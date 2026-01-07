2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться

Кремль допустил стратегическую ошибку, когда отказался от предложений мира со стороны США, Россию ждет судьба СССР, считает экономист.

России в 2026 году придется продавать золото, чтобы выполнить бюджет - Шапран / Коллаж Главред

Россия входит в 2026 год с рекордными военными расходами, падением нефтегазовых доходов и бюджетом, в котором половина средств идет на войну, силовиков и содержание оккупированных территорий. В таких условиях Кремль все активнее проедает резервы, повышает налоги и вынужден искать новые источники финансирования агрессии.

В интервью Главреду экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков(УОФА), член совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран рассказал, способна ли российская экономика и дальше вытягивать войну против Украины, и за счет чего РФ будет пытаться платить за нее в 2026 году.

Российская экономика уже несколько лет работает в режиме фактической мобилизации ресурсов на войну. По вашим оценкам, какими именно инструментами в 2026 году РФ будет пытаться и дальше финансировать военные расходы - какие резервы у этой модели еще остаются?

Бюджетный стимул для оживления экономики РФ уже исчерпал свои возможности, это признают как Минфин РФ, так и ЦБР. Здесь нет никакой тайны, поэтому они уже в 2025 году перешли к использованию резервов. Также они пытаются тратить на войну заработанное от экспорта нефти и золота. С нефтью в РФ, очевидно, не сложилось, потому что при запланированной цене 59 долларов за баррель Urals, в 2026 год они вошли с ценой 36 долларов, и это для РФ большая проблема.

По золоту у них ситуация лучше, потому что при цене в 4-4,5 тыс. долларов за унцию его себестоимость в РФ не превышает 1700 долларов. Такая маржа позволяет не только дофинансировать войну, но и рассчитываться золотом. Такие случаи расчетов золотом случались в 2023 году, однако сейчас они стали более частыми. После минимумов нефтегазовых доходов РФ в ноябре и декабре 2025 года, я бы сказал, что золото осталось последним бастионом, который поддерживает ликвидность не только системы ВПК РФ, но и государственных финансов.

И здесь ключевой вопрос: готов ли сам Путин и его окружение спустить в "унитаз войны" весь золотой запас РФ, и как долго торговые войны Трампа, санкции ЕС и удачные удары Украины по нефтяной отрасли РФ будут держать цены на Urals на уровне ниже 40 долларов за баррель.

Насколько экономика РФ способна без использования резервов и нефти финансировать войну в текущем режиме?

Окончательный ответ на этот вопрос мы узнаем где-то в июле-августе 2026 года. В 2025 году РФ достигла дефицита бюджета в почти 6 трлн рублей (возможно, больше). Это свидетельствует, что налоговая система, даже с учетом повышения налогов с января 2025 года, уже себя исчерпала. Именно поэтому в 2026 году в РФ состоялось новое повышение налогов (на этот раз НДС, акцизов и утилизационного сбора), а также будет более жестко проводиться их администрирование. Фактически, в РФ убивается система упрощенного налогообложения, чтобы собирать больше налогов через НДС, и это провоцирует появление двух видов рисков.

Во-первых, в 2025 году в РФ были повышены прямые налоги, а в 2026 году - уже косвенные (такие как НДС), что в совокупности сильно увеличивает фискальную нагрузку на бизнес. Конечно, бизнес будет искать как избежать чрезмерного налогообложения, и определенные признаки этого уже фиксируются. Например, появились скидки 3-5% за оплату наличными в магазинах.

Во-вторых, повышение прямых налогов в 2025 году не дало того эффекта, которого ожидало правительство РФ, оттуда и необходимость трижды пересматривать дефицит бюджета. О консолидированном бюджете я вообще промолчу, потому что региональные бюджеты иногда увеличивали дефициты в несколько раз. Поэтому совершенно точно, что россияне добровольно не понесут свои деньги на финансирование войны в Украине в форме увеличенных налогов. Это показал 2025 год, и думаю, покажет 2026 год.

Вы неоднократно обращали внимание на то, что реальный "бюджет войны" РФ значительно больше официального и частично спрятан в госбанках и госкорпорациях. Сможет ли Россия в 2026 году и дальше скрывать реальную стоимость войны без системных финансовых последствий?

А давайте посчитаем. Расходы на оборону РФ составили 15,8 трлн, в них до 70-75% - это производство оружия для МО РФ, еще где-то 3,5 трлн рублей выделено на нацбезопасность, куда зашиты Нацгвардия РФ, полиция, СВР РФ, ФСБ и другие службы, участвующие в агрессии. Еще добавлю сюда 1,5-2 трлн рублей на финансирование оккупации регионов Украины (включая Крым) и помощь пограничникам. В итоге мы получим, что агрессивная военная активность обошлась РФ в 20-21 трлн рублей, причем официальные перерасходы на оборону составили 3,3 трлн рублей. То есть половину всех доходов федерального бюджета РФ отправляла на безопасность, оборону и финансирование оккупации территории Украины. Понятно, что так долго продолжаться не может. Ни одна из стран, даже если ею руководит диктатор, физически не выдержит такой нагрузки.

Насколько долго российские власти способны перекладывать бремя военных расходов на бизнес и население через налоги, разовые сборы и другие косвенные механизмы? Подходит ли эта модель к пределу именно в 2026 году?

Объективно, при благоприятных для РФ условиях, это может продолжаться долго. Не забывайте, что рынки динамичны, и при высоких ценах на золото, алмазы, нефть и сжиженный газ, а также при ослаблении санкций или дефиците дальнобойного оружия в Украине РФ может и дальше увеличивать налоговую нагрузку на население и бизнес для финансирования военной машины. Но срок существования этого безумия внутри РФ зависит сугубо от поведения российских регионов и от искусства федерального центра улаживать конфликты с местными элитами.

Мне часто говорят: мол, россияне затянут пояса и будут терпеть. Однако терпеть они будут только до определенного предела. Не забывайте, по какому сценарию распался СССР. Это был именно экономический сценарий, когда низкие цены на нефть и газ, истощенная гонкой вооружений экономика и неспособность Москвы кормить региональные элиты привели к распаду целой империи. Советскому правительству не помогли ни павловская денежная реформа, ни конфискация вкладов Сбербанка, ни страшное КГБ СССР. Современная же РФ - это жалкая копия СССР, где население все-таки успело глотнуть немного свободы и увидеть, как живет свободный мир. Так что продолжение давления на РФ имеет смысл и способно принести Украине победу.

Значительная часть доходов бюджета РФ зависит от экспорта энергоресурсов, но со все большими скидками и логистическими издержками. Будет ли хватать этих доходов в 2026 году для поддержания нынешнего уровня военных расходов без резкого сокращения других статей бюджета?

Нет, не будет хватать. Напомню, что запланированная цена на нефть в бюджете РФ составляет 59 долларов, а по факту сейчас - 34-36 долларов в зависимости от порта поставки.

Если Белый дом не изменит торговую политику и мировая экономика не начнет быстро расти, или же Украина и наши союзники не ослабят санкции, то РФ в 2026 году будет 3-5 раз пересматривать дефицит бюджета, а также продавать с большой скидкой золото и бриллианты из своих запасов, просто чтобы выполнять главный финансовый план страны. Думаю, что время сейчас работает не на них, особенно учитывая последние события в Венесуэле.

Так уж был устроен экспорт из РФ, что если КНР, Индия или Турция откажутся от их нефти, то цены на Urals просто упадут ниже себестоимости. А поскольку в РФ нет нефтяных хранилищ, то компании либо продолжат работать с убытком, либо будут вынуждены консервировать нефтяные скважины. Индия еще в сентябре 2025 года заявляла о готовности перейти на нефть из Венесуэлы. Думаю, это произойдет не быстро, потому что во времена правления Мадуро "наркотический социализм" убил нефтяную отрасль этой страны. Но через 6-12 месяцев наращивание добычи может быть настолько существенным, что начнет вытеснять российскую нефть из Азии. Реальность такого сценария подчеркивает и тот факт, что Индия демонстрирует готовность сотрудничать с США и ЕС в плане контроля закупок нефти на своем внутреннем рынке.

Какую роль в финансировании войны в 2026 году будет играть Центробанк РФ - в частности через эмиссию, льготное кредитование и административные ограничения? Растет ли риск, что такая политика подорвет доверие к рублю и банковской системе?

ЦБР сегодня является главным финансовым учреждением войны. В структуре ЦБР действует департамент полевых учреждений Банка России, который обеспечивает осуществление выплат армии РФ, обслуживает движение средств между воинскими частями и ВПК, а также обеспечивает обращение рубля на оккупированных территориях Украины. Также ЦБР принимает инструкции, которыми обязывает банки на территории РФ предоставлять льготы участникам так называемого СВО. Более того, именно ЦБР принуждает участников финансового рынка прятать информацию о собственниках, отчетность и даже данные о менеджменте, чтобы снизить риски попадания под санкции. И если раньше такие требования в РФ носили рекомендательный характер, то сейчас их нарушение карается. Поэтому ЦБР по своей сути является частью войны и ее финансовым механизмом, без которого эта война не состоялась бы. Поэтому меня очень огорчает, когда наши отдельные "полезные идиоты" начинают нахваливать руководство ЦБР, которое по факту является военными преступниками.

Имеет ли Россия в 2026 году реальные возможности привлекать деньги из-зарубежа для финансирования войны - через кредиты, инвестиции, теневые финансовые схемы или поддержку со стороны отдельных стран? Насколько этот ресурс ограничен?

Не хочу нахваливать КНР, но их позиция по отношению к РФ пока достаточно жесткая. Мне неизвестны схемы, по которым КНР именно финансирует войну. Зарабатывать на дураках, которые лупят по своим соседям ракетами, бомбами и дронами - да, именно такое поведение КНР мы сейчас и наблюдаем. В обмен на дешевую нефть, газ, бриллианты или золото со скидками какие-то ресурсы из КНР поставляются. Возможно, даже поступает какая-то "техническая помощь", но, очевидно, не безвозмездная. Правительство КНР даже отказало РФ в заимствованиях в юанях на рынке Китая, после чего правительство РФ было вынуждено занимать в юанях на своем внутреннем рынке. Это выглядело унизительно, потому что правительство КНР на своем рынке занимает под 1,5-2% годовых, а правительство РФ занимало под 7%.

Не очень правительственные учреждения РФ продвинулись и в заимствованиях на Ближнем Востоке. Дальше разговоров о выпуске исламских бондов ВЭБом дела не пошли. Поэтому Минфин РФ в 2025 году опирался в основном на свои финансовые возможности, а именно на ликвидность крупных банков и печатный станок ЦБР. На очереди - сбережения граждан, которые могут быть заморожены как альтернатива печати средств ЦБР. И главное, что у РФ нет друзей, которые бы им заняли средства, потому что у КНДР, Ирана или Эритреи средств просто нет, КНР сохраняет осторожность в долговых отношениях с РФ, а Индия имеет кучу собственных проблем, например, хронический отрицательный платежный баланс.

Насколько серьезное влияние на экономику РФ имеют ослабление санкций со стороны США - как долго такие шаги администрации Трампа в отношении российских финучреждений будут помогать РФ продолжать войну?

Я вижу здесь четкую стратегию США: давать слабину в мелочных вопросах, которые не спасут экономику РФ, и бить по стратегически важным для РФ направлениям. Думаю, что Белый Дом продолжит это делать и дальше, но может и прекратить эти мелкие уступки, если РФ не согласится на справедливый мир.

Если сравнивать внутренние и внешние источники финансирования войны, какие из них в 2026 году будут становиться для РФ все более рискованными или более дорогими?

Способность Путина принимать безумные решения может сделать дешевыми внутренние источники. Среди таких решений, например, могут быть: заморозка вкладов населения, распродажа золотого запаса или принуждение государственных корпораций к убыточной работе, что, кстати, мы уже наблюдаем в ВПК РФ. Но эти тактические шаги не спасут РФ, если 90% местных бюджетов будут дефицитными. Просто, как и во времена распада СССР, вектор спроса на деньги будет смещаться с ВПК на социальные нужды, чтобы накормить регионы и их элиты.

С учетом финансовых, бюджетных и человеческих ограничений, сможет ли Россия в 2026 году удерживать нынешний масштаб войны без экономического слома, и что, по вашему мнению, станет ключевым стоп-фактором?

Стоп-фактор - это рост рисков распада РФ по сценарию СССР, поскольку их экономики имеют много общего. Единственная разница - это наличие масштабной войны, которая высасывает финансовые, материальные и трудовые ресурсы из РФ со скоростью, которая в несколько раз превышает войну в Афганистане во времена СССР.

Думаю, что спрогнозировать точную дату капитуляции РФ невозможно, поскольку она зависит от:

интенсивности войны, которая определяется действиями с обеих сторон;

интенсивности санкционного давления и адаптации РФ к санкциям;

политики торговых войн со стороны Белого Дома, которая влияет на рост мировой экономики, и соответственно определяет спрос на нефть.

Еще желательно было бы понимать готовность международных партнеров Украины предоставить (продать) нам современное вооружение. Практика войны показала, что вооружение РФ неспособно противостоять оружию из США и Европы. При этом, положительным для нас фактором является то, что за период с 2022 года РФ очень сильно вымотали и устроили их бизнесу инвестиционный голодомор, поэтому долго они продержаться не смогут. Частично это видно из публичных негативных комментариев их олигархата.

Если подытожить: хватит ли у России экономического ресурса воевать в нынешнем масштабе в течение 2026 года - как долго может продержаться российская экономика в таких условиях?

Если Украина и страны G7 поднажат на РФ, то я вообще не уверен, что РФ останется существовать в ее современном виде. Их ожидает судьба СССР. Власти РФ допустили стратегическую ошибку, когда отказалась от предложений мира со стороны США, поскольку в 2026 году финансовое состояние РФ не позволит им дождаться лучших условий, а центр внимания может сместиться с Украины к внутренним проблемам РФ.

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

