Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Были ли в Украине диктаторы? Как оказывается, да - и это произошло всего около ста лет назад. Об этой малоизвестной странице истории рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.
Главред выяснил, кто был диктатором Украины.
Какой известный галицкий политик был избран президентом, а впоследствии диктатором ЗУНР
"Существовали ли в Украине диктаторы? Да, друзья, и буквально 100 лет назад. Знакомьтесь, Евгений Петрушевич, официально признанный диктатор в Украине", - объясняет историк.
Смотрите видео о том, кто возглавил ЗУНР:
Евгений Петрушевич родился в 1863 году. Он был известным в Галичине общественно-политическим деятелем, а также доктором гражданского и церковного права. Впоследствии Петрушевич стал одним из ключевых представителей Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), которая была образована 13 ноября 1918 года.
День Соборности и новая роль Петрушевича
22 января 1919 года состоялось выдающееся событие - объединение Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики.
"Это день Соборности. И Евгений Петрушевич стал членом директории общего правительства этого государства", - напоминает Алферов.
Однако внутренние споры в государственном аппарате привели к неожиданному повороту.
Провозглашение диктатуры в Украине
"В 1919 году Евгений Петрушевич берет на себя всю полноту власти и официально объявляется диктатором на территории этой бывшей Западно-Украинской Народной Республики", - отмечает историк.
Его диктатура продолжалась до 1923 года. Это был уникальный и одновременно противоречивый период в украинской истории, ведь именно тогда впервые и в последний раз в новейшей истории Украины официально появился диктатор.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
