РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

2 декабря спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Москву с новым вариантом мирного плана.

Кремль создает условия, чтобы скрыть подробности переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, сайт Кремля

Кратко:

Песков заявил, что РФ не намерена вести переговоры "через СМИ"

Кремлевские чиновники и военные блогеры отвергают мирный план Трампа

В Кремле пытаются избежать публичного обсуждения результатов встречи между США и Россией 2 декабря. Таким образом РФ рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения. Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

В то же время россияне используют нарратив о том, что Москва "подтвердила принципиальность" позиций, которые США и РФ якобы достигли в ходе саммита на Аляске в августе 2025 года.

Пока известно лишь, что в Москве Стив Уиткофф встретится с диктатором Владимиром Путиным. Когда это произойдет и кто еще будет присутствовать – неизвестно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не намерена вести переговоры через "рупор" или "через СМИ". И пообещал предоставить фото с начала встречи в Кремле. Но при этом сообщил, что "пока рано" говорить о каких-либо публичных заявлениях после встречи.

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил 1 декабря, что хотел бы, чтобы делегация США "подтвердила принципиальность" позиций, которых США и Россия якобы достигли в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года.

А заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев заявил 1 декабря, что между Россией и Соединенными Штатами ведутся "правильные" переговоры, которые поставят Европу и Украину перед "свершившимся фактом", так что у них "не будет иного выбора, кроме как… подписать все, что скажут США и РФ.

Сейчас в РФ все кремлевские чиновники и военные блогеры в один голос отвергают мирный план Трампа и все внесенные в него изменения, поскольку пункты противоречат максималистским военным требованиям России.

Аналитики Института отмечают, что Кремль использует отсутствие ясности в отношении саммита на Аляске, чтобы скрыть, как Кремль, а не Украина, препятствует процессу переговоров.

И теперь, на очередной встрече Уиткоффа с Путиным там явно собираются повторить этот подход.

"Кремль создает условия, чтобы скрыть подробности переговоров от общественности, вероятно, потому, что Россия отклонит условия плана. Кремль стремится избежать представления России как препятствия к прекращению войны в Украине", - сообщили аналитики, напомнив, что ранее Россия уже отклонила несколько предложенных США соглашений о прекращении огня, на которые согласилась Украина.

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путина - мнение эксперта

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что сейчас все ждут, какой ответ представитель США Стив Уиткофф получит в Кремле. И в этой связи просочившаяся в СМИ информация наталкивает на размышления.

"Получается, что американцы обсуждали с украинцами внутриполитические требования к Киеву. Особенно это касается вопроса проведения выборов — с учётом очередных попыток Путина трактовать Конституцию Украины и рассуждать о мнимой "нелегитимности" власти. Будет крайне печально, если Москве удастся увести переговоры в сторону обсуждения внутренних дел Украины и тем самым заболтать ключевые вопросы, первый из которых — прекращение огня", - написал Невзлин.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 1 декабря спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву на встречу с главой России Владимиром Путиным, которая, вероятно, состоится 2 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине. Сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - добавила Левитт.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

