Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский Кремль

Юрий Берендий
3 декабря 2025, 17:41
123
Московский Кремль, который Россия подает как символ своего "исконного величия", на самом деле скрывает историю, которая подрывает российские имперские мифы.
Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский Кремль
Когда и кем был построен Кремль - какой секрет скрывает Кремль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Когда и кем был построен Кремль
  • Кто главный архитектор Кремля
  • Кто начал строительство Кремля

Московский Кремль считается главным символом российской государственности, однако его настоящая история имеет малоизвестные страницы, о которых в России предпочитают не вспоминать. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, кто достроил Кремль.

видео дня

Кто был главным архитектором Кремля

Историк объясняет, что современный вид Кремля - результат работы европейских мастеров, а не русских зодчих.

"Московский Кремль - символ России, но построили его мастера с "загнивающего Запада"", - сказал Александр Алферов.

По его словам, когда московские князья решили строить государство по образцу европейских империй, начались и архитектурные эксперименты, которые быстро провалились.

Смотрите видео о том, кто и когда построил Кремль:

Кто начал строить Кремль и почему это обернулось провалом

Алферов напоминает, что Москва провозгласила себя "третьим Римом", и для этого ей нужна была соответствующая архитектура.

"Итак, когда московские князья придумали идею о том, что Москва - третий Рим, то надо было как-то и выглядеть несколько подобно. Поэтому они пригласили мастеров, архитекторов, ну, своих, Кривцова и Мышкина, и они начали строить Успенский собор из кирпича. Но надо было уметь строить, не просто говорить. Собор недостроили совсем немножко, тот развалился", - пояснил историк.

Кирпичное строительство оказалось для местных мастеров непосильной задачей.

"Потому что из кирпича строить это не из хвои шишек и палок", - добавил Алферов.

Мастера из какой страны построили Кремль

После провала с Успенским собором князья обратились за помощью к Европе. Именно тогда в Москву прибыл талантливый итальянский инженер Аристотель Фиораванти.

"Поэтому московские князья пригласили итальянца Аристотеля Фираванти, который построил на территории Москвы просто полную абсолютную копию замка Сфорца из Милана", - отметил историк.

Позже строительством занимались и другие итальянские мастера - Марко Фрязин, Петр Фрязин, Бон Фрязин. И их фамилии тоже красноречивы.

"Фрязин - это фамилия от слова "фрях" - итальянец", - подчеркнул Алферов.

Почему Кремль - это не русское наследие

Историк подчеркивает, что российские власти веками замалчивают европейское происхождение символа государственности, ведь это разрушает миф о "самобытном русском величии".

"Итак, чем бы они ни гордились, но "загнивающий Запад" создал им их символ", - подытожил Александр Алферов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кремль Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00Мир
Кривой Рог атаковали баллистикой: прилет по админзданию, повреждены многоэтажки

Кривой Рог атаковали баллистикой: прилет по админзданию, повреждены многоэтажки

18:54Украина
До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Последние новости

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

Кривой Рог атаковали баллистикой: прилет по админзданию, повреждены многоэтажки

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

18:30

Кровать как центр интерьера: как подобрать модель под стиль, планировку и сценарии использования комнаты новости компании

18:27

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:19

В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит УкраинаВидео

Реклама
18:19

Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

18:16

Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

18:15

Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

17:58

Никакие проблемы с авто не страшны: правило "FORCES" спасает водителей в мороз

17:41

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский КремльВидео

17:40

В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

17:29

Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

17:17

Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

17:04

Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

17:01

Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

16:55

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Реклама
16:31

Путину мало: эксперт назвал единственное условие, при котором РФ закончит войну

16:20

Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState

16:15

Работает как волшебная палочка: мужчина сказал, как прочистить забитую раковину

15:26

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:25

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

15:21

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:18

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

15:09

Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

15:07

Надо найти кролика на картинке за 20 секунд: быстрый тест для проверки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

14:34

Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

14:11

Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевамВидео

13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

13:20

В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

12:58

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогнозВидео

12:58

Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

12:47

Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

12:25

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атакиВидео

Реклама
12:21

Уже стоит запасаться: любимый новогодний напиток украинцев скоро подорожает

12:12

Украина готовит новую встречу в Брюсселе с партнерами: о чем будут говорить

12:00

Аппетиты растут: Селезнев - об угрозах Путина "санитарной зоной" на севере

11:55

Бронь по новым правилам: кто получит защиту от мобилизации уже с 4 декабря

11:51

Путин не отверг мирный план Трампа - в Кремле раскрыли детали переговоров с США

11:39

"Все делает по делу": Андрей Исаенко назвал лучшего актера в Украине

11:32

"Путин надувается как шарик": в СНБО заявили о новой реальности на фронте

11:17

Всего три ингредиента: шикарный салат "Нежный" станет королем вашего столаВидео

11:15

Путин "набросился" с угрозами на Украину и Европу - какая реальная цель Кремля

11:13

Фраза "бегущая строка" имеет только один перевод: как правильно ее говоритьВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять