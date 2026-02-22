В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

О чем идет речь в материале:
- Был ли Новгород в IX веке
- Какое происхождение Киевской Руси
- Как Кремль переписывает историю
Российская историография активно пытается оправдать перенос центра возникновения Руси из Киева в Новгород. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объяснил, почему версия о "новой столице" Руси не выдерживает критики.
Речь идет о нормандской теории и ее поздних интерпретациях, которые впоследствии начали использовать для политических манипуляций.
Главред выяснил, какой город появился раньше: Киев или Новгород.
Как появилась версия о "Новгородской Руси"
Галимов напоминает, что нормандская теория возникла еще в XIX веке.
"Нормандская теория происхождения князей Киевской Руси, сформулированная в XIX веке. Мол, русские князья имели исключительно скандинавское происхождение. В XIX – XX веках эту теорию еще больше исказили российские пропагандисты", – говорится в видео.
Именно тогда, по его словам, появился новый акцент о том, что якобы Русь возникла не в Киеве.
"Они (российские историки, - ред.) заявили, что Русь якобы возникла не в Киеве, а в Новгороде. Рюрик же, типа княжил, там. Но, друзья, вся эта история на самом деле трещит по швам", - отмечает Галимов.
Фактически речь идет о попытке сместить исторический центр Руси из Киева в Новгород.
Существовал ли на самом деле Рюрик
Галимов указывает на то, что один из ключевых аргументов, который ставит под сомнение "перенос столицы", — фигура самого Рюрика.
"Во-первых, Рюрик — полулегендарная фигура. У нас нет прямых доказательств, что князь с таким именем вообще существовал и правил в середине XI века", — сообщил он.
Более того, есть вопросы к самой локации его княжения.
"Более того, археология свидетельствует, что Новгород как город возник только в первой половине Х века. То есть в то время, когда Рюрик якобы там княжил, этого города просто не существовало", — заключает он.
Таким образом, версия о "новгородском" происхождении Руси сталкивается с археологическими фактами.
Почему нормандскую теорию критикуют сегодня
Галимов подчеркивает, что в Украине все чаще пересматривают старые интерпретации.
"Сегодня в Украине появляется все больше критиков нормандской теории, которые утверждают, что эта история — сплошная выдумка летописца, и никаких викингов на самом деле не было, а киевские князья имеют местное происхождение", — резюмирует он.
Таким образом, спор вокруг "столицы Киевской Руси" — это не просто академическая дискуссия, а вопрос исторического нарратива.
Куда же "перенесли" столицу Руси
По словам Галимова, российская историография пыталась выстроить версию, где начало государственности связано не с Киевом, а с Новгородом и фигурой Рюрика.
Впрочем, археологические данные и критический анализ источников ставят под сомнение эту конструкцию.
Таким образом, утверждение о "новой столице" Киевской Руси выглядит как более поздняя интерпретация, имеющая больше политических, чем исторических оснований.
