Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

Руслан Иваненко
2 декабря 2025, 22:01
424
Яльянс прорабатывает различные сценарии развития событий в ответ на последние дипломатические усилия
НАТО, Путин, переговоры
Союзники отмечают территории и гарантии как ключевые для мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, сайт Кремля, freepik.com

Кратко:

  • Союзники НАТО поддерживают мирные инициативы США
  • В случае провала дипломатии НАТО имеет "План Б"
  • Территории и гарантии безопасности - самые сложные вопросы соглашения

Европейские союзники по НАТО поддерживают мирные инициативы США по Украине, но сомневаются в их эффективности. В случае провала дипломатических усилий Альянс рассматривает альтернативные сценарии, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатов из государств-членов НАТО.

Один из собеседников отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли готов играть конструктивную роль в переговорах, зато усиливая атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

видео дня

Другой источник отметил, что нынешний момент в дипломатии критический из-за интенсивности событий, но окончательную оценку можно будет дать после возвращения Стива Уиткоффа из Москвы.

"Европейские взгляды присутствуют за столом переговоров", - сообщают дипломаты, добавляя, что российскому руководству будет представлен обновленный мирный план.

Ключевые вопросы мирного соглашения

Самыми сложными вопросами возможного мирного соглашения остаются территории и гарантии безопасности, при этом любые договоренности должны быть согласованы с Украиной.

Еще один собеседник предположил, что Путин вряд ли согласится на компромисс. В случае провала мирных усилий европейские партнеры планируют перейти к альтернативным шагам:

"План Б для нас достаточно прост. Это увеличение поддержки Украины, больше оружия для Украины на поле боя, большая поддержка их экономики и усиление санкций против России", - пояснил он.

Союзники также отмечают, что независимо от исхода войны Россия будет оставаться потенциальной угрозой, способной быстро реализовывать собственные амбиции, в частности наращивать войска на Северо-Западе.

"Это произойдет скорее после войны... Это скорее вопрос в том, чтобы обеспечить, чтобы мы наращивали свои войска и создавали соответствующий промышленный потенциал достаточно быстро, чтобы мы были готовы прежде всего к сдерживанию", - добавил один из собеседников.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний убежден, что мирный план Дональда Трампа не будет иметь результата, поскольку позиция Кремля остается неизменной.

По словам эксперта, Владимир Путин продолжает опираться на тезисы, озвученные им в два ключевых момента - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

Как напоминает Загородний, в первом выступлении речь шла о так называемых "стамбульских соглашениях", где российская сторона требовала сокращения украинской армии, контроля над тяжелым вооружением и другие нереалистичные для Украины условия. Второе выступление было посвящено "условиям прекращения огня" - Путин настаивал на выходе Украины из четырех оккупированных областей и отказе от членства в НАТО.

Эксперт подчеркивает, что Кремль не собирается отходить от этих требований, поскольку Путин не может позволить себе выглядеть слабым.

По мнению Загороднего, главный приоритет Украины остается неизменным - наращивание производства оружия и усиление ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он отмечает, что Кремль еще не доказал, как переживет предстоящую зиму в условиях таких атак.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" высказал мнение, что Украину ждет тактическое поражение, но стратегическая победа.

Напомним, что В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

22:01Мир
"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

21:36Украина
"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

20:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Последние новости

22:32

Как мгновенно убрать запотевание лобового стекла: эксперты назвали "волшебную" кнопку

22:14

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

22:01

НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

21:36

"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

21:18

"За свое свинство": Игорь Кондратюк "попустил" Виталия Козловского

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
20:51

Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый годВидео

20:45

Спатифиллум не цветет: эксперты раскрыли простой домашний способ оживить егоВидео

20:42

Графики отключений света могут исчезнуть в ближайшее время, но есть условие

20:27

"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

Реклама
20:15

"Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала

20:07

США больше не будут выделять деньги Украине: Трамп сделал резкое заявление о войне

19:51

Почему нельзя выливать молоко в раковину: эксперты назвали неочевидную причину

19:38

Не доллар и не евро: неожиданный фаворит среди валютных депозитов украинцев

19:37

Что ждет Украину, если мирного соглашения не будет: Кулеба сделал неутешительный прогноз

19:19

Есть угроза третьего вторжения: Зеленский внезапно предупредил об опасностиВидео

19:11

ВСУ контратакуют и отбивают важные позиции на ключевом направлении - Сырский

19:10

Удар по танкеру возле Турции: сможет ли Украина перекрыть "нефтяной" кислород РФмнение

19:00

Ваш месяц рождения расскажет, как найти своего человека: рецепт нумерологов

18:47

Опасный тупик: эксперт раскрыл, сколько войск РФ стянуты к Покровску

18:40

Головоломка для мегамозгов: лишь единицы найдут пингвина за 30 секунд

Реклама
18:38

РФ использует новую тактику обстрела Украины: время подлета ракет резко изменилось

18:28

Кому Полнолуние в декабре принесет неожиданные деньги: астрологи назвали ТОП-3 знака

18:28

Польское, немецкое или украинское: как с помощью фамилии узнать происхождение

18:15

12 часов без света: появились новые графики отключений на 3 декабря

18:01

Как гадать на Рождество 2025: главные обряды, чтобы узнать свою судьбу

17:48

Поздравления с Днём Святого Николая - красивые картинки и пожелания

17:34

Перед важными переговорами с США: Путин вышел с угрозами в сторону Украины

17:27

Чем натереть лобовое стекло, чтобы получить эффект "антидождя" - копеечное средство

17:25

Обозвала "скотиной" за украинский: в Черновцах учительницу уволили после громкого скандалаВидео

17:17

"Может быть неудобным": звезда "Женского доктора" назвал лучшего актера УкраиныВидео

17:05

Захотите есть ложкой: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут

17:03

Ситуация в армии РФ становится критической: разведка Британии раскрыла рекордные потери

16:54

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородкиВидео

16:45

20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война

16:43

В Украину пришла календарная зима: какой будет погода в ближайшее время

16:31

Популярные продукты в Украине подешевеют перед Рождеством, но есть нюанс - детали

16:26

Новая тактика россиян: в Черниговской области "Шахед" пытался уничтожить мобильную группу ПВОВидео

16:24

Россия стягивает Ту-22М ближе к границе: украинцев предупредили о риске обстрела

16:15

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный кладВидео

16:12

В Украине ощутимо изменился курс валют: сколько теперь стоят доллар и евро

Реклама
16:02

Победительница "Холостяка" похвасталась обручальным кольцом — детали

15:49

Когда рождаются люди, которые наделены особым светом и заботой: четыре даты

15:47

Три знака зодиака вскоре ощутят сильнейшую поддержку Вселенной – кто они

15:14

Россияне отчитываются о захвате 3 украинских городов: что говорят в Генштабе ВСУ

15:04

В Чечне выгорело здание ФСБ, прилетело и по базе "Ахмата": подробности атакиФотоВидео

15:00

Когда-то так называли совсем не деньги: как на самом деле появилось слово "гривня"Видео

14:59

Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

14:56

Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

14:37

Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тотВидео

14:12

"Очень скучаю": избранник Денисенко поделился личным признанием о семье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять