Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский Кремль

О чем идет речь в материале:
- Когда и кем был построен Кремль
- Кто главный архитектор Кремля
- Кто начал строительство Кремля
Московский Кремль считается главным символом российской государственности, однако его настоящая история имеет малоизвестные страницы, о которых в России предпочитают не вспоминать. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, кто достроил Кремль.
Кто был главным архитектором Кремля
Историк объясняет, что современный вид Кремля - результат работы европейских мастеров, а не русских зодчих.
"Московский Кремль - символ России, но построили его мастера с "загнивающего Запада"", - сказал Александр Алферов.
По его словам, когда московские князья решили строить государство по образцу европейских империй, начались и архитектурные эксперименты, которые быстро провалились.
Смотрите видео о том, кто и когда построил Кремль:
Кто начал строить Кремль и почему это обернулось провалом
Алферов напоминает, что Москва провозгласила себя "третьим Римом", и для этого ей нужна была соответствующая архитектура.
"Итак, когда московские князья придумали идею о том, что Москва - третий Рим, то надо было как-то и выглядеть несколько подобно. Поэтому они пригласили мастеров, архитекторов, ну, своих, Кривцова и Мышкина, и они начали строить Успенский собор из кирпича. Но надо было уметь строить, не просто говорить. Собор недостроили совсем немножко, тот развалился", - пояснил историк.
Кирпичное строительство оказалось для местных мастеров непосильной задачей.
"Потому что из кирпича строить это не из хвои шишек и палок", - добавил Алферов.
Мастера из какой страны построили Кремль
После провала с Успенским собором князья обратились за помощью к Европе. Именно тогда в Москву прибыл талантливый итальянский инженер Аристотель Фиораванти.
"Поэтому московские князья пригласили итальянца Аристотеля Фираванти, который построил на территории Москвы просто полную абсолютную копию замка Сфорца из Милана", - отметил историк.
Позже строительством занимались и другие итальянские мастера - Марко Фрязин, Петр Фрязин, Бон Фрязин. И их фамилии тоже красноречивы.
"Фрязин - это фамилия от слова "фрях" - итальянец", - подчеркнул Алферов.
Почему Кремль - это не русское наследие
Историк подчеркивает, что российские власти веками замалчивают европейское происхождение символа государственности, ведь это разрушает миф о "самобытном русском величии".
"Итак, чем бы они ни гордились, но "загнивающий Запад" создал им их символ", - подытожил Александр Алферов.
Вам также может быть интересно:
- Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение
- Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчас
- "Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный клад
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред