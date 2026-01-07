Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

Анастасия Заремба
7 января 2026, 12:30
100
Кремль допустил стратегическую ошибку, когда отказался от предложений мира со стороны США, Россию ждет судьба СССР, считает экономист.
Шапран, экономика РФ, 2026
России в 2026 году придется продавать золото, чтобы выполнить бюджет - Шапран / Коллаж Главред

Россия входит в 2026 год с рекордными военными расходами, падением нефтегазовых доходов и бюджетом, в котором половина средств идет на войну, силовиков и содержание оккупированных территорий. В таких условиях Кремль все активнее проедает резервы, повышает налоги и вынужден искать новые источники финансирования агрессии.

В интервью Главреду экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков(УОФА), член совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран рассказал, способна ли российская экономика и дальше вытягивать войну против Украины, и за счет чего РФ будет пытаться платить за нее в 2026 году.

Российская экономика уже несколько лет работает в режиме фактической мобилизации ресурсов на войну. По вашим оценкам, какими именно инструментами в 2026 году РФ будет пытаться и дальше финансировать военные расходы - какие резервы у этой модели еще остаются?

видео дня

Бюджетный стимул для оживления экономики РФ уже исчерпал свои возможности, это признают как Минфин РФ, так и ЦБР. Здесь нет никакой тайны, поэтому они уже в 2025 году перешли к использованию резервов. Также они пытаются тратить на войну заработанное от экспорта нефти и золота. С нефтью в РФ, очевидно, не сложилось, потому что при запланированной цене 59 долларов за баррель Urals, в 2026 год они вошли с ценой 36 долларов, и это для РФ большая проблема.

По золоту у них ситуация лучше, потому что при цене в 4-4,5 тыс. долларов за унцию его себестоимость в РФ не превышает 1700 долларов. Такая маржа позволяет не только дофинансировать войну, но и рассчитываться золотом. Такие случаи расчетов золотом случались в 2023 году, однако сейчас они стали более частыми. После минимумов нефтегазовых доходов РФ в ноябре и декабре 2025 года, я бы сказал, что золото осталось последним бастионом, который поддерживает ликвидность не только системы ВПК РФ, но и государственных финансов.

И здесь ключевой вопрос: готов ли сам Путин и его окружение спустить в "унитаз войны" весь золотой запас РФ, и как долго торговые войны Трампа, санкции ЕС и удачные удары Украины по нефтяной отрасли РФ будут держать цены на Urals на уровне ниже 40 долларов за баррель.

Насколько экономика РФ способна без использования резервов и нефти финансировать войну в текущем режиме?

Окончательный ответ на этот вопрос мы узнаем где-то в июле-августе 2026 года. В 2025 году РФ достигла дефицита бюджета в почти 6 трлн рублей (возможно, больше). Это свидетельствует, что налоговая система, даже с учетом повышения налогов с января 2025 года, уже себя исчерпала. Именно поэтому в 2026 году в РФ состоялось новое повышение налогов (на этот раз НДС, акцизов и утилизационного сбора), а также будет более жестко проводиться их администрирование. Фактически, в РФ убивается система упрощенного налогообложения, чтобы собирать больше налогов через НДС, и это провоцирует появление двух видов рисков.

Во-первых, в 2025 году в РФ были повышены прямые налоги, а в 2026 году - уже косвенные (такие как НДС), что в совокупности сильно увеличивает фискальную нагрузку на бизнес. Конечно, бизнес будет искать как избежать чрезмерного налогообложения, и определенные признаки этого уже фиксируются. Например, появились скидки 3-5% за оплату наличными в магазинах.

Во-вторых, повышение прямых налогов в 2025 году не дало того эффекта, которого ожидало правительство РФ, оттуда и необходимость трижды пересматривать дефицит бюджета. О консолидированном бюджете я вообще промолчу, потому что региональные бюджеты иногда увеличивали дефициты в несколько раз. Поэтому совершенно точно, что россияне добровольно не понесут свои деньги на финансирование войны в Украине в форме увеличенных налогов. Это показал 2025 год, и думаю, покажет 2026 год.

Вы неоднократно обращали внимание на то, что реальный "бюджет войны" РФ значительно больше официального и частично спрятан в госбанках и госкорпорациях. Сможет ли Россия в 2026 году и дальше скрывать реальную стоимость войны без системных финансовых последствий?

А давайте посчитаем. Расходы на оборону РФ составили 15,8 трлн, в них до 70-75% - это производство оружия для МО РФ, еще где-то 3,5 трлн рублей выделено на нацбезопасность, куда зашиты Нацгвардия РФ, полиция, СВР РФ, ФСБ и другие службы, участвующие в агрессии. Еще добавлю сюда 1,5-2 трлн рублей на финансирование оккупации регионов Украины (включая Крым) и помощь пограничникам. В итоге мы получим, что агрессивная военная активность обошлась РФ в 20-21 трлн рублей, причем официальные перерасходы на оборону составили 3,3 трлн рублей. То есть половину всех доходов федерального бюджета РФ отправляла на безопасность, оборону и финансирование оккупации территории Украины. Понятно, что так долго продолжаться не может. Ни одна из стран, даже если ею руководит диктатор, физически не выдержит такой нагрузки.

Насколько долго российские власти способны перекладывать бремя военных расходов на бизнес и население через налоги, разовые сборы и другие косвенные механизмы? Подходит ли эта модель к пределу именно в 2026 году?

Объективно, при благоприятных для РФ условиях, это может продолжаться долго. Не забывайте, что рынки динамичны, и при высоких ценах на золото, алмазы, нефть и сжиженный газ, а также при ослаблении санкций или дефиците дальнобойного оружия в Украине РФ может и дальше увеличивать налоговую нагрузку на население и бизнес для финансирования военной машины. Но срок существования этого безумия внутри РФ зависит сугубо от поведения российских регионов и от искусства федерального центра улаживать конфликты с местными элитами.

Мне часто говорят: мол, россияне затянут пояса и будут терпеть. Однако терпеть они будут только до определенного предела. Не забывайте, по какому сценарию распался СССР. Это был именно экономический сценарий, когда низкие цены на нефть и газ, истощенная гонкой вооружений экономика и неспособность Москвы кормить региональные элиты привели к распаду целой империи. Советскому правительству не помогли ни павловская денежная реформа, ни конфискация вкладов Сбербанка, ни страшное КГБ СССР. Современная же РФ - это жалкая копия СССР, где население все-таки успело глотнуть немного свободы и увидеть, как живет свободный мир. Так что продолжение давления на РФ имеет смысл и способно принести Украине победу.

Значительная часть доходов бюджета РФ зависит от экспорта энергоресурсов, но со все большими скидками и логистическими издержками. Будет ли хватать этих доходов в 2026 году для поддержания нынешнего уровня военных расходов без резкого сокращения других статей бюджета?

Нет, не будет хватать. Напомню, что запланированная цена на нефть в бюджете РФ составляет 59 долларов, а по факту сейчас - 34-36 долларов в зависимости от порта поставки.

Если Белый дом не изменит торговую политику и мировая экономика не начнет быстро расти, или же Украина и наши союзники не ослабят санкции, то РФ в 2026 году будет 3-5 раз пересматривать дефицит бюджета, а также продавать с большой скидкой золото и бриллианты из своих запасов, просто чтобы выполнять главный финансовый план страны. Думаю, что время сейчас работает не на них, особенно учитывая последние события в Венесуэле.

Так уж был устроен экспорт из РФ, что если КНР, Индия или Турция откажутся от их нефти, то цены на Urals просто упадут ниже себестоимости. А поскольку в РФ нет нефтяных хранилищ, то компании либо продолжат работать с убытком, либо будут вынуждены консервировать нефтяные скважины. Индия еще в сентябре 2025 года заявляла о готовности перейти на нефть из Венесуэлы. Думаю, это произойдет не быстро, потому что во времена правления Мадуро "наркотический социализм" убил нефтяную отрасль этой страны. Но через 6-12 месяцев наращивание добычи может быть настолько существенным, что начнет вытеснять российскую нефть из Азии. Реальность такого сценария подчеркивает и тот факт, что Индия демонстрирует готовность сотрудничать с США и ЕС в плане контроля закупок нефти на своем внутреннем рынке.

Какую роль в финансировании войны в 2026 году будет играть Центробанк РФ - в частности через эмиссию, льготное кредитование и административные ограничения? Растет ли риск, что такая политика подорвет доверие к рублю и банковской системе?

ЦБР сегодня является главным финансовым учреждением войны. В структуре ЦБР действует департамент полевых учреждений Банка России, который обеспечивает осуществление выплат армии РФ, обслуживает движение средств между воинскими частями и ВПК, а также обеспечивает обращение рубля на оккупированных территориях Украины. Также ЦБР принимает инструкции, которыми обязывает банки на территории РФ предоставлять льготы участникам так называемого СВО. Более того, именно ЦБР принуждает участников финансового рынка прятать информацию о собственниках, отчетность и даже данные о менеджменте, чтобы снизить риски попадания под санкции. И если раньше такие требования в РФ носили рекомендательный характер, то сейчас их нарушение карается. Поэтому ЦБР по своей сути является частью войны и ее финансовым механизмом, без которого эта война не состоялась бы. Поэтому меня очень огорчает, когда наши отдельные "полезные идиоты" начинают нахваливать руководство ЦБР, которое по факту является военными преступниками.

Имеет ли Россия в 2026 году реальные возможности привлекать деньги из-зарубежа для финансирования войны - через кредиты, инвестиции, теневые финансовые схемы или поддержку со стороны отдельных стран? Насколько этот ресурс ограничен?

Не хочу нахваливать КНР, но их позиция по отношению к РФ пока достаточно жесткая. Мне неизвестны схемы, по которым КНР именно финансирует войну. Зарабатывать на дураках, которые лупят по своим соседям ракетами, бомбами и дронами - да, именно такое поведение КНР мы сейчас и наблюдаем. В обмен на дешевую нефть, газ, бриллианты или золото со скидками какие-то ресурсы из КНР поставляются. Возможно, даже поступает какая-то "техническая помощь", но, очевидно, не безвозмездная. Правительство КНР даже отказало РФ в заимствованиях в юанях на рынке Китая, после чего правительство РФ было вынуждено занимать в юанях на своем внутреннем рынке. Это выглядело унизительно, потому что правительство КНР на своем рынке занимает под 1,5-2% годовых, а правительство РФ занимало под 7%.

Не очень правительственные учреждения РФ продвинулись и в заимствованиях на Ближнем Востоке. Дальше разговоров о выпуске исламских бондов ВЭБом дела не пошли. Поэтому Минфин РФ в 2025 году опирался в основном на свои финансовые возможности, а именно на ликвидность крупных банков и печатный станок ЦБР. На очереди - сбережения граждан, которые могут быть заморожены как альтернатива печати средств ЦБР. И главное, что у РФ нет друзей, которые бы им заняли средства, потому что у КНДР, Ирана или Эритреи средств просто нет, КНР сохраняет осторожность в долговых отношениях с РФ, а Индия имеет кучу собственных проблем, например, хронический отрицательный платежный баланс.

Насколько серьезное влияние на экономику РФ имеют ослабление санкций со стороны США - как долго такие шаги администрации Трампа в отношении российских финучреждений будут помогать РФ продолжать войну?

Я вижу здесь четкую стратегию США: давать слабину в мелочных вопросах, которые не спасут экономику РФ, и бить по стратегически важным для РФ направлениям. Думаю, что Белый Дом продолжит это делать и дальше, но может и прекратить эти мелкие уступки, если РФ не согласится на справедливый мир.

Если сравнивать внутренние и внешние источники финансирования войны, какие из них в 2026 году будут становиться для РФ все более рискованными или более дорогими?

Способность Путина принимать безумные решения может сделать дешевыми внутренние источники. Среди таких решений, например, могут быть: заморозка вкладов населения, распродажа золотого запаса или принуждение государственных корпораций к убыточной работе, что, кстати, мы уже наблюдаем в ВПК РФ. Но эти тактические шаги не спасут РФ, если 90% местных бюджетов будут дефицитными. Просто, как и во времена распада СССР, вектор спроса на деньги будет смещаться с ВПК на социальные нужды, чтобы накормить регионы и их элиты.

С учетом финансовых, бюджетных и человеческих ограничений, сможет ли Россия в 2026 году удерживать нынешний масштаб войны без экономического слома, и что, по вашему мнению, станет ключевым стоп-фактором?

Стоп-фактор - это рост рисков распада РФ по сценарию СССР, поскольку их экономики имеют много общего. Единственная разница - это наличие масштабной войны, которая высасывает финансовые, материальные и трудовые ресурсы из РФ со скоростью, которая в несколько раз превышает войну в Афганистане во времена СССР.

Думаю, что спрогнозировать точную дату капитуляции РФ невозможно, поскольку она зависит от:

  • интенсивности войны, которая определяется действиями с обеих сторон;
  • интенсивности санкционного давления и адаптации РФ к санкциям;
  • политики торговых войн со стороны Белого Дома, которая влияет на рост мировой экономики, и соответственно определяет спрос на нефть.

Еще желательно было бы понимать готовность международных партнеров Украины предоставить (продать) нам современное вооружение. Практика войны показала, что вооружение РФ неспособно противостоять оружию из США и Европы. При этом, положительным для нас фактором является то, что за период с 2022 года РФ очень сильно вымотали и устроили их бизнесу инвестиционный голодомор, поэтому долго они продержаться не смогут. Частично это видно из публичных негативных комментариев их олигархата.

Если подытожить: хватит ли у России экономического ресурса воевать в нынешнем масштабе в течение 2026 года - как долго может продержаться российская экономика в таких условиях?

Если Украина и страны G7 поднажат на РФ, то я вообще не уверен, что РФ останется существовать в ее современном виде. Их ожидает судьба СССР. Власти РФ допустили стратегическую ошибку, когда отказалась от предложений мира со стороны США, поскольку в 2026 году финансовое состояние РФ не позволит им дождаться лучших условий, а центр внимания может сместиться с Украины к внутренним проблемам РФ.

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на нефть военный бюджет Виталий Шапран экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:53Война
Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:45Мир
2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

12:30Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Три знака зодиака скоро сказочно озолотятся: кто станет еще богаче

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

Последние новости

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая часть

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

12:53

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:45

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:30

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21
12:23

Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

12:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Козлам - ошибки, Обезьянам - критика

12:06

Почему после стирки пропадает один носок и что с этим делатьВидео

11:56

Советские учебники и российские фильмы: что нашли в нелегальной школе УПЦ МП

Реклама
11:52

Путин приравнял российских оккупантов к Богу и заявил о "святой миссии" в УкраинеВидео

11:31

На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем

11:30

Что можно и нельзя говорить при ссоре: эксперты рассказали, как не сделать хуже

11:12

ВСУ отступили из крупного города в Донецкой области - что теперь готовит РФ для Донбасса

10:58

Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

10:52

Оккупанты рвутся к двум ключевым городам Украины: в ДШВ раскрыли план РФ

10:48

"Тоже с расставаниями": Елена Тополя заговорила о новых отношениях

10:43

Когда на самом деле украинцы праздновали Рождество до 1918 года: ответ историка

10:33

Все позади: в 2026 году удача наконец-то улыбнется 5 знакам зодиака

10:31

Покупка или привлечение войск: Белый дом не исключил ни один сценарий по Гренландии

09:50

В Италии сделали категорическое заявление относительно размещения войск в Украине

Реклама
09:39

Гороскоп на завтра 8 января: Тельцам - грандиозный успех, Рыбам - приятная встреча

09:25

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

08:59

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

08:50

Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

08:50

О чем договорились в Париже?мнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

08:21

Как Силы обороны устроили "жаркие" ночи для РФмнение

07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

07:29

Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

06:54

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

06:20

Ангелы находятся рядом с вами: какому знаку зодиака благоволит судьба до конца зимыВидео

05:55

Ни одного раговора без ссоры: Руслана раскрыла, как прожила 30 лет с мужем

04:41

Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овечки за 43 секунды

03:34

Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак

02:26

Водителей призвали взять пакеты с теплой водой в авто - неожиданный лайфхак

02:10

Звонок в Кремль и войска в Украине - Макрон раскрыл новую стратегию мира

01:51

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Реклама
01:20

Хью Джекман планирует свадьбу с подругой-"разлучницей" - СМИ

01:12

Почему фиалка "отказывается" цвести: причина, которую большинство игнорирует

00:18

Все в огне, куча взрывов: Днепр под массированным обстрелом РФ

00:06

Об этом знают лишь единицы: почему опытные возят в салоне брусок мыла

06 января, вторник
22:41

Историческая сделка в Париже: что получат украинцы после окончания войны и каким будет мир

22:23

Принц Гарри может в скоро времени воссоединиться с королевской семьей

22:05

Пять естественных способов защитить свой дом от крыс и мышей зимой

21:49

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 январяФото

21:15

Ситуация со светом меняется - графики отключений для Днепропетровщины на 7 январяФото

21:12

В Украину ворвется мощный шторм: синоптики предупредили об опасности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять