Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

Украинская история хранит немало забытых героев, и одним из них является князь Острожский - воин, которого называли первым и единственным императором Украины.

История Украины - кем был первый и единственный император в истории Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Украина имеет свою малоизвестную, но величественную страницу истории - ведь среди наших предков был настоящий "император", который разгромил московское войско и одержал десятки блестящих побед. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов

Главред выяснил, кто был императором Украины.

Кем был Константин Острожский

По его словам, таким выдающимся воином был князь Константин Иванович Острожский - потомок древних киевских князей и один из самых успешных полководцев своего времени.

"Вот он, знакомьтесь, украинский император, князь Константин Иванович Острожский", - говорит Алферов.

Кто победил в битве под Оршей - кто в 1514 году полностью разбил московскую армию в битве под Оршей По словам историка, именно князь Острожский стал легендой из-за своих блестящих военных побед.

"За свою жизнь этот потомок киевских князей выиграл более 60 битв. Одну, кстати, из них мы прекрасно знаем - это битва под Оршей 1514 года, когда князь с невероятно малыми силами, около 13-14 тысяч воинов, победил 80-ти тысячное московское войско", - отмечает он.

Что означает титул императора

Алферов объясняет, что титул "императора" употребляли не в буквальном, а в торжественно-античном смысле, как признание выдающегося полководца.

"Конечно, князь Острожский не был монархом в нашем понимании и императором, как, например, были императоры Священной Римской империи германских наций. Однако его так называли, используя античную торжественную традицию - ведь именно в древние времена, более 2000 лет назад, императорами провозглашали выдающихся полководцев", - объясняет историк.

Таким образом, Константин Острожский стал символом украинской воинской доблести, мужества и стратегического гения - воином, который вошел в историю как первый и единственный "император" Украины, сокрушивший московское войско и прославивший наше государство на века.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

