Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Юрий Берендий
5 сентября 2025, 04:09
41
В истории Украины был один официально признанный диктатор - Евгений Петрушевич, который возглавил ЗУНР в 1919 году, указывает историк Алферов.
Кто был последним диктатором в Украине - когда была провозглашена диктатура

Были ли в Украине диктаторы? Как оказывается, да - и это произошло всего около ста лет назад. Об этой малоизвестной странице истории рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, кто был диктатором Украины.

Какой известный галицкий политик был избран президентом, а впоследствии диктатором ЗУНР

"Существовали ли в Украине диктаторы? Да, друзья, и буквально 100 лет назад. Знакомьтесь, Евгений Петрушевич, официально признанный диктатор в Украине", - объясняет историк.

Смотрите видео о том, кто возглавил ЗУНР:

Евгений Петрушевич родился в 1863 году. Он был известным в Галичине общественно-политическим деятелем, а также доктором гражданского и церковного права. Впоследствии Петрушевич стал одним из ключевых представителей Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), которая была образована 13 ноября 1918 года.

День Соборности и новая роль Петрушевича

22 января 1919 года состоялось выдающееся событие - объединение Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики.

"Это день Соборности. И Евгений Петрушевич стал членом директории общего правительства этого государства", - напоминает Алферов.

Однако внутренние споры в государственном аппарате привели к неожиданному повороту.

Провозглашение диктатуры в Украине

"В 1919 году Евгений Петрушевич берет на себя всю полноту власти и официально объявляется диктатором на территории этой бывшей Западно-Украинской Народной Республики", - отмечает историк.

Его диктатура продолжалась до 1923 года. Это был уникальный и одновременно противоречивый период в украинской истории, ведь именно тогда впервые и в последний раз в новейшей истории Украины официально появился диктатор.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

История Украины
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

