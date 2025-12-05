Укр
Читать на украинском
20 секунд и можно есть: повар показал лучший способ быстро почистить гранат

Анна Косик
5 декабря 2025, 04:32
Суперский способ быстро почистить гранат с помощью ножа.
Гранат
Лайфхак с гранатом, который сэкономит время / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно резать гранат
  • Как быстро снять кожуру с граната

В Украине начался сезон зимних фруктов - мандаринов и гранатов. Только если с мандаринки кожура довольно легко снимается, то с гранатом обычно не все так просто.

Однако Главред узнал о лайфхаке, который ускорит очистку граната. Им в TikTok поделился известный украинский повар и блогер Анатолий Добровольский.

Как без лишних усилий почистить гранат

Повар проверил способ быстрой очистки граната с помощью ножа. Им надо сделать надрезы вокруг хвостика фрукта так, чтобы они образовали квадрат. Далее этот квадрат надо снять и сделать еще четыре надреза в каждом из углов.

После этого легкими движениями разделяем гранат на "дольки" и убираем белую серединку. Весь этот процесс займет не более 20 секунд, а результат будет впечатляющий.

Смотрите видео, как быстро почистить гранат:

О персоне: Анатолий Добровольский

Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

