Кто на самом деле придумал название реки Днепр и что оно означает - ответ удивит

Историческое название реки Днепр имеет скифское происхождение и означает "большая глубокая вода", рассказал украинский историк Александр Алферов.

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Что означает название реки Днепр - кто придумал название Днепр / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как возникло название Днепр

Кто назвал Днепр

Каково значение названия Днепр

Название реки Днепр имеет скифское происхождение и берет свое начало из древнего восточноиранского языка. Профессиональный украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, кто впервые назвал одну из крупнейших рек Европы и что означает это название.

Главред выяснил, какое было первоначальное название Днепра.

Скифское происхождение названия Днепр

По словам Алферова, скифы - древний народ, который жил на территории современной Украины, дали реке Днепр именно то название, которое мы используем и сегодня.

"Скифы, которые жили на территории нашей Украины и имели здесь свое государство несколько тысяч лет назад, назвали эту реку Днепр - Днепром", - отметил историк.

Смотрите видео о происхождении названия Днепра:

Это слово имеет четкие лингвистические корни в восточноиранском языке, на котором разговаривали скифы.

"Что означает с древнего восточноиранского языка "большая глубокая вода". "Дн-дн" - это "вода" и "апр" - "глубокая"", - пояснил Алферов.

Как образовались названия других рек

Интересно, что по тому же принципу сформированы и другие топонимы? например, Днестр и Дон.

"И таким образом образовалось название и Днестра, что означало "южная вода", ну и название Дона, что означает "просто большая вода"", - говорит эксперт.

Как назывался Днепр в древности

Несмотря на скифское происхождение названия, в разные исторические периоды Днепр имел и другие "имена".

"Славяне называли Днепр Славутичем, а греки, которые жили на северном Причерноморье, называли Днепр Борисфеном, что означает "река, которая течет с севера"", - напомнил историк.

Впрочем, как подчеркивает Алферов, именно скифское имя Днепра является древнейшим и передает глубокую связь с одним из древнейших народов нашей земли.

"Интересно знать, что именно Днепр имеет многотысячелетнее название, связанное со скифами, одним из наших предков", - подытожил он.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях по героизации деятелей прошлого.

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