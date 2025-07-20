Совсем не так, как сейчас - как назывались всем известные города Украины 100 лет назад

В 1928 году украинские города и географические объекты имели другие названия, о чем говорит раритетный атлас той эпохи, который исследовала филолог.

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Как менялись названия городов - как назывались города Украины 100 лет назад / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Какие старые названия украинских городов

Как раньше называлась Каховка

Как менялись названия украинских городов

Как бы сегодня звучали знакомые украинцам города, если бы не языковая реформа 1930-х? Оказывается, в 1928 году они имели совсем другие названия, и об этом свидетельствует раритетный атлас, который проанализировала филолог и блогер Алина Острожская для проекта "Шо там?".

Главред выяснил, как назывались украинские города по харьковскому правописанию.

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Как раньше называлось Азовское море

"Вот раритетный атлас Украины 1928 года. И знаете что? Вы не найдете здесь Азовского моря. Здесь есть "Озівське море" (укр.)", - рассказывает эксперт.

Как раньше назывался Мариуполь - как раньше назывался Мелитополь

Город на его побережье - не Мариуполь, как привыкли сейчас, а "Маріюпіль". Так же и "Мелитопіль" (укр.), а не Мелитополь. Или же "Кахівка" (укр.), вместо современной Каховки.

Смотрите видео о том, как раньше назывались города Украины:

Как раньше назывался Луганск - как раньше назывался Луцк

"А еще "Луганське" (укр.), а не Луганск. И "Луцьке" (укр.), а не Луцк", - добавляет Острожская.

Эти названия - не случайность, а следствие действия харьковского правописания 1928 года, которое было в то время официальным. Именно оно способствовало украинизации географических названий, и эта реформа отражалась даже в топонимах.

"Как вы догадались, эта карта появилась в период харьковского правописания 1928 года. Оно, к сожалению, просуществовало совсем недолго", - отмечает филолог.

Как раньше назывался Белгород - как раньше назывался Таганрог

Более того, даже названия нынешних российских городов, которые на тот момент имели сильные историко-культурные связи с Украиной, звучали иначе. Например, "Білгород" (укр.) вместо Белгорода и "Таганріг" (укр.) вместо Таганрога.

"А вот Ростова на Дону вообще нет. Там немножко другое название", - замечает блогерша.

Как раньше назывался Никополь

Алина Острожская отдельно отмечает интересный факт, что даже "Нікопіль" (укр.) вместо Никополя можно было встретить еще до 1940 года.

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Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

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