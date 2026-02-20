Укр
Читать на украинском
Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюанс

Юрий Берендий
20 февраля 2026, 05:37
Название Кривого Рога имеет как популярную казацкую легенду, так и официальное объяснение, связанное с особенностями местного рельефа и слиянием двух рек.
Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюанс
Какое происхождение названия Кривого Рога - почему Кривой Рог так называется / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube канал "Глазами птиц"

О чем идет речь в материале:

  • Откуда взялось название Кривой Рог
  • Почему Кривой Рог называется Кривым Рогом
  • Кто создал Кривой Рог

Откуда происходит название города Кривой Рог? Большинство горожан убеждены, что город назван в честь легендарного казака. Однако, как объясняет гид Анна Литвинчук, есть важный нюанс: легенда — это лишь одна из версий, тогда как научное объяснение связано с географией местности. Об этом она заявила в комментарии для YouTube-канала "krivbass city".

Главред выяснил, каково происхождение названия Кривой Рог.

видео дня

Легенда о казаке Роге

По самой популярной версии, название города связано с казаком по прозвищу Рог.

"Есть легенда о казаке Роге, легендарном казаке, который проживал на месте слияния двух рек, имел свой хутор. В бою он получил травму глаза, по другой версии легенды он хромал, и поэтому его называли Кривым Рогом. И когда казаки проезжали мимо этой местности, говорили: "Давай заедем, отдохнем у казака Рога". Но казака уже давно не было, а местность, где он жил, разрослась, стало больше домов, и на месте этого хутора образовался длинный город Кривой Рог", — указывает она в видео.

Впрочем, гид подчеркивает, что это только легенда.

"Но легенда остается легендой, точно неизвестно, был ли такой казак или нет", - добавляет гид.

Почему украинские города называются так
Почему украинские города называются именно так / Главред - инфографика

Как появилось название Кривой Рог

Официальная версия происхождения названия Кривого Рога основана на особенностях рельефа.

"Кривой Рог — это город на пересечении слияния двух рек — Ингульца и Саксагани, которые образуют мыс или рог. Раньше такие мысы называли рогами. Поэтому название Кривой Рог связано именно с городом слияния двух рек", — подчеркнула гид.

Речь идет о слиянии рек Ингулец и Саксагань, которые формируют характерный изгиб — "рог".

"На казацких картах это место обозначали как урочище Кривой Рог. И уже только после основания почтовой станции это название сохранилось именно в этой местности", - резюмирует Анна Литвинчук.

Именно эта версия считается научно обоснованной.

Смотрите видео об истории основания Кривого Рога:

Версия об Иване Рогове

Еще одну интересную гипотезу приводит исследователь Комаров В.А. в работе"История Криворожья". По этой версии, название связано с уральским мастером Иваном Роговым, который поселился в этой местности после ранения на войне.

После тяжелого ранения он остался хромым, из-за чего его могли называть "Крывым". Поселившись у реки, Рогов начал плавить железную руду и изготавливать оси для чумацких повозок. Именно тогда появилось выражение: "Та в Кривого Рога".

Со временем возле его жилища возникло поселение, а название закрепилось.

Чумацкая легенда о корчме и роге

Существует и другая народная версия. В чумацкие времена при слиянии двух рек стояло небольшое село с корчмой. Хозяин угощал гостей из большого кривого бараньего рога и хромал на одну ногу.

Из-за этого путешественники шутили:

  • "А что, братья, заглянем к Кривому?"
  • "Да и выпьем из рога".

Так постепенно закрепилось название "Кривой Рог".

Казацкое объяснение названия

Еще одна легенда связывает название с казацким разъездом, который увидел изгиб рек с холма.

"Вы только посмотрите, какой рог здоровый получился. Да и кривой же какой!", — указывал Комаров в своей работе.

Впоследствии казаки начали вспоминать зимовник в "Кривом Роге", и название прижилось.

Об источнике: "KRIVBASS.CITY"

YouTube-канал KRIVBASS.CITY — это украиноязычный видеоканал, связанный с одноименным городским информационным порталом о событиях в Кривом Роге и Днепропетровской области.

Канал публикует репортажи, видеоновости с места событий в регионе, сюжеты о важных социальных, культурных и общественных инициативах, реакцию на актуальные события и мероприятия, касающиеся жизни жителей города. Он охватывает самые разные темы: от реакции на обстрелы во время войны и жизни общины в условиях безопасности до локальных событий, экологических инициатив, культурных мероприятий и социальных тем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кривой Рог История Украины
