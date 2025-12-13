'Следует пройти через ворота': раскрыт главный секрет Майдана в Киеве

Майдан Независимости в Киеве скрывает тысячелетний сакральный смысл связанный с Ярославом Мудрым, рассказал украинский историк Александр Алферов.

https://glavred.info/culture/sleduet-proyti-cherez-vorota-raskryt-glavnyy-sekret-maydana-v-kieve-10723868.html Ссылка скопирована

Что раньше было на месте Майдана Независимости - какой секрет Майдана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Сколько лет Майдану Независимости

Что раньше было на месте Майдана Независимости

Майдан Независимости в Киеве скрывает тайну, корни которой уходят во времена Ярослава Мудрого. По словам историка Александра Алферова, именно через древние ворота, можно увидеть настоящий сакральный смысл этого места. Об этом глава Института национальной памяти Алферов рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, что скрывает Майдан Независимости в Киеве.

видео дня

История Майдана Независимости

Сегодня Майдан Независимости ассоциируется с новейшей историей Украины - Революцией Достоинства, Небесной сотней и борьбой за свободу. В то же время, как отмечает украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов, это место имеет значительно более глубокое историческое измерение.

"Майдан Независимости, который сегодня выглядит вот так, со своими трагическими страницами истории. Небесная сотня, оборона Майдана. Конечно же, место памяти тех, кто погиб", - сказал Александр Алферов.

Как раньше назывался Майдан Независимости

Историк напоминает, что территория современного Майдана в древности имела совсем другое название.

"Во-первых, Майдан Независимости, эта местность называлась Козьим болотом. Да, Козье болото", - пояснил он.

Именно с этой стороны, по словам Алферова, происходил вход в древний Киев времен Ярослава Мудрого.

Что такое Лядские ворота - историческое значение Лядских ворот

Ключом к пониманию главного секрета Майдана являются Лядские ворота - одни из ворот средневекового Киева.

"Это условно восстановленные Лядские ворота. И, в частности, они находятся оригинально, их остатки находятся вот здесь, в части под ТЦ "Глобус"", - отметил историк.

Смотрите видео о секрете Майдана Независимости:

Александр Алферов подчеркивает, что его знания основываются не только на источниках, но и на собственном опыте.

"Окончив школу в 2000 году, я летом участвовал в раскопках Майдана и именно этих ворот, когда и делалась реконструкция Майдана. И то, что я вам сейчас расскажу, это не то, что даже я читал, а я это знаю, а то, что я еще и видел", - сказал он.

По словам историка, символическое прохождение через Лядские ворота имеет глубокий смысл.

"Нам обязательно следует пройти через ворота. Знаете почему? Потому что условно мы входим в город Ярослава Мудрого, в нижнюю его часть", - пояснил Алферов.

Именно с этого момента, отмечает он, открывается главный секрет планирования Майдана.

Какой главный секрет Майдана

Архитектурная особенность Майдана - улицы, расходящиеся лучами, - не случайна.

"Вот эти улицы, которые идут, радиально расходясь, как будто солнечные лучики. Это, друзья, и есть самый большой секрет Майдана, который мало кто знает", - отметил историк.

Он обращает внимание на конкретные примеры.

"За моей спиной первая такая улица, улица Костельная. И вот там находятся остатки вала города Ярослава", - сказал Алферов.

Напротив, по его словам, улица Гринченко также сохраняет следы древних укреплений.

В чем уникальность Майдана Независимости

Александр Алферов отмечает, что эти улицы являются уникальным примером преемственности городского планирования.

"Друзья, вы просто представьте, что эти все улицы, они исторически остались со времени, когда Ярослав Мудрый строил эту территорию. Это на самом деле старые улицы, которым тысяча лет", - подчеркнул он.

Историк добавляет, что во время археологических исследований это подтверждалось на практике.

"Когда я участвовал в этих раскопках, то я просто видел, как трассы улиц, которые прослеживались археологически, уходили в эти направления", - сказал Алферов.

Сакральный смысл Майдана

Таким образом, Майдан Независимости является не только символом современной борьбы украинцев, но и пространством с тысячелетней историей.

"Представьте себе, планирование города Киева на Майдане Независимости имеет тысячелетнюю историю", - подытожил историк.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред