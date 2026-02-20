Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюанс

О чем идет речь в материале:
Откуда происходит название города Кривой Рог? Большинство горожан убеждены, что город назван в честь легендарного казака. Однако, как объясняет гид Анна Литвинчук, есть важный нюанс: легенда — это лишь одна из версий, тогда как научное объяснение связано с географией местности. Об этом она заявила в комментарии для YouTube-канала "krivbass city".
Легенда о казаке Роге
По самой популярной версии, название города связано с казаком по прозвищу Рог.
"Есть легенда о казаке Роге, легендарном казаке, который проживал на месте слияния двух рек, имел свой хутор. В бою он получил травму глаза, по другой версии легенды он хромал, и поэтому его называли Кривым Рогом. И когда казаки проезжали мимо этой местности, говорили: "Давай заедем, отдохнем у казака Рога". Но казака уже давно не было, а местность, где он жил, разрослась, стало больше домов, и на месте этого хутора образовался длинный город Кривой Рог", — указывает она в видео.
Впрочем, гид подчеркивает, что это только легенда.
"Но легенда остается легендой, точно неизвестно, был ли такой казак или нет", - добавляет гид.
Как появилось название Кривой Рог
Официальная версия происхождения названия Кривого Рога основана на особенностях рельефа.
"Кривой Рог — это город на пересечении слияния двух рек — Ингульца и Саксагани, которые образуют мыс или рог. Раньше такие мысы называли рогами. Поэтому название Кривой Рог связано именно с городом слияния двух рек", — подчеркнула гид.
Речь идет о слиянии рек Ингулец и Саксагань, которые формируют характерный изгиб — "рог".
"На казацких картах это место обозначали как урочище Кривой Рог. И уже только после основания почтовой станции это название сохранилось именно в этой местности", - резюмирует Анна Литвинчук.
Именно эта версия считается научно обоснованной.
Версия об Иване Рогове
Еще одну интересную гипотезу приводит исследователь Комаров В.А. в работе"История Криворожья". По этой версии, название связано с уральским мастером Иваном Роговым, который поселился в этой местности после ранения на войне.
После тяжелого ранения он остался хромым, из-за чего его могли называть "Крывым". Поселившись у реки, Рогов начал плавить железную руду и изготавливать оси для чумацких повозок. Именно тогда появилось выражение: "Та в Кривого Рога".
Со временем возле его жилища возникло поселение, а название закрепилось.
Чумацкая легенда о корчме и роге
Существует и другая народная версия. В чумацкие времена при слиянии двух рек стояло небольшое село с корчмой. Хозяин угощал гостей из большого кривого бараньего рога и хромал на одну ногу.
Из-за этого путешественники шутили:
- "А что, братья, заглянем к Кривому?"
- "Да и выпьем из рога".
Так постепенно закрепилось название "Кривой Рог".
Казацкое объяснение названия
Еще одна легенда связывает название с казацким разъездом, который увидел изгиб рек с холма.
"Вы только посмотрите, какой рог здоровый получился. Да и кривой же какой!", — указывал Комаров в своей работе.
Впоследствии казаки начали вспоминать зимовник в "Кривом Роге", и название прижилось.
