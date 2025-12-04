Укр
В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

Юрий Берендий
4 декабря 2025, 14:02
Существенного прорыва в переговорах по мирному плану Трампа пока не достигнуто из-за жестких требований Кремля, отмечают в New York Times.
В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали
В США изменили мирный план по войне в Украине и поделили его на 4 блока / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем говорится в материале NYT:

  • Трамп стоит перед трудным выбором
  • За последние недели состоялось больше переговоров, чем за последние 3 года
  • Мирный план Трампа разделили на 4 отдельных пакета вопросов

"Мирный план Трампа" был разделен на отдельные блоки, которые будут обсуждаться одновременно. Среди них - вопросы суверенитета Украины, ограничения численности ВСУ и дальнобойности ее ракет, экономическое сотрудничество и европейская безопасность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В материале NYT говорится о том, что две недели назад Трамп установил Украине срок до Дня благодарения для согласования мирного соглашения с Россией, предложив условия, которые частично совпадали с позицией Кремля. Сейчас, кажется, ему придется ждать - возможно несколько недель, а возможно до четвертой годовщины вторжения России в конце февраля.

Ожидается, что украинская делегация встретится 4 декабря с переговорщиками Трампа, надеясь на определенный прогресс. В то же время Путин вновь подтвердил, что не отступает от жестких требований, не предоставив посланцам Трампа никакого прорыва после пятичасовой встречи в Москве во вторник.

"Это ставит Трампа перед сложным, но привычным выбором. Будет ли он давить на Украину, чтобы она пошла на еще большие уступки - как он пытался сделать две недели назад - даже если это будет угрожать суверенитету страны? Или в конце концов он откажется от переговоров, как он иногда намекал, даже если это будет означать признание провала в попытках закончить войну, которую он обещал решить за 24 часа? Или он изменит курс и возобновит широкую военную помощь США Украине, после того, как заявил, что финансовую нагрузку по вооружению страны должна нести Европа, а не Соединенные Штаты?", - говорится в материале.

Американские чиновники сообщают, что за последние несколько недель в рамках подготовки предложений для Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоялось больше переговоров, чем за предыдущие три года. Сейчас переговоры продолжаются, и США пригласили украинских представителей посетить их в ближайшее время для продолжения мирных консультаций, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Представитель Белого дома уточнил, что Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в четверг в Майами.

Отмечается, что Украина демонстрирует готовность продолжать переговоры, хотя многие украинцы сомневаются, что Путин заинтересован в мирном урегулировании конфликта. В то же время Путин придерживается стратегии продолжения переговоров без существенных уступок, требуя не только передачи контроля над территориями, которые остаются под властью Киева, но и юридического признания США завоеваний России.

Пятичасовая встреча во вторник стала шестой и самой длинной между Уиткоффом и Путиным в России в этом году. К переговорам впервые присоединился Кушнер, который ранее сыграл ключевую роль в урегулировании конфликта в Газе и заключении Авраамских соглашений между Израилем и несколькими арабскими государствами во время первого срока Трампа. Однако, по словам чиновников, знакомых с вопросом, переговоры по войне отличаются от соглашения о Газе и отражают совершенно иной характер конфликта.

"Сейчас параллельно обсуждаются четыре отдельных пакета. Один касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничение будущего размера ее армии в мирное время и дальности ее ракет. Другие касаются территории, экономического сотрудничества и более широких вопросов европейской безопасности", - указывают источники, знакомые с ходом переговоров.

Зеленский сообщил, что его команда в среду проинформирует европейских представителей в Брюсселе о ходе переговоров и обсудит европейский аспект необходимой архитектуры безопасности. Он отметил, что кроме вопросов территории, Украина хочет, чтобы любое мирное соглашение включало гарантии поддержки Запада для предотвращения новой российской агрессии в будущем. "Но даже когда переговоры, казалось, должны были продолжиться, в Европе и Вашингтоне царил скептицизм относительно шансов на их успешное завершение", - указывают авторы материала.

О чем идет речь в "мирном плане" Трампа - мнение эксперта

Как писал Главред, политтехнолог Тарас Загородний считает, что мирный план Дональда Трампа вряд ли даст результат из-за позиции Кремля, который не хочет уступать. По его мнению, Владимир Путин руководствуется теми же принципами, которые озвучивал в два ключевых момента - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

В первом выступлении речь шла о так называемых "стамбульских соглашениях", где Россия требовала сокращения украинской армии, контроль над тяжелым вооружением и другие нереальные для Украины условия. Во втором выступлении Путин обсуждал "условия прекращения огня", настаивая на выходе Украины из четырех оккупированных областей и отказе от членства в НАТО.

Загородний подчеркивает, что Кремль не будет отступать от этих требований, поскольку Путин не может позволить себе выглядеть слабым.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым после переговоров с Путиным в Кремле. Встреча запланирована на 4 декабря в Майами, штат Флорида.

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал встречу своей делегации с Владимиром Путиным в Москве, отметив, что она прошла успешно.

В то же время активные переговоры США с Россией по войне в Украине пока не принесли прорыва. Перед встречей 2 декабря Путин заявил, что готов продолжать войну против европейских союзников Украины.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

