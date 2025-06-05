Кто на самом деле придумал название реки Днепр и что оно означает - ответ удивит

О чем идет речь в материале:
- Как возникло название Днепр
- Кто назвал Днепр
- Каково значение названия Днепр
Название реки Днепр имеет скифское происхождение и берет свое начало из древнего восточноиранского языка. Профессиональный украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, кто впервые назвал одну из крупнейших рек Европы и что означает это название.
Главред выяснил, какое было первоначальное название Днепра.
Скифское происхождение названия Днепр
По словам Алферова, скифы - древний народ, который жил на территории современной Украины, дали реке Днепр именно то название, которое мы используем и сегодня.
"Скифы, которые жили на территории нашей Украины и имели здесь свое государство несколько тысяч лет назад, назвали эту реку Днепр - Днепром", - отметил историк.
Смотрите видео о происхождении названия Днепра:
Это слово имеет четкие лингвистические корни в восточноиранском языке, на котором разговаривали скифы.
"Что означает с древнего восточноиранского языка "большая глубокая вода". "Дн-дн" - это "вода" и "апр" - "глубокая"", - пояснил Алферов.
Как образовались названия других рек
Интересно, что по тому же принципу сформированы и другие топонимы? например, Днестр и Дон.
"И таким образом образовалось название и Днестра, что означало "южная вода", ну и название Дона, что означает "просто большая вода"", - говорит эксперт.
Как назывался Днепр в древности
Несмотря на скифское происхождение названия, в разные исторические периоды Днепр имел и другие "имена".
"Славяне называли Днепр Славутичем, а греки, которые жили на северном Причерноморье, называли Днепр Борисфеном, что означает "река, которая течет с севера"", - напомнил историк.
Впрочем, как подчеркивает Алферов, именно скифское имя Днепра является древнейшим и передает глубокую связь с одним из древнейших народов нашей земли.
"Интересно знать, что именно Днепр имеет многотысячелетнее название, связанное со скифами, одним из наших предков", - подытожил он.
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Кто такой Александр Алферов?
Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях по героизации деятелей прошлого.
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