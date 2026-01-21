Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многих

Косточки граната составляют почти половину веса фрукта.

https://glavred.info/life/mozhno-li-est-granat-s-kostochkami-otvet-kotoryy-udivit-mnogih-10734272.html Ссылка скопирована

Как правильно есть гранат / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие витамины содержатся в гранате

Можно ли есть гранатовые косточки

Гранат — очень вкусный, а главное — полезный и богатый витаминами фрукт. Одним людям он может очень нравиться, а другие его не любят из-за косточек, которых очень много.

Главред решил разобраться, как правильно есть гранат.

видео дня

Полезные свойства граната

Диетолог в эфире "Сніданок з 1+1" сказала, что гранат с древних времен считался лекарственным средством. Кроме того, современные ученые это также доказали.

В этом фрукте очень много витаминов C, K, B5, меди и калия. Также он содержит мощный антиоксидант пуникалагин.

Можно ли есть гранат с косточками

Нутрициолог Валерия Варницкая в Instagram рассказала, можно ли есть гранат с косточками.

По ее словам, косточки граната, которые составляют почти половину его веса, богаты витамином Е, магнием, ненасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой (целлюлозой и лигнином).

"Большинство людей могут употреблять их безопасно, но чрезмерное потребление иногда может вызвать закупорку кишечника", - подчеркнула она.

Кроме того, косточки гранатов содержат сложные углеводы, или полисахариды: крахмал и клетчатку. Эти вещества нужны желудочно-кишечному тракту человека для выведения токсинов.

Кому нельзя есть гранат с косточками

Нутрициолог подчеркнула, что гранат с косточками лучше не есть людям с язвой или эрозией желудка или кишечника.

Является ли гранат полезным фруктом – видео:

Читайте также:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" — утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданок з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред