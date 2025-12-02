Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

Виталий Кирсанов
2 декабря 2025, 08:47
1274
2 декабря спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву с новым вариантом мирного плана.
Кремль создает условия, чтобы скрыть подробности переговоров
Кремль создает условия, чтобы скрыть подробности переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, сайт Кремля

Кратко:

  • Песков заявил, что РФ не намерена вести переговоры "через СМИ"
  • Кремлевские чиновники и военные блогеры отвергают мирный план Трампа

В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения. Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

В то же время россияне используют нарратив о том, что Москва "подтвердила принципиальность" позиций, которые США и РФ якобы достигли в ходе саммита на Аляске в августе 2025 года.

видео дня

Пока известно лишь, что в Москве Стив Уиткофф встретится с диктатором Владимиром Путиным. Когда это произойдет и кто еще будет присутствовать – неизвестно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не намерена вести переговоры через "рупор" или "через СМИ". И пообещал предоставить фото с начала встречи в Кремле. Но при этом сообщил, что "пока рано" говорить о каких-либо публичных заявлениях после встречи.

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил 1 декабря, что хотел бы, чтобы делегация США "подтвердила принципиальность" позиций, которых США и Россия якобы достигли в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года.

А заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил 1 декабря, что между Россией и Соединенными Штатами ведутся "правильные" переговоры, которые поставят Европу и Украину перед "свершившимся фактом", так что у них "не будет иного выбора, кроме как… подписать все, что скажут США и РФ.

Сейчас в РФ все кремлевские чиновники и военные блогеры в один голос отвергают мирный план Трампа и все внесенные в него изменения, поскольку пункты противоречат максималистским военным требованиям России.

Аналитики Института отмечают, что Кремль использует отсутствие ясности в отношении саммита на Аляске, чтобы скрыть, как Кремль, а не Украина, препятствует процессу переговоров.

И теперь, на очередной встрече Уиткоффа с Путиным там явно собираются повторить этот подход.

"Кремль создает условия, чтобы скрыть подробности переговоров от общественности, вероятно, потому, что Россия отклонит условия плана. Кремль стремится избежать представления России как препятствия к прекращению войны в Украине", - сообщили аналитики, напомнив, что ранее Россия уже отклонила несколько предложенных США соглашений о прекращении огня, на которые согласилась Украина.

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путина - мнение эксперта

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что сейчас все ждут, какой ответ представитель США Стив Уиткофф получит в Кремле. И в этой связи просочившаяся в СМИ информация наталкивает на размышления.

"Получается, что американцы обсуждали с украинцами внутриполитические требования к Киеву. Особенно это касается вопроса проведения выборов — с учётом очередных попыток Путина трактовать Конституцию Украины и рассуждать о мнимой "нелегитимности" власти. Будет крайне печально, если Москве удастся увести переговоры в сторону обсуждения внутренних дел Украины и тем самым заболтать ключевые вопросы, первый из которых — прекращение огня", - написал Невзлин.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине. Сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - добавила Левитт.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

Читайте больше:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США война России и Украины мирные переговоры Институт изучения войны Мирный план Трампа Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:46Мир
РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:47Мир
Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Китайский гороскоп на сегодня 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Последние новости

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

Реклама
08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

05:57

"Орали на меня": на онкобольную Симоньян вызверились медработники

05:24

Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

04:30

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

04:03

Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

03:30

Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-йВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика у источника с водой за 19 с

02:26

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Реклама
02:19

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:12

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

01:54

Как сделать, чтобы батареи лучше грели: эксперты назвали неожиданное решение

01:30

После слухов о смерти: что сейчас происходит с Брижит Бардо на самом деле

01:03

Герасимов отчитался об "успехах" на фронте: в Генштабе ВСУ ответили

00:08

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

00:01

"Золотое правило" для дизельных авто: как простая привычка способна сохранить двигатель

01 декабря, понедельник
23:55

Жених Леси Никитюк показал "закулисье" жизни с ведущей

23:15

Жир исчезнет за считанные минуты: эксперт объяснил, как легко очистить стеклянную дверцу духовки

23:10

"Много переменных факторов": у Трампа сделали заявления о переговорах с Украиной

22:53

Способны служить десятилетиями: ТОП-5 лучших дешевых авто со вторичного рынка Украины

22:03

Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

20:49

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчиВидео

20:44

В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

20:27

"Все проиграл": легенда киевского "Динамо" рассказал, почему его арестовали в Польше

20:12

Дело "Мидас": Миндичу заочно избрали меру пресечения

19:46

"Сейчас мне интересен только один человек": Усик назвал приоритетного соперника

19:43

База запуска "Шахедов" взлетела в воздух: ССО провели успешную операциюВидео

19:39

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

19:37

Снег, дожди и туман: в каких регионах будет мряка и мороз

Реклама
19:36

"Спасибо тебе. Увидимся": на войне погиб экс-режиссер "Орла и Решки"

19:35

Ноги будут теплыми даже в лютые морозы: простой трюк с обувью, который работает

19:25

"Есть достойные люди": Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента

19:10

Потери оккупантов за ноябрь: неутешительная статистикамнение

18:53

Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

18:45

Удалось достичь значительного прогресса: Умеров рассказал о результатах переговоров в США

18:45

Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд

18:41

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

17:59

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасностиВидео

17:58

"Много не нужно": известный певец рассказал о своих доходах во время войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять