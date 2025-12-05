Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Хлорофитум будет пышным: секрет полива, который действительно работает

Дарья Пшеничник
5 декабря 2025, 03:37
23
Это комнатное растение не слишком прихотливо к температуре или типу почвы.
хлорофитум
Как правильно поливать хлорофитум / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Основное:

  • Хлорофитум очищает воздух и требует минимального ухода
  • Поливать следует только после высыхания верхних 2-5 см почвы
  • Избыток или недостаток воды легко распознать по состоянию листьев

Хлорофитум снова оказался в центре внимания как одно из самых простых и эффективных растений для дома. Он очищает воздух, быстро растет и не требует сложного ухода, пишет Southernliving. Единственное, что важно - правильно организовать полив.

Когда и как часто поливать хлорофитум

Растение имеет мясистые корни, которые накапливают воду, поэтому легко переносит нерегулярный уход. Однако избыток влаги для него опасен: в переувлажненном грунте корни быстро загнивают.

видео дня

Специалисты советуют ориентироваться не на график, а на состояние почвы: поливать только тогда, когда верхние 2-5 см полностью высохли. Частота зависит от температуры, освещения, размера горшка и типа почвы. В период активного роста - весной и летом - полив может понадобиться раз в неделю, а зимой значительно реже.

Что влияет на потребность в поливе

Яркий свет, высокая температура и низкая влажность ускоряют высыхание почвы. Большие горшки, наоборот, дольше удерживают влагу. Лучше всего хлорофитум чувствует себя в хорошо дренированном субстрате - универсальная смесь с добавлением перлита работает идеально.

Как правильно поливать хлорофитум

Коричневые кончики листьев - частая проблема, но она связана не с недостатком воды, а с химическими примесями в водопроводной воде. Чтобы избежать этого, стоит использовать дождевую или дистиллированную воду.

Поливать можно двумя способами:

  • сверху - пока вода не вытечет из дренажных отверстий;
  • снизу - поставив горшок в поддон с водой, пока верхний слой почвы не станет влажным.

Признаки неправильного полива

  • Избыток воды: желтые листья, увядание, запах сырости, появление грибных мошек. В таком случае растение стоит пересадить, обрезав пораженные корни.
  • Недостаток воды: бледные или увядшие листья, сухая почва, замедление роста. В этом случае достаточно возобновить регулярный контроль влажности.

Хлорофитум остается одним из лучших растений для тех, кто хочет иметь зелень в доме без лишних хлопот - достаточно лишь следить за почвой и не переливать.

Также стоит прочитать:

Что такое SouthernLiving?

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости по планированию домов, садов, а также информацию о культуре и путешествиях Юга. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входит в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак комнатные растения интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

04:08Фронт
Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:56Фронт
"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Последние новости

06:10

Кремль озвучил две позиции о переговорах

05:50

Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре

05:32

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секретВидео

05:15

"Закрылась в туалете": Осадчая раскрыла скандальную выходку Светланы Лободы

04:32

20 секунд и можно есть: повар показал лучший способ быстро почистить гранат

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
04:08

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

03:37

Хлорофитум будет пышным: секрет полива, который действительно работает

03:19

Чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась: ответ удивит

03:02

"Немного сострадания": 81-летний отец Меган Маркл оказался в реанимации

Реклама
02:41

Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

02:10

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

01:56

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:30

Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

Реклама
21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие цели Путина после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

Реклама
18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять