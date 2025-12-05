Хлорофитум будет пышным: секрет полива, который действительно работает

Это комнатное растение не слишком прихотливо к температуре или типу почвы.

https://glavred.info/life/hlorofitum-budet-pyshnym-sekret-poliva-kotoryy-deystvitelno-rabotaet-10721357.html Ссылка скопирована

Как правильно поливать хлорофитум / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Основное:

Хлорофитум очищает воздух и требует минимального ухода

Поливать следует только после высыхания верхних 2-5 см почвы

Избыток или недостаток воды легко распознать по состоянию листьев

Хлорофитум снова оказался в центре внимания как одно из самых простых и эффективных растений для дома. Он очищает воздух, быстро растет и не требует сложного ухода, пишет Southernliving. Единственное, что важно - правильно организовать полив.

Когда и как часто поливать хлорофитум

Растение имеет мясистые корни, которые накапливают воду, поэтому легко переносит нерегулярный уход. Однако избыток влаги для него опасен: в переувлажненном грунте корни быстро загнивают.

видео дня

Специалисты советуют ориентироваться не на график, а на состояние почвы: поливать только тогда, когда верхние 2-5 см полностью высохли. Частота зависит от температуры, освещения, размера горшка и типа почвы. В период активного роста - весной и летом - полив может понадобиться раз в неделю, а зимой значительно реже.

Что влияет на потребность в поливе

Яркий свет, высокая температура и низкая влажность ускоряют высыхание почвы. Большие горшки, наоборот, дольше удерживают влагу. Лучше всего хлорофитум чувствует себя в хорошо дренированном субстрате - универсальная смесь с добавлением перлита работает идеально.

Как правильно поливать хлорофитум

Коричневые кончики листьев - частая проблема, но она связана не с недостатком воды, а с химическими примесями в водопроводной воде. Чтобы избежать этого, стоит использовать дождевую или дистиллированную воду.

Поливать можно двумя способами:

сверху - пока вода не вытечет из дренажных отверстий;

- пока вода не вытечет из дренажных отверстий; снизу - поставив горшок в поддон с водой, пока верхний слой почвы не станет влажным.

Признаки неправильного полива

Избыток воды: желтые листья, увядание, запах сырости, появление грибных мошек. В таком случае растение стоит пересадить, обрезав пораженные корни.

желтые листья, увядание, запах сырости, появление грибных мошек. В таком случае растение стоит пересадить, обрезав пораженные корни. Недостаток воды: бледные или увядшие листья, сухая почва, замедление роста. В этом случае достаточно возобновить регулярный контроль влажности.

Хлорофитум остается одним из лучших растений для тех, кто хочет иметь зелень в доме без лишних хлопот - достаточно лишь следить за почвой и не переливать.

Также стоит прочитать:

Что такое SouthernLiving? SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости по планированию домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред