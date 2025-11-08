Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

О чем говорится в материале:
- Что сделал Острожский
- Почему Константина Острожского называли императором
- Кто возглавил битву под Оршей
Украина имеет свою малоизвестную, но величественную страницу истории - ведь среди наших предков был настоящий "император", который разгромил московское войско и одержал десятки блестящих побед. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов
Главред выяснил, кто был императором Украины.
Если вам интересно узнать больше исторических фактов, рекомендуем наш материал: Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили.
Кем был Константин Острожский
По его словам, таким выдающимся воином был князь Константин Иванович Острожский - потомок древних киевских князей и один из самых успешных полководцев своего времени.
"Вот он, знакомьтесь, украинский император, князь Константин Иванович Острожский", - говорит Алферов.
Смотрите видео об украинском императоре:
Кто победил в битве под Оршей - кто в 1514 году полностью разбил московскую армию в битве под Оршей По словам историка, именно князь Острожский стал легендой из-за своих блестящих военных побед.
"За свою жизнь этот потомок киевских князей выиграл более 60 битв. Одну, кстати, из них мы прекрасно знаем - это битва под Оршей 1514 года, когда князь с невероятно малыми силами, около 13-14 тысяч воинов, победил 80-ти тысячное московское войско", - отмечает он.
Что означает титул императора
Алферов объясняет, что титул "императора" употребляли не в буквальном, а в торжественно-античном смысле, как признание выдающегося полководца.
"Конечно, князь Острожский не был монархом в нашем понимании и императором, как, например, были императоры Священной Римской империи германских наций. Однако его так называли, используя античную торжественную традицию - ведь именно в древние времена, более 2000 лет назад, императорами провозглашали выдающихся полководцев", - объясняет историк.
Таким образом, Константин Острожский стал символом украинской воинской доблести, мужества и стратегического гения - воином, который вошел в историю как первый и единственный "император" Украины, сокрушивший московское войско и прославивший наше государство на века.
Вам также может быть интересно:
- На украинском или русском: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси
- Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален
- Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред