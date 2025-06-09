Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

Ученые до сих пор ведут дискуссии относительно того, на каком языке общались жители Киевской Руси.

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На каком языке общались на Руси / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вы узнаете:

На каком языке писали книги во времена Киевской Руси

На каком языке разговаривали славяне в то время

Как язык, так и письмо Киевской Руси до сих пор скрывают от исследователей немало загадок и интересных фактов. Ученые продолжают активно дискутировать на эту тему.

Так на каком же языке общались наши предки - расскажет Главред со ссылкой на YouTube-канал "История для взрослых".

видео дня

На каком языке писали книги во времена Киевской Руси?

Автор канала рассказывает, что на письме в 10 веке использовали старославянский (церковный) язык, который по легенде создали братья Кирилл и Мефодий. На нем писали первые книги, хроники, вели летописи, потому что он считался "священным".

В видео говорится, что во времена Киевской Руси люди не владели идеально литературным старославянским языком. Поэтому иногда в книгах или летописях можно заметить элементы разговорной речи.

"Этот язык на самом деле был южномакедонским диалектом староболгарского. На украинской территории на нем никто не общался, поэтому неудивительно, что в письменный язык постепенно попадали элементы живого разговорного языка", - говорит автор.

На каком языке говорили на Руси в повседневной жизни?

Обычно в повседневной жизни жители Киевской Руси разговаривали на древнерусском языке. Это был общий язык восточных славян, из которого впоследствии развились украинский и другие языки.

Древнерусский звучал иначе, чем современные языки, но имел много общего с ними.

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