НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

Яльянс прорабатывает различные сценарии развития событий в ответ на последние дипломатические усилия

Союзники отмечают территории и гарантии как ключевые для мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, сайт Кремля, freepik.com

Кратко:

Союзники НАТО поддерживают мирные инициативы США

В случае провала дипломатии НАТО имеет "План Б"

Территории и гарантии безопасности - самые сложные вопросы соглашения

Европейские союзники по НАТО поддерживают мирные инициативы США по Украине, но сомневаются в их эффективности. В случае провала дипломатических усилий Альянс рассматривает альтернативные сценарии, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатов из государств-членов НАТО.

Один из собеседников отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли готов играть конструктивную роль в переговорах, зато усиливая атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Другой источник отметил, что нынешний момент в дипломатии критический из-за интенсивности событий, но окончательную оценку можно будет дать после возвращения Стива Уиткоффа из Москвы.

"Европейские взгляды присутствуют за столом переговоров", - сообщают дипломаты, добавляя, что российскому руководству будет представлен обновленный мирный план.

Ключевые вопросы мирного соглашения

Самыми сложными вопросами возможного мирного соглашения остаются территории и гарантии безопасности, при этом любые договоренности должны быть согласованы с Украиной.

Еще один собеседник предположил, что Путин вряд ли согласится на компромисс. В случае провала мирных усилий европейские партнеры планируют перейти к альтернативным шагам:

"План Б для нас достаточно прост. Это увеличение поддержки Украины, больше оружия для Украины на поле боя, большая поддержка их экономики и усиление санкций против России", - пояснил он.

Союзники также отмечают, что независимо от исхода войны Россия будет оставаться потенциальной угрозой, способной быстро реализовывать собственные амбиции, в частности наращивать войска на Северо-Западе.

"Это произойдет скорее после войны... Это скорее вопрос в том, чтобы обеспечить, чтобы мы наращивали свои войска и создавали соответствующий промышленный потенциал достаточно быстро, чтобы мы были готовы прежде всего к сдерживанию", - добавил один из собеседников.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний убежден, что мирный план Дональда Трампа не будет иметь результата, поскольку позиция Кремля остается неизменной.

По словам эксперта, Владимир Путин продолжает опираться на тезисы, озвученные им в два ключевых момента - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

Как напоминает Загородний, в первом выступлении речь шла о так называемых "стамбульских соглашениях", где российская сторона требовала сокращения украинской армии, контроля над тяжелым вооружением и другие нереалистичные для Украины условия. Второе выступление было посвящено "условиям прекращения огня" - Путин настаивал на выходе Украины из четырех оккупированных областей и отказе от членства в НАТО.

Эксперт подчеркивает, что Кремль не собирается отходить от этих требований, поскольку Путин не может позволить себе выглядеть слабым.

По мнению Загороднего, главный приоритет Украины остается неизменным - наращивание производства оружия и усиление ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он отмечает, что Кремль еще не доказал, как переживет предстоящую зиму в условиях таких атак.

Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

