Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

Авиакомпании могут возобновить рейсы в течение двух недель после заключения мирного соглашения.

https://glavred.info/ukraine/aviakompanii-gotovyatsya-vozobnovit-reysy-v-ukrainu-nazvany-veroyatnye-sroki-10721270.html Ссылка скопирована

Возобновление рейсов в Украину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/airportboryspil

Коротко:

Европейские авиакомпании готовятся вернуться в Украину

Это произойдет, как только воздушное пространство откроется

Они прогнозируют волны "катастрофического туризма"

Европейские бюджетные авиакомпании готовятся вернуться в Украину. Это может произойти после подписания мирного соглашения и открытия авиапространства. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что венгерская компания Wizz Air планирует разместить в стране 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет - 50.

видео дня

"Мы это планировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро восстановим свою работу. Повторное открытие будет для нас значительной возможностью", - заявил гендиректор Wizz Air Йожеф Варад.

Он также прогнозирует волны "катастрофического туризма", сравнивая потенциальный интерес путешественников тем, что когда-то привело миллионы людей в Берлин после падения стены.

В то же время, ирландский Ryanair заявил, что может возобновить рейсы в течение двух недель от любого соглашения. Сейчас их самолеты базируются в 95 аэропортах по всей Европе. Благодаря этому компания может открывать маршруты с любой из своих баз, не нарушая работу остальной своей сети.

"Мы сделаем рейсы в продаже в течение двух недель, вопрос лишь в том, когда будет безопасно летать", - сказал главный исполнительный директор Эдди Уилсон.

Кроме того, британский авиаперевозчик EasyJet ранее не имел рейсов в Украину, но теперь также изучает возможность открытия маршрутов.

Стоит добавить, что сейчас Европейское агентство по авиационной безопасности сохраняет рекомендацию не летать над Украиной из-за высоких рисков для гражданской авиации, связанных с военной активностью.

Мирное соглашение

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если сейчас не будет достигнуто мирное соглашение, война продлится много лет, а линия фронта постепенно будет продвигаться в украинскую сторону.

"Очень трудно смириться с реальностью. Нас ждет очень-очень тяжелое время, когда нам наконец придется признать очень-очень тяжелую правду", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что Путин остановит войну только тогда, когда поймет, что у него физически нет ресурсов для продолжения агрессии.

В The New York Times отмечают, что Россия сталкивается с рядом проблем, которые могут влиять на ход конфликта, однако ни одна из них пока не дает США значительного преимущества в переговорах.

В то же время, третий президент независимой Украины Виктор Ющенко сказал, что Россия может снова начать агрессивную войну против Украины всего через 4-5 лет, если не одолеть оккупантов на поле боя сегодня.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред