Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

- Что такое гривна
- Как выглядела первая гривна
- Какой была гривна Киевской Руси
Большинство украинцев привыкли воспринимать гривну исключительно как современную денежную единицу. Однако, историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, что на самом деле гривна изначально не имела ничего общего с деньгами.
Главред выяснил, когда в Украине впервые появилась гривна.
Что такое первая украинская гривна
"Вот она, друзья, первая украинская гривна. Потому что гривна в начале - это шина, серебряное украшение. Даже ее название указано на то, что она происходит от слова "грива" или "холка"", - отметил историк.
Гривна Киевской Руси - не монета, а вес серебра
По словам Алферова, этот термин имеет более тысячи лет, а само украшение со временем превратилось в эталон меры серебра.
"Со временем оно стало у наших предков эквивалентом стандартного веса серебра, примерно 150 граммов. И поэтому слитки серебра этого веса и получили название гривна", - пояснил он.
Происхождение гривны - от серебряной шины к деньгам
Ученый отметил, что гривна во времена Киевской Руси означала прежде всего не монету, а именно вес драгоценного металла.
"И поэтому гривна во времена Руси - это в первую очередь вес серебра. Ну вот как у англичан фунт, а у немцев марка. Это тоже денежные единицы, которые в начале были именно весовыми единицами", - подчеркнул Алферов.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
