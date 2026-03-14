Овощи в погребе гниют из-за сырости - простое средство спасает погреб за несколько дней

Марина Иваненко
14 марта 2026, 05:55
Плесень в погребе возникает из-за чрезмерной влажности и конденсата. Как негашеная известь помогает осушить помещение, уничтожить грибок и сохранить урожай.
Как осушить погреб от конденсата?
Плесень в погребе — это следствие чрезмерной влажности и плохой циркуляции воздуха, что приводит к порче урожая и разрушению конструкций. Главным методом борьбы с ней является использование негашеной извести, которая одновременно осушает помещение, поглощая конденсат, и дезинфицирует поверхности. Такой метод позволяет остановить рост грибка естественным путем, обеспечивая сухость и стерильность хранилища без значительных финансовых затрат. Главред расскажет подробнее.

Как избавиться от плесени в погребе

Как рассказывают на канале "Секреты урожая", главный инструмент борьбы с сыростью — негашеная известь. Это дешевый и безопасный для урожая способ, который работает по принципу химического осушителя. Попадая в сырую среду, известь активно впитывает воду из воздуха и превращает ее в часть своей структуры. В результате влажность падает, конденсат на потолке исчезает, а среда становится щелочной, что автоматически уничтожает грибок и плесень.

Последовательность действий

Для осушения нужно расставить в погребе несколько широких емкостей с негашеной известью. Важно использовать именно негашеную известь в комках. Для среднего помещения достаточно 2–3 ведра. Постепенно камешки извести будут "разбухать" и превращаться в белый порошок. Когда весь объем в ведре станет рыхлым, известь считается отработанной — она уже впитала максимум влаги, и ее стоит заменить на новую. Обычно одной закладки хватает на половину зимы.

Почему стоит использовать именно этот метод

Этот метод является безотходным: весной отработанную (уже гашеную) известь можно использовать на огороде для раскисления почвы. Что касается безопасности, главное — избегать контакта сухого порошка с кожей и глазами, поэтому насыпать его лучше в перчатках и защитных очках. Также не стоит ставить ведра вплотную к овощам, чтобы случайная пыль не повредила их кожуру.

Когда этот метод не поможет

Известь эффективна только против конденсата и сезонной сырости. Если в погреб просачиваются грунтовые воды или стены протекают во время дождя, необходимо сначала сделать внешнюю гидроизоляцию. Также стоит проверить утепление потолка: если он слишком холодный, конденсат будет появляться постоянно, и известь просто не успеет его поглощать.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, помогающих огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

