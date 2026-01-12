В НАТО впервые отреагировали на удар 'Орешником' по Львову - что сказали

Рютте подчеркнул важность продолжения поддержки Украины союзниками, особенно в условиях зимних атак России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

В НАТО отреагировали на удар "Орешником" по Львову / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Рютте:

Россия пытается заставить прекратить помощь Украине

Поддержка Украины, особенно в период зимы, важна для стран НАТО

Россия бьет по Украине ракетой "Орешник", пытаясь подорвать поддержку Украины среди стран Альянса. Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе.

"Жестокая агрессивная война России продолжается. И на прошлой неделе мы стали свидетелями применения ракеты "Орешник" по Львову и продолжения атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается заставить нас отказаться от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать", — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что в период суровой зимы, когда Украина испытывает значительное давление, поддержка всех союзников НАТО, включая Хорватию, становится особенно важной. Рютте отметил, что безопасность Украины напрямую влияет на безопасность Альянса, и союзники остаются преданными ее поддержке. Хорватия вносит существенный вклад, предоставив с 2022 года более 300 миллионов евро военной помощи, в частности вертолеты, транспортный самолет, артиллерию, боеприпасы и защитное снаряжение.

РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп может принять жесткие меры в отношении российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в ответ на удар "Орешником" по Украине, подобные шаги он уже предпринимал ранее.

Авиационный эксперт Константин Криволап подчеркнул, что применение "Орешника" стало громким событием, которое следует максимально вынести на международный уровень, чтобы мир четко осознавал, с кем имеет дело. В то же время, по его оценке, реакция США и европейских стран на такие действия России может существенно отличаться.

"Когда Путин солгал Трампу (о ударе по резиденции — ред.), у меня сложилось впечатление, что он был уверен: ему это сойдет с рук. И то, что США сделали в отношении Венесуэлы, а особенно — захват танкеров, я воспринимаю как ответ на эту ложь. Мол: "Ты решил, что так можно — тогда я покажу, что можно и по-другому". Раньше американцы тоже имели возможность захватывать такие танкеры, но почему-то этого не делали. Почему это произошло именно сейчас? Я думаю, что это реакция на поведение Путина, в частности в контексте "атаки на Валдай" и той лжи, которую он использовал, рассказывая Трампу о том, что Зеленский "плохой" и с ним якобы невозможно договориться", — отметил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, программу по производству ракет "Орешник", вероятно, остановили, а в распоряжении России осталось лишь ограниченное количество уже произведенных единиц. Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что боевое оснащение этой ракеты фактически является ядерным.

9 января Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник", пытаясь запугать западные страны и помешать возможному размещению иностранных войск в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что в ближайшее время повторных атак "Орешником" не ожидается.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) — нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

