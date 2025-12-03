Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский Кремль

Московский Кремль, который Россия подает как символ своего "исконного величия", на самом деле скрывает историю, которая подрывает российские имперские мифы.

https://glavred.info/culture/prinyato-molchat-v-rossii-kakoy-sekret-skryvaet-moskovskiy-kreml-10720985.html Ссылка скопирована

Когда и кем был построен Кремль - какой секрет скрывает Кремль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда и кем был построен Кремль

Кто главный архитектор Кремля

Кто начал строительство Кремля

Московский Кремль считается главным символом российской государственности, однако его настоящая история имеет малоизвестные страницы, о которых в России предпочитают не вспоминать. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, кто достроил Кремль.

видео дня

Кто был главным архитектором Кремля

Историк объясняет, что современный вид Кремля - результат работы европейских мастеров, а не русских зодчих.

"Московский Кремль - символ России, но построили его мастера с "загнивающего Запада"", - сказал Александр Алферов.

По его словам, когда московские князья решили строить государство по образцу европейских империй, начались и архитектурные эксперименты, которые быстро провалились.

Смотрите видео о том, кто и когда построил Кремль:

Кто начал строить Кремль и почему это обернулось провалом

Алферов напоминает, что Москва провозгласила себя "третьим Римом", и для этого ей нужна была соответствующая архитектура.

"Итак, когда московские князья придумали идею о том, что Москва - третий Рим, то надо было как-то и выглядеть несколько подобно. Поэтому они пригласили мастеров, архитекторов, ну, своих, Кривцова и Мышкина, и они начали строить Успенский собор из кирпича. Но надо было уметь строить, не просто говорить. Собор недостроили совсем немножко, тот развалился", - пояснил историк.

Кирпичное строительство оказалось для местных мастеров непосильной задачей.

"Потому что из кирпича строить это не из хвои шишек и палок", - добавил Алферов.

Мастера из какой страны построили Кремль

После провала с Успенским собором князья обратились за помощью к Европе. Именно тогда в Москву прибыл талантливый итальянский инженер Аристотель Фиораванти.

"Поэтому московские князья пригласили итальянца Аристотеля Фираванти, который построил на территории Москвы просто полную абсолютную копию замка Сфорца из Милана", - отметил историк.

Позже строительством занимались и другие итальянские мастера - Марко Фрязин, Петр Фрязин, Бон Фрязин. И их фамилии тоже красноречивы.

"Фрязин - это фамилия от слова "фрях" - итальянец", - подчеркнул Алферов.

Почему Кремль - это не русское наследие

Историк подчеркивает, что российские власти веками замалчивают европейское происхождение символа государственности, ведь это разрушает миф о "самобытном русском величии".

"Итак, чем бы они ни гордились, но "загнивающий Запад" создал им их символ", - подытожил Александр Алферов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред