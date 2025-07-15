Какая национальность была у князей Киевской Руси - историк сделал важное открытие

О чем идет речь в материале:
- Какая национальность была в Киевской Руси
- На каком языке разговаривали в Киевской Руси
Князья Киевской Руси имели громкие титулы, могущественные династии и владели огромными землями. Но какой же национальности были правители средневековой Руси? Профессиональный историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube развенчивает стереотипы и объясняет, почему к князьям Руси не стоит подходить с современными представлениями о национальности.
Главред выяснил, кто был предками князей Киевской Руси.
Какая национальность князей Киевской Руси
В качестве примера историк приводит короля Руси Даниила Романовича, который жил в XIII веке:
"Его матерьюю была Анна, дочь Византийского императора, бабушка Агнешка Болеславовна, дочь Польского короля, прабабушка Агнесса Гогенштауфен, дочь короля Германии, прапрабабушка Кристина, дочь Шведского короля, а трижды прабабушка Гита Уэссекская, дочь короля Англии, 4 раза прабабушка Мария, дочь Византийского императора, 5 раз прабабушка Ингенгерда, дочь Шведского короля, 6 раз прабабушка Рогнеда, дочь Полоцкого князя, 7 раз прабабушка Малуша, дочь Древлянского князя".
Смотрите видео о том, какая национальность князей Руси:
Смешанное королевское происхождение, которое охватывает монархов Польши, Германии, Англии, Швеции и Византии, не позволяет назвать Даниила представителем какой-то одной нации.
"Итак, друзья, на самом деле не национальность, а сознательный выбор того, каким династом ты являешься. У династов нет национальности, у них есть идентификация. Это наши украинские средневековые князья", - подчеркивает Алферов.
На каком языке говорили князья Киевской Руси
Еще один важный вопрос - на каком языке общались правители Руси? Ответ - на украинском. Об этом говорится в материале журналистов Ирины Костенко и Марины Остапенко "Киевские князья разговаривали на украинском. Музейщики это замалчивают" для "Радио свобода".
"Языковеды Крымский, Шахматов, Максимович, Шевелев, Житецкий подробно обосновали, что разговорным языком древней Руси был украинский язык", - говорится в материале.
В письме использовали церковнославянский язык, однако в граффити на стенах Софийского собора сохранились свидетельства разговорной речи простых людей, которые не всегда в совершенстве владели письменным языком. Именно в них - доказательства украинской языковой среды.
"И там, где не хватало знаний, невольно использовали слова и формы слов разговорного языка. О том, что он был именно украинским, а не каким-то другим, свидетельствует много языковых особенностей текстов граффити. К примеру, звательный падеж в обращениях (Пантелеймон, София, Онуфрий), мужские имена в дательном падеже имеют окончания -овы, -еви (Василию. Павлу. Борису), формы мужских имен на -о (Марко, Михалько, Дмитрий), имя Владимир пишется только (!) с полногласием -оло- и так далее", - указывают журналисты.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
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