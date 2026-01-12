"Это выглядело унизительно": эксперт объяснил, как в Китае опозорили Путина

Позиция Китая по отношению к РФ пока достаточно жесткая, считает Виталий Шапран.

КНР помогает РФ в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений Шапрана:

Позиция КНР по отношению к РФ пока достаточно жесткая

Пекин зарабатывает на России

Экономист Виталий Шапран прокомментировал вопрос о том, есть ли у России в 2026 году реальные возможности привлекать деньги из-за рубежа для финансирования войны.

"Не хочу нахваливать КНР, но их позиция по отношению к РФ пока достаточно жесткая. Мне неизвестны схемы, по которым КНР именно финансирует войну", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, Пекин зарабатывает на РФ, при этом не исключено, что есть и факты передачи военных технологий.

"Правительство КНР даже отказало РФ в заимствованиях в юанях на рынке Китая, после чего правительство РФ было вынуждено занимать в юанях на своем внутреннем рынке. Это выглядело унизительно, потому что правительство КНР на своем рынке занимает под 1,5-2% годовых, а правительство РФ занимало под 7%", - напомнил он.

/ Инфографика: Главред

Экономист указал на то, что у РФ также нет успеха в заимствованиях на Ближнем Востоке.

"Дальше разговоров о выпуске исламских бондов ВЭБом дела не пошли. Поэтому Минфин РФ в 2025 году опирался в основном на свои финансовые возможности, а именно на ликвидность крупных банков и печатный станок ЦБР. На очереди - сбережения граждан, которые могут быть заморожены как альтернатива печати средств ЦБР. И главное, что у РФ нет друзей, которые бы им заняли средства, потому что у КНДР, Ирана или Эритреи средств просто нет, КНР сохраняет осторожность в долговых отношениях с РФ, а Индия имеет кучу собственных проблем, например, хронический отрицательный платежный баланс", - добавил Шапран.

Противостояние США и Китая: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что для Пекина невыгодны ни полный триумф, ни поражение России. По его оценке, Китаю больше подходит ослабленная Москва, экономически и политически ориентированная на Восток и зависящая от китайской поддержки. Наилучшим вариантом он называет сценарий, при котором и Россия, и Украина смогут объявить о собственном успехе. Денисенко также отмечает, что мировой порядок всё больше строится на прагматичных договорённостях и ситуативных альянсах, а со временем Китай и США придут к компромиссу, рассматривая украинский вопрос как часть более широкой европейской повестки.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

