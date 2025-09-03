Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Историк Алферов рассказал, что первая гривна была не деньгами, а серебряным украшением, которое впоследствии стало мерой веса драгоценного металла.

Какой была гривна Киевской Руси - почему гривна это не деньги / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Что такое гривна

Как выглядела первая гривна

Какой была гривна Киевской Руси

Большинство украинцев привыкли воспринимать гривну исключительно как современную денежную единицу. Однако, историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, что на самом деле гривна изначально не имела ничего общего с деньгами.

Главред выяснил, когда в Украине впервые появилась гривна.

Что такое первая украинская гривна

"Вот она, друзья, первая украинская гривна. Потому что гривна в начале - это шина, серебряное украшение. Даже ее название указано на то, что она происходит от слова "грива" или "холка"", - отметил историк.

Смотрите видео об истории украинской гривны:

Гривна Киевской Руси - не монета, а вес серебра

По словам Алферова, этот термин имеет более тысячи лет, а само украшение со временем превратилось в эталон меры серебра.

"Со временем оно стало у наших предков эквивалентом стандартного веса серебра, примерно 150 граммов. И поэтому слитки серебра этого веса и получили название гривна", - пояснил он.

Происхождение гривны - от серебряной шины к деньгам

Ученый отметил, что гривна во времена Киевской Руси означала прежде всего не монету, а именно вес драгоценного металла.

"И поэтому гривна во времена Руси - это в первую очередь вес серебра. Ну вот как у англичан фунт, а у немцев марка. Это тоже денежные единицы, которые в начале были именно весовыми единицами", - подчеркнул Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

