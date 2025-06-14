Цены на сигареты рекордно вырастут: что повлияет на стоимость

Коротко:
- В Европе планируют повысить цены на сигареты
- Так, налог на сигареты вырастет с 90 евро за 1000 штук до 215 евро
Европейская комиссия рассматривает возможность значительного повышения налогов на сигареты и табак. В частности, повышение может составить 139% и 258% соответственно. Об этом пишет Politico.
Известно, что в документе Еврокомиссия излагает три различных сценария, но предпочитает наибольшее увеличение налогов, которое принесет дополнительные налоговые поступления в размере 15,1 млрд евро.
"В случае внедрения закона налог на сигареты вырастет с 90 евро за 1000 штук до 215 евро, тогда как налог на табак вырастет с 60 евро за килограмм до 215 евро", - говорится в сообщении.
В документе также отмечается, что более высокие налоги и цены на табак "были доказаны, как единственная эффективная мера для сокращения общего потребления табака", но добавляется, что действующие минимальные ставки налога потеряли свою эффективность в сокращении потребления табака.
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Как сообщал Главред, цены на землянику садовую - одну из самых любимых ягод страны - резко пошли вниз. Причина проста и сезонна: резкий рост предложения от местных хозяйств.
Также известно, что урожайность черешни, вишни и абрикосов в этом году может сократиться до 50%. Поэтому цена на них будет достаточно высокой.
Кроме того, в мае 2025 года общий уровень инфляции достиг 15,9%, а цены на продукты питания выросли еще больше - на 22,1%.
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