Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица Украины

Известный украинский историк отметил, что Киев имел еще одно название - загадочное слово Самбатас, которое до сих пор остается неразгаданной тайной для ученых.

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Какое второе название Киева - историк раскрыл, как называлась столица Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изначально назывался Киев

Как в старые времена назывался Киев

Какое второе название Киева

У Киева, столицы Украины, было еще одно, почти неизвестное название. Его зафиксировал сам византийский император, и до сих пор это название остается загадкой для историков. Об этом в своем видео на YouTube рассказывает украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил, какое второе название имел Киев.

Что известно о втором названии Киева

Он обращает внимание на уникальный источник - трактат императора Константина VII Багрянородного "Об управлении империей", написанный около 948 года. Этот документ не предназначался для публичного чтения, а создавался как политическое и дипломатическое пособие для наследников византийского престола.

"В 948 году примерно Византийский император Константин Багрянородный написал трактат об управлении империей... В нем он отмечает, что столицей Руси является город Киев, и второе название этой столицы - Самбатас", - объясняет Алферов.

Смотрите видео об истории названий украинской столицы:

Название Самбатас встречается только в этом источнике и не имеет истинного толкования. Ученые выдвигают различные гипотезы: одни считают, что это слово имеет хазарское, другие - скандинавское, готское, еврейское, балтийское, болгарское, тюркское или иранское происхождение.

"Этого названия, друзья, никогда и никто не встречал на протяжении последующих поколений. Что оно означает - никто не знает", - добавляет историк.

Александр Алферов подчеркивает уникальность упоминания, которое оставил византийский император. Киев был не просто геополитическим центром, но и настолько важным городом, что получил альтернативное название в дипломатической корреспонденции великой империи.

"Как вам такая загадка?" - риторически спрашивает Алферов, намекая на множество неразгаданных страниц в истории Киева и Руси.

Как викинги называли Киев

Алферов также отметил, что викинги называли Киев совсем по другому.

Смотрите видео о том, какое третье название Киева:

"Викинги называли наш город (Киев - ред.) Кеногард. Это название сохранилось в нескольких древнескандинавских сагах, в частности, в саге "Об Эдмунде". Кеногард толкуется двояко: как "Гард" - это крепость, город; а вот Кеногард - город лодок, и что действительно объясняется тем, что Киев находился в центре торговли этого огромного пути "из варяг в греки" и где был огромный порт. Другая версия - это то, что это калька с нашего названия - Киенов, то есть Киева город", - резюмировал он.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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