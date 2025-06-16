Цены растут как на дрожжах: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Популярный вид мяса подорожал на 28%.

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В Украине дорожает мясо / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему стоимость мяса растет

Ждать ли стабилизации цен

За последний месяц в Украине заметно подорожали говядина и курятина. Повышение цен на мясо вызвано целым комплексом факторов. Об этом сообщают специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, стоимость говядины выросла на 6%, по состоянию на сегодня, за килограмм этого мяса придется заплатить в среднем 336 грн.

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Эксперты объясняют, что говядина дорожает на фоне ограниченного предложения и компенсации себестоимости.

Курятина тоже существенно дорожает. В частности, стоимость куриного филе поднялась на 11%, бедро курицы - на 28%, а тушка курицы - на 25%.

В среднем куриное филе стоит 222 грн/кг. А бедро обойдется в 154 грн/кг.

Существенное подорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма.

Цена свинины осталась почти без изменений.

"В ближайший месяц цены на мясную продукцию будут відносностабільними, однако есть риски того, что за счет стоимости кормов, уменьшение поголовья свиней и КРС, цены могут до конца лета вырасти еще на 5-7%", - прогнозируют специалисты.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, в среднем цены на клубнику в Украине выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на сегодня стоимость популярной ягоды на украинских рынках колеблется в пределах 150-200 гривен.

Также в Киеве в этом сезоне цены на черешню выросли до рекордных за 10 лет - 300-650 грн/кг, иногда до 1200-1500 грн/кг на импорт. Причиной подорожания стала низкая урожайность - урожай составляет лишь 40% от прошлогоднего уровня.

Тем временем во фруктово-ягодном сегменте продолжают снижаться цены на землянику садовую. Ее стоимость установлена на уровне 110-170 грн/кг.

Также в очередной раз подешевела груша. Цены упали с 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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