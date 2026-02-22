В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Заявления россиян о "новой столице" Руси и Рюрике вызывают все больше сомнений у исследователей из-за отсутствия исторических подтверждений, указал Галимов.

Российская историография активно пытается оправдать перенос центра возникновения Руси из Киева в Новгород. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объяснил, почему версия о "новой столице" Руси не выдерживает критики.

Речь идет о нормандской теории и ее поздних интерпретациях, которые впоследствии начали использовать для политических манипуляций.

Как появилась версия о "Новгородской Руси"

Галимов напоминает, что нормандская теория возникла еще в XIX веке.

"Нормандская теория происхождения князей Киевской Руси, сформулированная в XIX веке. Мол, русские князья имели исключительно скандинавское происхождение. В XIX – XX веках эту теорию еще больше исказили российские пропагандисты", – говорится в видео.

Именно тогда, по его словам, появился новый акцент о том, что якобы Русь возникла не в Киеве.

"Они (российские историки, - ред.) заявили, что Русь якобы возникла не в Киеве, а в Новгороде. Рюрик же, типа княжил, там. Но, друзья, вся эта история на самом деле трещит по швам", - отмечает Галимов.

Фактически речь идет о попытке сместить исторический центр Руси из Киева в Новгород.

Существовал ли на самом деле Рюрик

Галимов указывает на то, что один из ключевых аргументов, который ставит под сомнение "перенос столицы", — фигура самого Рюрика.

"Во-первых, Рюрик — полулегендарная фигура. У нас нет прямых доказательств, что князь с таким именем вообще существовал и правил в середине XI века", — сообщил он.

Более того, есть вопросы к самой локации его княжения.

"Более того, археология свидетельствует, что Новгород как город возник только в первой половине Х века. То есть в то время, когда Рюрик якобы там княжил, этого города просто не существовало", — заключает он.

Таким образом, версия о "новгородском" происхождении Руси сталкивается с археологическими фактами.

Почему нормандскую теорию критикуют сегодня

Галимов подчеркивает, что в Украине все чаще пересматривают старые интерпретации.

"Сегодня в Украине появляется все больше критиков нормандской теории, которые утверждают, что эта история — сплошная выдумка летописца, и никаких викингов на самом деле не было, а киевские князья имеют местное происхождение", — резюмирует он.

Таким образом, спор вокруг "столицы Киевской Руси" — это не просто академическая дискуссия, а вопрос исторического нарратива.

Куда же "перенесли" столицу Руси

По словам Галимова, российская историография пыталась выстроить версию, где начало государственности связано не с Киевом, а с Новгородом и фигурой Рюрика.

Впрочем, археологические данные и критический анализ источников ставят под сомнение эту конструкцию.

Таким образом, утверждение о "новой столице" Киевской Руси выглядит как более поздняя интерпретация, имеющая больше политических, чем исторических оснований.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

