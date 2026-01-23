Укр
Месть на кухне: как случайное оскорбление подарило миру картофельные чипсы

Марина Иваненко
23 января 2026, 15:51
Чипсы появились не благодаря маркетологам, а из-за конфликта в ресторане. Как обида повара превратила обычный картофель в одну из самых популярных закусок в мире.
Откуда взялись картофельные чипсы?
Откуда взялись картофельные чипсы? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто придумал картофельные чипсы
  • Как чипсы стали популярным продуктом

Сегодня невозможно представить современную культуру перекуса без хрустящего картофеля в яркой упаковке. Однако мало кто знает, что чипсы появились не в лаборатории пищевого гиганта, а на кухне элитного отеля — и стали результатом настоящей "войны" между поваром и привередливым клиентом.

Главред расскажет, как обычное оскорбление превратилось в многомиллиардную индустрию.

Случай в отеле, который вошел в историю

История чипсов началась 24 августа 1853 года в городке Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. В престижном ресторане отеля Moon Lake House работал шеф-повар Джордж Крам — человек с непростым характером и бесспорным кулинарным талантом.

В тот день заведение посетил один из самых богатых людей Америки — железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт. По другим версиям, это был просто очень богатый и чрезвычайно придирчивый гость. Он заказал жареный картофель по-французски, но, получив блюдо, возмущенно вернул его на кухню. Причина — картофель был нарезан слишком толсто и оставался "слишком влажным".

Кулинарная месть, превзошедшая ожидания

Джордж Крам не привык к замечаниям и тем более — к публичной критике. Оскорбленный повар решил проучить клиента. Он нарезал картофель чрезвычайно тонкими ломтиками — почти прозрачными, обжарил их в кипящем масле до сухого хруста и щедро посыпал солью.

Крам был убежден, что такой картофель невозможно будет даже подцепить вилкой, и клиент окончательно потеряет терпение.

Но произошло обратное.

Видео о том, как появились чипсы, можно посмотреть здесь:

Блюдо, которое неожиданно стало хитом

Попробовав хрустящие кусочки, гость пришел в восторг и заказал еще одну порцию. Новое блюдо мгновенно стало популярным среди посетителей ресторана и получило название "Чипсы Саратога" (Saratoga Chips).

На протяжении многих лет эта закуска оставалась скорее роскошью, доступной состоятельным клиентам. В 1860 году Джордж Крам открыл собственный ресторан, где на каждом столе стояла корзина с фирменным хрустящим картофелем.

Как чипсы стали массовым продуктом

Настоящая революция произошла в конце XIX — начале XX века. Сначала чипсы начали производить на продажу: в 1895 году Уильям Теппендон из Кливленда запустил домашнее производство, которое впоследствии переросло в первую в мире фабрику чипсов.

Долгое время продукт продавали на развес из бочек, из-за чего он быстро терял хрусткость. Ситуацию изменила Лаура Скаддер, которая в 1920-х годах предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. Это позволило сохранять их свежими и транспортировать на дальние расстояния.

Еще один переломный момент наступил в 1950-х годах, когда ирландец Джо Мерфи, владелец компании Tayto, изобрел способ добавлять специи непосредственно во время производства. Так появились первые чипсы со вкусом сыра и лука.

Легенда или исторический факт

Несмотря на популярность истории о Краме и Вандербильте, исследователи находили рецепты "картофельных стружек" в британских кулинарных книгах еще в 1817 году. Однако именно американская легенда о кулинарной мести сделала чипсы частью массовой культуры.

Чипсы сегодня

Сейчас чипсы — это не просто закуска. В США 14 марта официально отмечают Национальный день картофельных чипсов, а годовой оборот этой индустрии в мире превышает 30 миллиардов долларов.

И все это — благодаря одному повару, который просто хотел проучить слишком привередливого клиента.

Об источнике: "История на тарелке"

"История на тарелке" — это популярный украиноязычный YouTube-канал, специализирующийся на исследовании мировой истории через призму кулинарии и продуктов питания. Авторы проекта рассказывают о происхождении известных блюд, истории легендарных брендов и кулинарных традициях разных стран мира. Контент сочетает в себе познавательные факты, исторические расследования и анализ влияния еды на развитие цивилизации.

На канале можно найти видео о секретах долголетия, "темной стороне" ресторанных рейтингов или необычных гастрономических привычках древних народов. Проект активно развивается, имея более 46 тысяч подписчиков и регулярно выпуская качественные видео с интересной визуальной подачей.

