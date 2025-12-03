Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

Инна Ковенько
3 декабря 2025, 21:33
321
Зеленский ожидает, что после возвращения Уиткоффа и Кушнера из Москвы украинская делегация продолжит переговоры с США.
Зеленский анонсировал важные встречи в США
Зеленский анонсировал важные встречи в США / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Белый дом

Что сказал Зеленский:

  • Украина готовит новые встречи в США с командой Трампа
  • Предыдущие переговоры в Женеве и Флориде показали, что позицию Киева услышали и учитывают
  • Зеленский подчеркнул, что любой мир возможен только с учетом интересов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые дипломатические встречи в Соединенных Штатах.

После возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в переговорный процесс, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Зеленский в вечернем обращении в среду.

видео дня

"Ждем новостей в ближайшие дни относительно встреч и переговоров - это могут быть личные разговоры или телефонные контакты. Мы имеем постоянный диалог как между нашими партнерами, так и между партнерами и Украиной", - сказал президент.

По его словам, последние встречи в Женеве и Флориде продемонстрировали, что позиция Украины была услышана, и к аргументам Киева прислушиваются. Президент подчеркнул, что это важный сигнал, и Украина ожидает сохранения такого подхода в дальнейшем.

Он подчеркнул, что у мира сейчас есть реальное ощущение возможности завершить войну, однако для этого дипломатическую активность нужно сочетать с усиленным давлением на Россию.

"Все зависит от правильной комбинации - конструктивной дипломатии и давления на агрессора. Оба элемента работают на установление мира", - заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что любой мир должен быть достигнут только с учетом национальных интересов Украины.

Зеленский анонсировал важные встречи в США
Зеленский анонсировал важные встречи в США / Фото: Скриншот

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний убежден, что мирный план Дональда Трампа не будет иметь результата, поскольку позиция Кремля остается неизменной.

По словам эксперта, Владимир Путин продолжает опираться на тезисы, озвученные им в два ключевых момента - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

Как напоминает Загородний, в первом выступлении речь шла о так называемых "стамбульских соглашениях", где российская сторона требовала сокращения украинской армии, контроля над тяжелым вооружением и другие нереалистичные для Украины условия. Второе выступление было посвящено "условиям прекращения огня" - Путин настаивал на выходе Украины из четырех оккупированных областей и отказе от членства в НАТО.

Эксперт подчеркивает, что Кремль не собирается отходить от этих требований, поскольку Путин не может позволить себе выглядеть слабым.

По мнению Загороднего, главный приоритет Украины остается неизменным - наращивание производства оружия и усиление ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он отмечает, что Кремль еще не доказал, как переживет предстоящую зиму в условиях таких атак.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, Вашингтон положительно оценил разговор с Владимиром Путиным и пригласил украинскую делегацию посетить США в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире Альянса.

Напомним, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Кроме того, во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский встреча Зеленского и Трампа мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:56Война
Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

21:33Война
"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

Последние новости

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

Реклама
20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

Реклама
18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

18:30

Кровать как центр интерьера: как подобрать модель под стиль, планировку и сценарии использования комнаты новости компании

18:27

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:19

В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит УкраинаВидео

18:19

Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

18:16

Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

18:15

Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

17:58

Никакие проблемы с авто не страшны: правило "FORCES" спасает водителей в мороз

17:41

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский КремльВидео

17:40

В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

17:29

Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

17:17

Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

17:04

Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

17:01

Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

16:55

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

16:31

Путину мало: эксперт назвал единственное условие, при котором РФ закончит войну

16:20

Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState

16:15

Работает как волшебная палочка: мужчина сказал, как прочистить забитую раковину

15:26

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:25

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

Реклама
15:21

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:18

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

15:09

Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

15:07

Надо найти кролика на картинке за 20 секунд: быстрый тест для проверки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

14:34

Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

14:11

Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевамВидео

13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять