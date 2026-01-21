Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многих

Вы узнаете:
Гранат — очень вкусный, а главное — полезный и богатый витаминами фрукт. Одним людям он может очень нравиться, а другие его не любят из-за косточек, которых очень много.
Главред решил разобраться, как правильно есть гранат.
Полезные свойства граната
Диетолог в эфире "Сніданок з 1+1" сказала, что гранат с древних времен считался лекарственным средством. Кроме того, современные ученые это также доказали.
В этом фрукте очень много витаминов C, K, B5, меди и калия. Также он содержит мощный антиоксидант пуникалагин.
Можно ли есть гранат с косточками
Нутрициолог Валерия Варницкая в Instagram рассказала, можно ли есть гранат с косточками.
По ее словам, косточки граната, которые составляют почти половину его веса, богаты витамином Е, магнием, ненасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой (целлюлозой и лигнином).
"Большинство людей могут употреблять их безопасно, но чрезмерное потребление иногда может вызвать закупорку кишечника", - подчеркнула она.
Кроме того, косточки гранатов содержат сложные углеводы, или полисахариды: крахмал и клетчатку. Эти вещества нужны желудочно-кишечному тракту человека для выведения токсинов.
Кому нельзя есть гранат с косточками
Нутрициолог подчеркнула, что гранат с косточками лучше не есть людям с язвой или эрозией желудка или кишечника.
Является ли гранат полезным фруктом – видео:
