Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине

Нужно ли делать запасы еды и воды из-за отключения света, и почему даже после потепления не стоит надеяться на отмену отключений, рассказал эксперт.

Продолжительность отключений электроэнергии будет увеличиваться – Рябцев

Россия с упорством маньяка продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру в разгар зимы, в результате чего после атак украинцам порой приходится оставаться без света сутки или даже больше. С теплом ситуация не лучше. Именно поэтому время от времени от представителей власти звучат рекомендации то уехать из города, в частности, из Киева, то сделать запасы воды, еды и всего необходимого на несколько дней. А впереди еще февраль, и прогноз погоды не радует.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал Главреду, как изменится продолжительность отключений света до конца зимы, почему пока нет даже призрачных оснований для оптимизма и надежд, что без света и тепла украинцам придется сидеть меньше, насколько целесообразны призывы властей об эвакуации из городов и необходимости создавать запасы воды и еды, при каких двух условиях ситуация в украинской энергетике улучшится, а также каким регионам Украины в феврале будет сложнее всего.

Как вы оцениваете ситуацию в нашей энергетике на данный момент? И какие перспективы продолжительности отключений света вырисовываются до конца зимы, учитывая, что значительного потепления не предвидится, и Россия явно не планирует останавливаться в своих попытках уничтожить украинскую энергетику?

Перспективу, которая нас ждет, можно изобразить в виде синусоиды: очередной удар, период восстановления, возвращение графиков стабилизационных отключений, а затем снова Россия нанесет очередной удар по нашей энергетике. Никаких изменений в тактике Российской Федерации не произойдет.

Это означает, что единственный способ изменить ситуацию к лучшему, то есть уменьшить продолжительность отключений электроэнергии, заключается во внедрении новых мощностей генерации электроэнергии с присоединением их к Объединенной энергетической системе Украины. Это единственный способ уменьшить негативное влияние российских ударов.

Никаких изменений в тактике Российской Федерации не произойдет: она будет наносить удары по украинской энергетике, отметил Рябцев

А насколько реалистично применение новых мощностей генерации, о которых вы говорите? Украина имеет возможность сделать это оперативно?

Для увеличения гарантированной установленной мощности энергетической системы необходимо, чтобы правительство стимулировало субъекты хозяйствования к подключению закупленных ими энергетических установок к Объединенной энергетической системе. У бизнеса уже достаточно установок собственного использования, но они покупаются и устанавливаются для удовлетворения собственных потребностей бизнеса. И сейчас субъекты хозяйствования не заинтересованы в том, чтобы эти установки были подключены к энергосистеме. Компании, которые занимаются не энергетическим бизнесом, не видят смысла в таком подключении, поскольку это будет наносить им убытки, потому что себестоимость генерации электрической энергии этими установками выше, чем цена электрической энергии для бытовых потребителей и бюджетных организаций.

Но ведь эти дополнительные мощности нужны не завтра, а уже сейчас. В случае если дополнительные мощности генерации не появятся в ближайшие дни, то что тогда нас ждет, какой будет продолжительность отключений электроэнергии?

Продолжительность отключений электроэнергии будет увеличиваться.

Продолжительность отключений электроэнергии в Украине будет увеличиваться, предупредил Рябцев

На сколько? В Киеве и области, например, в течение последней недели мы уже увидели, что света может не быть сутки и больше, например, у кого-то в столице 26 часов подряд не было электроэнергии. То есть это еще не предел, будет еще хуже?

Все будет зависеть прежде всего от того, насколько сработает активная защита энергосистемы. Если будет достаточно противоракетных средств, дронов, которые будут перехватывать "шахеды", и других средств поражения у Сил обороны Украины, продолжительность отключений будет расти, но медленно. Если на то, чтобы отразить какую-то атаку, не хватит средств поражения, как это было, например, 9 января, то продолжительность отключений будет расти быстрее.

А также это будет зависеть от ввода в активную эксплуатацию новых мощностей, о чем мы говорили выше.

Есть ли, по вашему мнению, основания действительно задуматься жителям Киева о выезде из города до конца зимы, о чем уже несколько раз говорил Кличко?

Кличко имел в виду только тех, кто у кого есть загородные дома. Выезжать из города могут только люди, которым есть куда ехать, у кого за городом в доме есть не только печь, но и генератор, связь, интернет и возможность работать удаленно.

Советы о необходимости перевести всех работников на дистанционный режим работы – странные. Идея, конечно, замечательная, но возможно ли это сделать, если у человека дома нет электрической энергии, связи и интернета? Прежде чем предлагать такие вещи, сначала нужно тому же Кличко позаботиться о том, чтобы в КГГА были связь, интернет, электроэнергия и тепло. Если нет, то просто молчать.

То же самое касается и советов от МВД, которое по какой-то причине через пресс-службу спровоцировало панику среди населения своими сообщениями и рекомендациями.

Максимум, что сейчас может обеспечить ГСЧС, – это пункты обогрева, но и они в очень ограниченном количестве, отметил Рябцев

Вы имеете в виду призыв МВД к гражданам запасаться водой, едой и лекарствами на три-пять дней?

Да. Подобные неосторожные высказывания ничего, кроме паники, спровоцировать не могут. Каждый раз, когда речь идет о таких чувствительных темах, нужно не ограничиваться одной фразой, а разъяснять, что имеется в виду, когда, в частности, предлагается уехать из города. Ведь уехать из города в чистое поле и замерзнуть там или на даче, где нет ни света, ни тепла, ни газа – это "прекрасно": меньше людей будет. Но я не думаю, что Кличко имел в виду это.

Просто есть существенный разрыв между уровнем благосостояния высокопоставленных чиновников и абсолютного большинства горожан, да и в целом населения страны. Для первых уехать из города – это выбраться куда-нибудь в Конча-Заспу, где будет охрана, сауна и не только. А для населения уехать из города – это вообще другое. Поэтому никакой эвакуации, в частности из Киева, быть не может, потому что людям некуда эвакуироваться.

Максимум, что сейчас может обеспечить ГСЧС, – это пункты обогрева, но и они в очень ограниченном количестве и в отдельных районах. Речь идет о больших палатках на случай чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Конечно, хорошо, что хотя бы такая помощь населению есть, но было бы лучше, если бы вместо того, чтобы на каждую крышу административного здания в межсезонье крепить совершенно ненужные сейчас фотоэлектрические панели, а также тратить деньги на реновацию Бессарабского рынка и другие очень сомнительные проекты, средства были выделены на приобретение и установку автономных генераторов. Причем не только в многоэтажных домах, куда подведено только электричество, но и в больницах, образовательных учреждениях, детских садах и т. д.

Если школы, старшие классы, еще можно перевести на дистанционный режим обучения, то детские сады – нет. Например, моя сестра – учительница младших классов. Как ей организовать дистанционный режим со своими учениками, если либо у нее нет связи и интернета, либо у учеников? Еще ученики пятого класса и старше понимают, что такое домашнее задание или самостоятельная работа, а младшие классы этого не понимают. Младшие классы тогда должны заниматься с родителями, а родители где? На работе, и не все на дистанционной работе.

А у нас вместо того, чтобы подумать, что будет работать при любых условиях, при наличии исключительно топлива, бюджетным учреждениям навязывали установку никому не нужных фотоэлектрических панелей, которые сейчас присыпаны снежком и покрыты льдом – и все, ноль генерации. Зато на это потратили сотни миллионов гривен, если не долларов! И считается, что эти учреждения как будто оборудованы источниками питания. Но это ложь! Вот и имеем то, что имеем, а именно отключение света в течение длительного времени.

И это при том, что специалисты не раз говорили, что нужна распределенная генерация. Иначе президента просто вводят в заблуждение, когда рассказывают ему, что обеспечили население генерацией, хотя на самом деле это просто "дырочка" во дворе. А эта "дырка" никоим образом не повышает устойчивости энергосистемы – она работает на домохозяйство, магазин, фитнес-центр, бизнес-центр, то есть на субъекта хозяйствования. Разве что Кудрицкий перед тем, как его сняли и посадили, успел 419 мегаватт присоединить к сети, а также плюс 118 мегаватт вывели крупные компании втридорога. И все, больше ничего нет. А теперь Свириденко говорит о необходимости перераспределить то, что есть. А что здесь перераспределять, если в котле одной из наших ТЭС нашли ракету! Что здесь распределять? Кусок ракеты отдать тем, кто сейчас замерзает? Это просто ужас. Именно поэтому люди моего возраста, прощаясь с соседями вечером, прощаются будто навсегда, потому что боятся, что могут замерзнуть ночью. Как это! А это свидетельствует о том, что вместо установки генератора в межсезонье у нас устанавливали фотоэлектрические панели.

Ситуация с отключениями света будет только ухудшаться, предупредил Рябцев

Тогда, получается, что дальше будет еще сложнее, по крайней мере, до тех пор, пока продолжаются морозы, то есть ситуация с отключениями будет только ухудшаться?

Да, именно так. В том же и дело.

Именно поэтому важно продвигать идею о том, что нам нужно как можно больше генерации, чтобы как можно больше генерации можно было подключать к Объединенной энергосистеме. А для этого нужно создавать как можно больше стимулов для бизнеса, чтобы он сам подключался к системе.

Вместо того, чтобы раздавать по тысяче гривен населению, лучше было на эти деньги закупить генераторы и установить в многоквартирных домах. Ведь тогда всего того, в чем мы вынуждены жить сейчас, не было бы: чем больше малых установок, тем меньше вероятность вывода системы из строя.

То есть эти объекты генерации будут распылены, и враг просто не сможет вывести из строя такое количество небольших объектов?

Да, абсолютно верно.

Давайте вернемся к совету МВД о запасах, о котором мы говорили выше. Если ситуация с отключениями света будет существенно ухудшаться, и они станут еще более продолжительными, могут ли возникнуть перебои с определенными группами товаров в магазинах?

Нет, не думаю. Конечно, проблема здесь есть, но она связана с коммуникацией. Провальная коммуникация почти всех органов государственной власти не позволяет общественности и субъектам хозяйствования понять, что им в случае чего делать. Если не знаешь, что делать, то либо вообще не обращаешь внимания на эти обращения, либо начинаешь понимать, что "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", и действовать соответственно.

Нет необходимости запасаться едой и водой, оснований для перебоев с товарами нет, заверил Рябцев

Другими словами, сейчас нет необходимости бежать и скупать гречку, воду и туалетную бумагу?

Именно так. Сейчас вообще нет оснований для этого. Не все так плохо, поэтому никуда не нужно бежать и скупать все подряд.

Проблемы есть только с теми домами, которые на входе имеют только холодную воду и электрическую энергию. С ними стопроцентно есть проблемы, если понятно, что ни завтра, ни послезавтра в них не будет установлен генератор. В таких условиях жителям таких домов нужно у кого-то ночевать или обеспечить отопление каким-то способом. Хотя люди, которые сейчас оказались в таких условиях, сами все это понимают и самостоятельно пытаются решить эти проблемы по мере своих сил и возможностей. Ведь как находиться в квартире при минусовой температуре?

Скупать что-то в такой ситуации точно нет необходимости. Да и зачем? И что можно купить? Спички – а что ими поджигать? Бензин – чтобы в квартире его хранить? Еду – а где ее хранить? Скоро будет плюсовая температура, и все разморозится, испортится и сгниет. Хлеб? Я не понимаю, что покупать. "Тревожный чемоданчик", наверное, все собрали еще в 2022 году. Наверное, у каждого из нас в коридоре стоит чемоданчик, набитый тем, что может понадобиться.

С отключениями света мы будем жить и после наступления тепла, предупредил Рябцев

Можно ли надеяться на то, что с наступлением нулевых температур или чуть выше нуля отключения света станут короче или прекратятся? Или это наши постоянные реалии на несколько лет вперед?

Нет, на это надеяться не стоит. С отключениями света мы будем жить до тех пор, пока не будут выполнены два условия, о которых мы говорили выше: во-первых, пока у нас будет достаточно средств поражения, чтобы сбивать все российские дроны и ракеты, летящие по нашим энергетическим объектам, а, во-вторых, пока не будет подключена новая генерация к Объединенной энергосистеме, другими словами, пока у нас не появится то, чем можно заменить то, что выбито Россией.

Кстати, сейчас Минэнерго засекречивает всю информацию, полностью закрывает ее, прежде всего, от граждан. Я этого не понимаю, потому что российская разведка и так все знает. Президент отмечал, что у нас сейчас в доступе 11 гигаватт генерации. В то же время Свириденко перед началом сезона заявляла, что у нас готово к сезону 17,6 гигаватт генерации. 17,6 гигаватт минус 11 гигаватт равно 6,6 гигаватт. Именно столько нам не хватает, то есть трети генерации. Где взять 6,6 гигаватт? А появиться они могут благодаря стимулам от правительства. Чем больше будет распределенной генерации, тем меньше будут перерывы в энергоснабжении.

В каких регионах с теплом и светом сегодня наиболее критическая ситуация?

В прифронтовых регионах ситуация худшая. А та же Одесса и тот же Харьков – это прифронтовые территории. В общем, города-цели, где Россия будет пытаться выбить энергетику, останутся прежними. В Киеве тоже будет непросто, но он обеспечивается необходимым лучше, чем другие населенные пункты.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

