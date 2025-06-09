Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

Вы узнаете:
- На каком языке писали книги во времена Киевской Руси
- На каком языке разговаривали славяне в то время
Как язык, так и письмо Киевской Руси до сих пор скрывают от исследователей немало загадок и интересных фактов. Ученые продолжают активно дискутировать на эту тему.
Так на каком же языке общались наши предки - расскажет Главред со ссылкой на YouTube-канал "История для взрослых".
На каком языке писали книги во времена Киевской Руси?
Автор канала рассказывает, что на письме в 10 веке использовали старославянский (церковный) язык, который по легенде создали братья Кирилл и Мефодий. На нем писали первые книги, хроники, вели летописи, потому что он считался "священным".
В видео говорится, что во времена Киевской Руси люди не владели идеально литературным старославянским языком. Поэтому иногда в книгах или летописях можно заметить элементы разговорной речи.
"Этот язык на самом деле был южномакедонским диалектом староболгарского. На украинской территории на нем никто не общался, поэтому неудивительно, что в письменный язык постепенно попадали элементы живого разговорного языка", - говорит автор.
На каком языке говорили на Руси в повседневной жизни?
Обычно в повседневной жизни жители Киевской Руси разговаривали на древнерусском языке. Это был общий язык восточных славян, из которого впоследствии развились украинский и другие языки.
Древнерусский звучал иначе, чем современные языки, но имел много общего с ними.
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Что такое История для взрослых?
История для взрослых - украинский YouTube-канал, на котором писатель и телеведущий, автор исторического телепроекта "Машина времени" Олег Криштопа рассказывает неизвестные истории об известных людях.
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