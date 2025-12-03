Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

Зеленский ожидает, что после возвращения Уиткоффа и Кушнера из Москвы украинская делегация продолжит переговоры с США.

Что сказал Зеленский:

Украина готовит новые встречи в США с командой Трампа

Предыдущие переговоры в Женеве и Флориде показали, что позицию Киева услышали и учитывают

Зеленский подчеркнул, что любой мир возможен только с учетом интересов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые дипломатические встречи в Соединенных Штатах.

После возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в переговорный процесс, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Зеленский в вечернем обращении в среду.

"Ждем новостей в ближайшие дни относительно встреч и переговоров - это могут быть личные разговоры или телефонные контакты. Мы имеем постоянный диалог как между нашими партнерами, так и между партнерами и Украиной", - сказал президент.

По его словам, последние встречи в Женеве и Флориде продемонстрировали, что позиция Украины была услышана, и к аргументам Киева прислушиваются. Президент подчеркнул, что это важный сигнал, и Украина ожидает сохранения такого подхода в дальнейшем.

Он подчеркнул, что у мира сейчас есть реальное ощущение возможности завершить войну, однако для этого дипломатическую активность нужно сочетать с усиленным давлением на Россию.

"Все зависит от правильной комбинации - конструктивной дипломатии и давления на агрессора. Оба элемента работают на установление мира", - заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что любой мир должен быть достигнут только с учетом национальных интересов Украины.

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний убежден, что мирный план Дональда Трампа не будет иметь результата, поскольку позиция Кремля остается неизменной.

По словам эксперта, Владимир Путин продолжает опираться на тезисы, озвученные им в два ключевых момента - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

Как напоминает Загородний, в первом выступлении речь шла о так называемых "стамбульских соглашениях", где российская сторона требовала сокращения украинской армии, контроля над тяжелым вооружением и другие нереалистичные для Украины условия. Второе выступление было посвящено "условиям прекращения огня" - Путин настаивал на выходе Украины из четырех оккупированных областей и отказе от членства в НАТО.

Эксперт подчеркивает, что Кремль не собирается отходить от этих требований, поскольку Путин не может позволить себе выглядеть слабым.

По мнению Загороднего, главный приоритет Украины остается неизменным - наращивание производства оружия и усиление ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он отмечает, что Кремль еще не доказал, как переживет предстоящую зиму в условиях таких атак.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, Вашингтон положительно оценил разговор с Владимиром Путиным и пригласил украинскую делегацию посетить США в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире Альянса.

Напомним, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Кроме того, во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.

