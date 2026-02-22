Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

Федоренко также сказал, когда может быть подписано мирное соглашение.

Сроки окончания войны в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

РФ может потерять финансовую возможность вести войну против Украины

Когда это произойдет, Москве придется сесть за стол переговоров

В 2027 году начнется тормозной путь интенсивности ведения боевых действий

К концу 2026 года из-за ряда проблем страна-агрессор Россия может потерять способность вести активные боевые действия в Украине. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью УНИАН.

"Не будет за что покупать людей, которые воюют против Украины. Не будет возможности производить в необходимом количестве вооружение и иметь возможность наращивать боевые возможности путем производства вооружения, модернизации необходимых номенклатур вооружения и других средств", - подчеркнул он.

По его словам, когда РФ потеряет финансовую возможность вести войну против Украины, Москве придется садиться за стол переговоров.

"В таком случае Кремль не будет выдвигать на переговорах неприемлемые для Украины требования", - говорит командир.

Кроме того, по его мнению, в 2026 году состоятся наиболее интенсивные бои на фронте. Поскольку РФ хочет использовать это время, чтобы захватить как можно больше украинской территории.

"2027 год станет годом, когда Россия не будет иметь возможности наращивать потенциал для оккупации Украины, для уничтожения украинского государства. И первая половина года - это будет тормозной путь интенсивности ведения боевых действий. И к середине года, вполне вероятно, что может быть подписано мирное соглашение", - подытожил Федоренко.

Возможно ли перемирие с РФ

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович заявлял, что говорить о каком-то скором завершении войны в Украине или перемирии с Россией пока нет смысла.

По его мнению, война может закончиться внезапно.

"Не обязательно скоро, но именно внезапно — такая вероятность существует, и ее нельзя игнорировать", — подчеркнул он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что, несмотря на всю тяжесть ситуации в войне, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу — к концу года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать.

Командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко говорил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно стать возвращение всех оккупированных территорий.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявлял, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году. По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

Читайте также:

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

