорил, что после восстановления электроснабжения в домах, где нет отопления, свет отключать не будут.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

